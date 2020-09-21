https://ria.ru/20200921/oppozitsiya-1577561896.html

Латушко призвал открыть информационный центр белорусской оппозиции

Член координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко призвал открыть в Брюсселе информационный центр белорусской оппозиции, в том числе для... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T17:10

2020-09-21T17:10

2020-09-21T17:10

протесты в белоруссии

павел латушко

светлана тихановская

европарламент

александр лукашенко

брюссель

генеральная прокуратура рф

белоруссия

литва

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 21 сен - РИА Новости.</strong> Член координационного совета оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a> призвал открыть в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a> информационный центр белорусской оппозиции, в том числе для координации и возможности обмена информацией, а также выступил за максимальное ограничение контактов структур Европейского союза с белорусскими властями."Безусловно, такая структура необходима для того, чтобы оперативно и в прямом диалоге представлять депутатам <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a>, Европейской комиссии информацию о тех событиях, которые происходят в нашей стране", - сказал Латушко выступая по видеосвязи на заседании комитета Европарламента по иностранным делам и комментируя предложения европейских депутатов.По его словам, этот центр "мог бы отвечать за разработку конкретной программы и шагов по построению демократического государства"."Важный шаг – максимальное ограничение до нижнего уровня контактов с представителями власти", - добавил он.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали КС по транзиту власти. Они считают избранным лидером <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a>, требуют назначения в стране новых выборов. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени пять из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская, по инициативе которой создан КС, после выборов выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a> в целях безопасности.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <u><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></u></strong>

https://ria.ru/20200921/belorussiya-1577534112.html

https://ria.ru/20200921/belorussiya-1577531235.html

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брюссель

белоруссия

литва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел латушко, светлана тихановская, европарламент, александр лукашенко, брюссель, генеральная прокуратура рф, белоруссия, литва, в мире