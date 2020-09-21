https://ria.ru/20200921/oon-1577574190.html

В Госдуме прокомментировали инцидент с представителем Крыма в ООН

Крым - это частица России, и когда-нибудь с этим все смирятся, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев, комментируя ситуацию... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T20:56

2020-09-21T20:56

2020-09-21T20:56

роман чегринец

ситуация на украине

казбек тайсаев

евросоюз

республика крым

оон

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Крым - это частица России, и когда-нибудь с этим все смирятся, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по делам СНГ <a href="http://ria.ru/person_Kazbek_Tajjsaev/" target="_blank" data-auto="true">Казбек Тайсаев</a>, комментируя ситуацию вокруг прерванного на форуме ООН выступления представителя Крыма Романа Чегринца.Ранее сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона <a href="http://ria.ru/person_roman-chegrinets/" target="_blank" data-auto="true">Роман Чегринец</a> заявил РИА Новости, что его выступление на Европейском региональном форуме <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> было прервано после слов "российский Крым". По его мнению, скорее всего, решение принято на основании жалобы от украинской стороны."Крым вернулся в родную гавань, вы об этом знаете. Крым - это частица России, и когда-нибудь с этим все смирятся. Сегодня, конечно, будут делать все для того, чтобы разыгрывать эту карту и не только прерывать выступления, но и на большее могут пойти", - сказал Тайсаев.Он добавил, что не знает, был ли Чегринец прерван по требованию украинцев, "может быть, это позиция самих европейцев, но у них позиции совпадают - у нынешних <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, совершенно антироссийские позиции"."На все это нужно реагировать, на мой взгляд, только одним: как можно больше денег вкладывать в Крым, делать из Крыма в хорошем понимании витрину, чтобы весь мир видел, что, вернувшись в родную гавань, Крым расцвел, а какими-то иными путями отвечать на это даже не стоит", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20200921/krym-1577565740.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман чегринец, ситуация на украине, казбек тайсаев, евросоюз, республика крым, оон, украина, в мире