https://ria.ru/20200921/odezhda-1577560386.html

Соловьев указал на нестыковки в словах Навального об изъятой одежде

Телеведущий Владимир Соловьев обратил внимание на нестыковки в словах Алексея Навального о том, что у него изъяли одежду. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T16:47

2020-09-21T16:47

2020-09-21T17:07

госпитализация алексея навального

владимир соловьев (телеведущий)

германия

томск

омск

берлин (город)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости</strong>. Телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Solovev_3/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Соловьев</a> обратил внимание на нестыковки в словах <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> о том, что у него изъяли одежду.Ранее блогер опубликовал пост, в котором заявил, что перед отлетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a> с него сняли все вещи и отправили из <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> "абсолютно голого". Навальный заметил, что одежда — это важное вещественное доказательство, и потребовал вернуть ее."Фото Навального в <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томске</a> и в клинике "Шарите". На обеих фотографиях Навальный в одних и тех же кроссовках", — <a href="https://t.me/SolovievLive/34743" target="_blank" rel="nofollow noopener">написал</a> он в Telegram.Соловьев также обратил внимание на пост пресс-секретаря блогера Киры Ярмыш от 20 августа, в котором говорится, что вещи Навального забрала с собой его жена Юлия. Супруга блогера заявила, что отнять их у нее можно будет только "при условии задержания и личного обыска".Как заявили РИА Новости в Минздраве Омской области, одежду Навального изъяли следователи. В больнице скорой помощи, куда доставили блогера из аэропорта, вещей не осталось.

https://ria.ru/20200921/dopros-1577552389.html

https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html

Sergej Vox у посла медальён у шпака магнитофон а у Лёшки трусы 61

Ой, не смешите мне Я вот тоже нашел несостыковки: омские врачи сказали, что одежду забрали следственные органы. Одежда Шрёдинггера, однако. 37

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германия

томск

омск

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, владимир соловьев (телеведущий), германия, томск, омск, берлин (город), происшествия