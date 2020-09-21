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https://ria.ru/20200921/odezhda-1577560386.html
Соловьев указал на нестыковки в словах Навального об изъятой одежде
Телеведущий Владимир Соловьев обратил внимание на нестыковки в словах Алексея Навального о том, что у него изъяли одежду. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T16:47
2020-09-21T17:07
госпитализация алексея навального
владимир соловьев (телеведущий)
германия
томск
омск
берлин (город)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости</strong>. Телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Solovev_3/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Соловьев</a> обратил внимание на нестыковки в словах <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> о том, что у него изъяли одежду.Ранее блогер опубликовал пост, в котором заявил, что перед отлетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a> с него сняли все вещи и отправили из <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> "абсолютно голого". Навальный заметил, что одежда — это важное вещественное доказательство, и потребовал вернуть ее."Фото Навального в <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томске</a> и в клинике "Шарите". На обеих фотографиях Навальный в одних и тех же кроссовках", — <a href="https://t.me/SolovievLive/34743" target="_blank" rel="nofollow noopener">написал</a> он в Telegram.Соловьев также обратил внимание на пост пресс-секретаря блогера Киры Ярмыш от 20 августа, в котором говорится, что вещи Навального забрала с собой его жена Юлия. Супруга блогера заявила, что отнять их у нее можно будет только "при условии задержания и личного обыска".Как заявили РИА Новости в Минздраве Омской области, одежду Навального изъяли следователи. В больнице скорой помощи, куда доставили блогера из аэропорта, вещей не осталось.
https://ria.ru/20200921/dopros-1577552389.html
https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html
у посла медальён у шпака магнитофон а у Лёшки трусы
61
Я вот тоже нашел несостыковки: омские врачи сказали, что одежду забрали следственные органы. Одежда Шрёдинггера, однако.
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германия
томск
омск
берлин (город)
РИА Новости
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госпитализация алексея навального, владимир соловьев (телеведущий), германия, томск, омск, берлин (город), происшествия

Соловьев указал на нестыковки в словах Навального об изъятой одежде

16:47 21.09.2020 (обновлено: 17:07 21.09.2020)
13131
© AP Photo / Jean-Francois BadiasАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев обратил внимание на нестыковки в словах Алексея Навального о том, что у него изъяли одежду.
Ранее блогер опубликовал пост, в котором заявил, что перед отлетом в Германию с него сняли все вещи и отправили из Омска в Берлин "абсолютно голого". Навальный заметил, что одежда — это важное вещественное доказательство, и потребовал вернуть ее.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Вчера, 15:01
Генпрокуратура хочет допросить Навального в Германии
"Фото Навального в Томске и в клинике "Шарите". На обеих фотографиях Навальный в одних и тех же кроссовках", — написал он в Telegram.
Соловьев также обратил внимание на пост пресс-секретаря блогера Киры Ярмыш от 20 августа, в котором говорится, что вещи Навального забрала с собой его жена Юлия. Супруга блогера заявила, что отнять их у нее можно будет только "при условии задержания и личного обыска".
Как заявили РИА Новости в Минздраве Омской области, одежду Навального изъяли следователи. В больнице скорой помощи, куда доставили блогера из аэропорта, вещей не осталось.
Блогер Алексей Навальный во время общения с журналистами - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 08:00
Германия заставит замолчать Алексея Навального
1704540822
Обсудить26
Госпитализация Алексея НавальногоВладимир Соловьев (телеведущий)ГерманияТомскОмскБерлин (город)Происшествия
Популярные комментарии
у посла медальён у шпака магнитофон а у Лёшки трусы
21 сентября, 17:05
Sergej VoxSergej Vox
31250014
Я вот тоже нашел несостыковки: омские врачи сказали, что одежду забрали следственные органы. Одежда Шрёдинггера, однако.
21 сентября, 16:50
Ой, не смешите мнеОй, не смешите мне
16600114
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