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https://ria.ru/20200921/odezhda-1577550262.html
Навальный потребовал вернуть изъятую у него в Омске одежду
Алексей Навальный опубликовал в своем блоге первый пост после выхода из комы, в котором потребовал вернуть ему одежду. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T14:28
2020-09-21T16:36
госпитализация алексея навального
алексей навальный
москва
берлин (город)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> опубликовал в своем блоге первый пост после выхода из комы, в котором потребовал вернуть ему одежду. Блогер заявил, что его интересует судьба вещей, в которых он был в самолете, когда ему стало плохо. "Перед тем, как разрешить меня увезти в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>, всю одежду с меня сняли, и отправили абсолютно голого", — написал он. Навальный утверждает, что его одежда является важным вещественным доказательством. "Отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли. Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне", — написал блогер. Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин Германии сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju" target="_blank">ОЗХО</a> по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое следствие. Немецкие власти не представили никаких доказательств в пользу версии об отравлении.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД</a> подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.В посольстве России в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. Генпрокуратура направила Берлину первый запрос по ситуации с Навальным еще в августе, ответа так и не последовало.
https://ria.ru/20200921/navalnyy-1577548642.html
https://ria.ru/20200921/proverka-1577528133.html
Врачам бы вначале спасибо сказал, которые спасли его .... а он одежду первым делом попросил, кто он после этого?!
248
он этого не сделает никогда. Вспомните какими помоями его женушка полила великого Рошаля
208
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москва
берлин (город)
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, москва, берлин (город), происшествия

Навальный потребовал вернуть изъятую у него в Омске одежду

14:28 21.09.2020 (обновлено: 16:36 21.09.2020)
34109
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Алексей Навальный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Алексей Навальный опубликовал в своем блоге первый пост после выхода из комы, в котором потребовал вернуть ему одежду.
Блогер заявил, что его интересует судьба вещей, в которых он был в самолете, когда ему стало плохо.
"Перед тем, как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли, и отправили абсолютно голого", — написал он.
Навальный утверждает, что его одежда является важным вещественным доказательством.
"Отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли. Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне", — написал блогер.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Вчера, 14:07
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Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин Германии сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое следствие. Немецкие власти не представили никаких доказательств в пользу версии об отравлении.
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
В посольстве России в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры об оказании правовой помощи по делу Навального. СК ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. Генпрокуратура направила Берлину первый запрос по ситуации с Навальным еще в августе, ответа так и не последовало.
Гостиница Xander Hotel в Томске, где жил Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
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59266821299
Обсудить156
Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйМоскваБерлин (город)Происшествия
Популярные комментарии
Врачам бы вначале спасибо сказал, которые спасли его .... а он одежду первым делом попросил, кто он после этого?!
21 сентября, 14:31
Брат ЛиБрат Ли
213201025
он этого не сделает никогда. Вспомните какими помоями его женушка полила великого Рошаля
21 сентября, 14:32
О Ольга Занкова
188201017
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