https://ria.ru/20200921/ndau-1577577178.html
Биография Ба Ндау
Малийский военный и государственный деятель Ба Ндау (Bah N'Daw) родился 23 августа 1950 года в городе Сегу. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T23:38
2020-09-21T23:38
2020-09-21T23:38
мали
справки
в мире
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Малийский военный и государственный деятель Ба Ндау (Bah N'Daw) родился 23 августа 1950 года в городе Сегу.В 1973 году поступил <a href="https://www.financialafrik.com/2020/09/21/mali-ba-ndaw-un-militaire-a-la-retraite-pour-conduire-la-transition/" target="_blank" rel="nofollow noopener">добровольцем в армию</a>.Проходил подготовку, а затем несколько стажировок в общевойсковой <a href="https://www.afrique-sur7.fr/443233-mali-colonel-major-bah-ndaw-transition" target="_blank" rel="nofollow noopener">военной школе </a>в Куликоро.Был направлен на курсы пилотирования вертолетов в <a href="https://businessactuality.com/mali-lex-ministre-de-la-defense-bah-ndaw-designe-president-de-transition/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Советский Союз</a>, окончил <a href="https://www.voaafrique.com/a/mali--ba-ndao-nouveau-ministre-de-la-d%C3%A9fense/1924139.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Парижскую военную школу</a>.В 1976 году был зачислен в <a href="http://news.abamako.com/h/240894.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">военно-воздушные силы</a> (ВВС), где дослужился до поста начальника штаба ВВС.Затем Ба Ндау занимал руководящие посты в вооруженных силах Мали, в том числе был заместителем начальника штаба национальной гвардии, директором военного инженерного ведомства, возглавлял ведомство, отвечающее за армейское снаряжение.В 2008 году был назначен директором национального управления по делам ветеранов и жертв войны.С <a href="https://fr.allafrica.com/stories/202009210948.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">мая 2014 года</a> по январь 2015 года занимал пост <a href="http://news.abamako.com/h/139362.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">министра обороны Мали</a>.21 сентября 2020 года Ба Ндау <a href="https://ria.ru/20200820/1576014787.html" target="_blank">назначен президентом</a> на переходный период после произошедшего в стране в августе 2020 года военного переворота.Кавалер национального ордена Мали, награжден медалями.Владеет русским, английским, французским языками.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мали, справки, в мире
Малийский военный и государственный деятель Ба Ндау (Bah N'Daw) родился 23 августа 1950 года в городе Сегу.
В 1973 году поступил добровольцем в армию
.
Проходил подготовку, а затем несколько стажировок в общевойсковой военной школе
в Куликоро.
Был направлен на курсы пилотирования вертолетов в Советский Союз
, окончил Парижскую военную школу
.
В 1976 году был зачислен в военно-воздушные силы
(ВВС), где дослужился до поста начальника штаба ВВС.
Затем Ба Ндау занимал руководящие посты в вооруженных силах Мали, в том числе был заместителем начальника штаба национальной гвардии, директором военного инженерного ведомства, возглавлял ведомство, отвечающее за армейское снаряжение.
В 2008 году был назначен директором национального управления по делам ветеранов и жертв войны.
С мая 2014 года
по январь 2015 года занимал пост министра обороны Мали
.
21 сентября 2020 года Ба Ндау назначен президентом
на переходный период после произошедшего в стране в августе 2020 года военного переворота.
Кавалер национального ордена Мали, награжден медалями.
Владеет русским, английским, французским языками.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников