https://ria.ru/20200820/1576014787.html

Жители Мали рассказали, как относятся к военному перевороту в стране

Жители Мали положительно оценивают произошедший в стране военный переворот и надеются, что военные передадут власть гражданским, сообщила РИА Новости член... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T04:00

2020-08-20T04:00

2020-08-20T08:46

мятеж военных в мали

бамако

мали

в мире

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<strong>НУАКШОТ, 20 авг - РИА Новости.</strong> Жители <a href="http://ria.ru/location_Mali/" target="_blank" data-auto="true">Мали</a> положительно оценивают произошедший в стране военный переворот и надеются, что военные передадут власть гражданским, сообщила РИА Новости член профсоюза рабочих Мали Диавара Зейнаб Сидибе."Самое сложное еще впереди... Для нас это (переворот – ред.) начало, хорошее начало, мы это приветствуем. Мы надеемся, что военные говорят правду и будут соблюдать свое обязательство о передаче власти гражданским", - сказала собеседница агентства.Активист "Движения 5 июня — Объединения патриотических сил Мали" (M5-RFP) Имам Умар Диарра считает, что санкции Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) не окажут существенного влияния на страну. По его словам, семь лет президентства Ибрагима Абубакара Кейта стали наибольшей угрозой для страны и все, что будет после, хорошо для малийцев.В свою очередь бизнесмен Кинико Альберт осудил военный переворот. "Мы – государство, страдающее от отсутствия безопасности и слабой, зависящей от международной помощи экономики. В нынешней ситуации, несмотря на социальное недовольство и недостатки на всех уровнях, военный переворот не выглядит лучшим решением", - полагает бизнесмен.Мятеж в Мали начался во вторник на военной базе Кати близ столицы <a href="http://ria.ru/location_Bamako/" target="_blank" data-auto="true">Бамако</a>. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Президент через несколько часов после задержания объявил о своей отставке и роспуске парламента и правительства. Мятежные военные заявили о создании Национального комитета для спасения народа, а также призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам. Оппозиция в Мали пообещала работать совместно с лидерами военного переворота над политическим переходным процессом в стране.

https://ria.ru/20200820/1576013298.html

https://ria.ru/20200819/1576012443.html

бамако

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мятеж военных в мали, бамако, мали, в мире