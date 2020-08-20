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Жители Мали рассказали, как относятся к военному перевороту в стране
Жители Мали положительно оценивают произошедший в стране военный переворот и надеются, что военные передадут власть гражданским, сообщила РИА Новости член... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T04:00
2020-08-20T08:46
мятеж военных в мали
бамако
мали
в мире
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<strong>НУАКШОТ, 20 авг - РИА Новости.</strong> Жители <a href="http://ria.ru/location_Mali/" target="_blank" data-auto="true">Мали</a> положительно оценивают произошедший в стране военный переворот и надеются, что военные передадут власть гражданским, сообщила РИА Новости член профсоюза рабочих Мали Диавара Зейнаб Сидибе."Самое сложное еще впереди... Для нас это (переворот – ред.) начало, хорошее начало, мы это приветствуем. Мы надеемся, что военные говорят правду и будут соблюдать свое обязательство о передаче власти гражданским", - сказала собеседница агентства.Активист "Движения 5 июня — Объединения патриотических сил Мали" (M5-RFP) Имам Умар Диарра считает, что санкции Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) не окажут существенного влияния на страну. По его словам, семь лет президентства Ибрагима Абубакара Кейта стали наибольшей угрозой для страны и все, что будет после, хорошо для малийцев.В свою очередь бизнесмен Кинико Альберт осудил военный переворот. "Мы – государство, страдающее от отсутствия безопасности и слабой, зависящей от международной помощи экономики. В нынешней ситуации, несмотря на социальное недовольство и недостатки на всех уровнях, военный переворот не выглядит лучшим решением", - полагает бизнесмен.Мятеж в Мали начался во вторник на военной базе Кати близ столицы <a href="http://ria.ru/location_Bamako/" target="_blank" data-auto="true">Бамако</a>. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Президент через несколько часов после задержания объявил о своей отставке и роспуске парламента и правительства. Мятежные военные заявили о создании Национального комитета для спасения народа, а также призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам. Оппозиция в Мали пообещала работать совместно с лидерами военного переворота над политическим переходным процессом в стране.
https://ria.ru/20200820/1576013298.html
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мятеж военных в мали, бамако, мали, в мире

Жители Мали рассказали, как относятся к военному перевороту в стране

04:00 20.08.2020 (обновлено: 08:46 20.08.2020)
2027
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПожар в здании во время митинга в поддержку военного мятежа в столице Мали Бамако
Пожар в здании во время митинга в поддержку военного мятежа в столице Мали Бамако
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
НУАКШОТ, 20 авг - РИА Новости. Жители Мали положительно оценивают произошедший в стране военный переворот и надеются, что военные передадут власть гражданским, сообщила РИА Новости член профсоюза рабочих Мали Диавара Зейнаб Сидибе.
"Самое сложное еще впереди... Для нас это (переворот – ред.) начало, хорошее начало, мы это приветствуем. Мы надеемся, что военные говорят правду и будут соблюдать свое обязательство о передаче власти гражданским", - сказала собеседница агентства.
Митинг в столице Мали Бамако в поддержку военного мятежа
Дополняется
Оппозиция в Мали пообещала работать вместе с лидерами переворота
Активист "Движения 5 июня — Объединения патриотических сил Мали" (M5-RFP) Имам Умар Диарра считает, что санкции Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) не окажут существенного влияния на страну. По его словам, семь лет президентства Ибрагима Абубакара Кейта стали наибольшей угрозой для страны и все, что будет после, хорошо для малийцев.
В свою очередь бизнесмен Кинико Альберт осудил военный переворот. "Мы – государство, страдающее от отсутствия безопасности и слабой, зависящей от международной помощи экономики. В нынешней ситуации, несмотря на социальное недовольство и недостатки на всех уровнях, военный переворот не выглядит лучшим решением", - полагает бизнесмен.
Митинг в столице Мали Бамако в поддержку военного мятежа
Вчера, 23:43
Источник в армии назвал лидера военного переворота в Мали
Мятеж в Мали начался во вторник на военной базе Кати близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Президент через несколько часов после задержания объявил о своей отставке и роспуске парламента и правительства. Мятежные военные заявили о создании Национального комитета для спасения народа, а также призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам. Оппозиция в Мали пообещала работать совместно с лидерами военного переворота над политическим переходным процессом в стране.
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Мятеж военных в МалиБамакоМалиВ мире
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