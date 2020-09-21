https://ria.ru/20200921/navalnyy-1577554941.html
Омский Минздрав ответил на требование Навального вернуть его одежду
Одежды Алексея Навального, в которой его доставили в омскую Больницу скорой медицинской помощи №1, в медучреждении нет, ее изъяли следственные органы, сообщила... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T15:37
2020-09-21T15:37
2020-09-21T15:52
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
швеция
москва
берлин (город)
госпитализация алексея навального
алексей навальный
омск
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<strong>НОВОСИБИРСК, 21 сен - РИА Новости.</strong> Одежды <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, в которой его доставили в омскую Больницу скорой медицинской помощи №1, в медучреждении нет, ее изъяли следственные органы, сообщила в понедельник РИА Новости представитель минздрава <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a>.Ранее в понедельник Алексей Навальный попросил вернуть изъятую на проверку одежду, в которой он был в день госпитализации, утверждая, что летел по инициативе <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> на немецком самолете абсолютно голый. Он называет свою одежду важным вещдоком."В больнице одежды Алексея Навального нет. Она была изъята следственными органами. Вопрос к следственным органам", - сказала собеседница агентства.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ.
https://ria.ru/20200921/navalnyy-1577548642.html
https://ria.ru/20200921/koma-1577554794.html
Galina Zhuravlyova
А он хоть попытался спасибо сказать омским врачам? Всё за свои портки беспокоится. Вот такая у нас прозападная попозиция...
358
Вася Васильев
Бедняга, в одних трусах остался... Видно ему еще и "лампочку стряхнули", раз такой бред гнать стал.
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швеция
москва
берлин (город)
омск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, швеция, москва, берлин (город), госпитализация алексея навального, алексей навальный, омск, происшествия