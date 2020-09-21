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https://ria.ru/20200921/navalnyy-1577554540.html
В МВД рассказали о ситуации с запросом о помощи по делу Навального
Германия, Швеция и Франция до сих пор не ответили на запрос об оказании правовой помощи по ситуации с Алексеем Навальным, сообщается на сайте управления на... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T15:30
2020-09-21T15:38
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
швеция
франция
германия
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеция</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a> до сих пор не ответили на запрос об оказании правовой помощи по ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу."Руководством следственного отделения Томского линейного отдела МВД России были направлены запросы об оказании правовой помощи в компетентные органы Федеративной Республики Германия, Королевства Швеция и Французской Республики. На сегодняшний день ответа от зарубежных коллег не получено", - говорится в сообщении.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ.
https://ria.ru/20200921/navalnyy-1577554941.html
https://ria.ru/20200921/navalnyy-1577554469.html
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следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, швеция, франция, германия, происшествия

В МВД рассказали о ситуации с запросом о помощи по делу Навального

15:30 21.09.2020 (обновлено: 15:38 21.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль у здания клиники "Шарите" в Берлине
Полицейский автомобиль у здания клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Полицейский автомобиль у здания клиники "Шарите" в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Германия, Швеция и Франция до сих пор не ответили на запрос об оказании правовой помощи по ситуации с Алексеем Навальным, сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
"Руководством следственного отделения Томского линейного отдела МВД России были направлены запросы об оказании правовой помощи в компетентные органы Федеративной Республики Германия, Королевства Швеция и Французской Республики. На сегодняшний день ответа от зарубежных коллег не получено", - говорится в сообщении.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Вчера, 15:37
Омский Минздрав ответил на требование Навального вернуть его одежду
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Вчера, 15:33
ФРГ не подтвердила данные о местонахождении свидетеля по делу Навального
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Следственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФГоспитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйШвецияФранцияГерманияПроисшествия
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