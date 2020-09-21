https://ria.ru/20200921/navalnyy-1577554469.html

ФРГ не подтвердила данные о местонахождении свидетеля по делу Навального

В кабмине ФРГ отказались подтвердить, что свидетель инцидента с Алексеем Навальным Мария Певчих и возможная улика - бутылка якобы со следами "Новичка" -... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T15:33

2020-09-21T15:33

2020-09-21T15:49

штеффен зайберт

фонд борьбы с коррупцией

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

швеция

москва

берлин (город)

госпитализация алексея навального

алексей навальный

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<strong>БЕРЛИН, 21 сен - РИА Новости.</strong> В кабмине ФРГ отказались подтвердить, что свидетель инцидента с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> Мария Певчих и возможная улика - бутылка якобы со следами "Новичка" - находятся в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>.Официальный представитель правительства ФРГ <a href="http://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert/" target="_blank" data-auto="true">Штеффен Зайберт</a> ответил на вопрос журналистов, почему Певчих в интервью утверждает, что прибыла в Германию, а также что бутылка из-под минеральной воды, которая якобы была обнаружена в номере отеля в <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томске</a>, в котором останавливался Алексей Навальный с семьей, была привезена в Германию на медицинском самолете, на котором он прибыл в берлинскую клинику."Я не могу сказать ничего нового об этом", - заявил на брифинге Зайберт. "Это приводит нас к тому, чтобы повторить то, что уже заявлялось многократно: у России есть все возможности для проведения расследования, есть доказательства, есть пробы господина Навального, поэтому мне нечего сообщить", - добавил он.В минувший четверг в официальном аккаунте Алексея Навального в Instagram появилось заявление, что яд "Новичок", которым якобы его отравили, был обнаружен на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel. Также там сообщается, что после того как сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a>* узнали о госпитализации Навального, они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого он только что выехал, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли, в том числе и бутылки из-под воды.Издание "Проект" ранее сообщало, что бутылку со следами отравляющего вещества могла вывезти в Германию соратница Навального Мария Певчих, которая сопровождала его в поездке по Сибири. При этом основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил, организовавшего перевозку Алексея Навального в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a>, заявил изданию Bild, что бутылки с водой из его номера в отеле Томска доставили немецким спасательным бортом в Берлин по просьбе главы штаба Навального. Он сообщил, что "команда сделала это возможным", но не уточнил, о какой команде идет речь.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ.<em>*</em> <em>Фонд борьбы с коррупцией</em> <em>включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>

https://ria.ru/20200921/navalnyy-1577554284.html

https://ria.ru/20200921/odezhda-1577550262.html

Галина Скар Как же доверять немецким врачам и иже с ними после такого дешёвого спектакля? 18

7

швеция

москва

берлин (город)

германия

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