https://ria.ru/20200921/navalnyy-1577554284.html

В МВД рассказали о 200 опрошенных по делу Навального

Полиция опросила около 200 человек в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, повторно опрашиваются сотрудники ФБК, проверка продолжается, сообщает управление... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T15:27

2020-09-21T15:27

2020-09-21T16:19

западно-сибирская транспортная прокуратура

томск

омск

томская область

госпитализация алексея навального

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Полиция опросила около 200 человек в связи с инцидентом с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, повторно опрашиваются сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a>, проверка продолжается, сообщает управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.Продолжается проведение доследственной проверки, которую инициировала <a href="http://ria.ru/organization_Zapadno_Sibirskaja_transportnaja_prokuratura/" target="_blank" data-auto="true">Западно-Сибирская транспортная прокуратура</a> в связи с госпитализацией Навального 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>.Отмечается, что в ходе проверки сотрудники транспортной полиции провели обширный комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Для получения сведений, которые могли бы помочь восстановить картину произошедшего, были опрошены около 200 человек. К ним относятся лица, которые контактировали с Навальным или были очевидцами его пребывания в <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томске</a> и <a href="http://ria.ru/location_Tomskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Томской области</a>, а также часть пассажиров, которые летели в одном самолете с ним."С учетом появления в СМИ видеороликов, комментариев, интервью с различными версиями о причинах случившегося, сотрудники транспортной полиции проводят дополнительные проверочные мероприятия. В частности, следователями повторно опрашиваются сотрудники Фонда по борьбе с коррупцией, которые сопровождали Навального во время поездки", - отмечается в сообщении.Кроме того, следователи проводят анализ полученных объяснений, заключений экспертов и "других сведений и документов".Доследственная проверка продолжается.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Омские врачи по итогам обследований назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, однако ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, не нашли.Позднее его перевезли самолетом в ФРГ. После этого немецкое правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что Навальный был якобы отравлен субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили в лабораториях <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франции</a>, также параллельно по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлина</a> ведется свое исследование в ОЗХО. В Кремле заявили, что Берлин не проинформировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a> о своих выводах, а МИД отметил, что Россия ожидает от Германии ответа на официальный запрос по данной ситуации.В день госпитализации Навального проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве в Берлине говорили, что ожидают от ФРГ максимально оперативного ответа на запрос от 27 августа российской <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank">Генпрокуратуры</a> об оказании правовой помощи. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">СК</a> ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank">Дмитрий Песков</a> заявлял, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным сейчас идут, и если наличие отравляющего вещества будет подтверждено, следствие будет открыто и де-юре.В настоящее время состояние Навального улучшилось.

https://ria.ru/20200921/odezhda-1577550262.html

https://ria.ru/20200921/navalnyy-1577548642.html

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томск

омск

томская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

западно-сибирская транспортная прокуратура, томск, омск, томская область, госпитализация алексея навального, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия