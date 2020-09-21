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https://ria.ru/20200921/navalnyy-1577548642.html
Врач Ющенко рассказал, что больше всего удивляет в ситуации с Навальным
Австрийский врач Михаэль Цимпфер, лечивший кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко при подозрении на отравление в 2004 году, в интервью РИА Новости... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T14:07
2020-09-21T20:56
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
дмитрий песков
виктор ющенко
германия
австрия
происшествия
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<strong>ВЕНА, 21 сен - РИА Новости, Маргарита Костив.</strong> Австрийский врач Михаэль Цимпфер, лечивший кандидата в президенты Украины <a href="https://ria.ru/person_Viktor_JUshhenko" target="_blank">Виктора Ющенко</a> при подозрении на отравление в 2004 году, в интервью РИА Новости выразил удивление тем, что немецкие врачи <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a> в берлинской клинике Charite ни разу не выступали с заявлениями, что, на его взгляд, вызывает аналогии с похожим молчаливым поведением британских медиков в деле Скрипалей.Цимпфер, работающий в австрийской клинике Rudolfinerhaus, указал, что факт отсутствия персональных заявлений лечащих врачей Навального по поводу состояния здоровья пациента "бросается в глаза".Он также добавил, что не знает имени ни одного из лечащих врачей Навального."Я не знаю ни одного имени", - подчеркнул Цимпфер.Омские врачи лично регулярно общались с представителями прессы, когда Навальный находился в их клинике. При этом все заявления берлинской клиники Charite по состоянию Навального проступают в виде обезличенных пресс-релизов, из которых неясно, кто конкретно из профессиональных медиков приходит к тому или иному выводу.Австрийский профессор также провел параллель с молчанием британских медиков в деле Скрипалей,Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju" target="_blank">ОЗХО</a> по запросу Берлина ведется свое исследование.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ.
https://ria.ru/20200920/navalnyy-1577508091.html
https://ria.ru/20200914/konflikt-1577167607.html
Поскорее выздоравливай, и к нам, на суд об оскорблении ветерана
46
Наверное им просто стыдно озвучивать, откуда они извлекли бутылку)))
38
8
германия
австрия
РИА Новости
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, дмитрий песков, виктор ющенко, германия, австрия, происшествия

Врач Ющенко рассказал, что больше всего удивляет в ситуации с Навальным

14:07 21.09.2020 (обновлено: 20:56 21.09.2020)
10539
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Читать ria.ru в
ВЕНА, 21 сен - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрийский врач Михаэль Цимпфер, лечивший кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко при подозрении на отравление в 2004 году, в интервью РИА Новости выразил удивление тем, что немецкие врачи Алексея Навального в берлинской клинике Charite ни разу не выступали с заявлениями, что, на его взгляд, вызывает аналогии с похожим молчаливым поведением британских медиков в деле Скрипалей.
Цимпфер, работающий в австрийской клинике Rudolfinerhaus, указал, что факт отсутствия персональных заявлений лечащих врачей Навального по поводу состояния здоровья пациента "бросается в глаза".

"Я могу лишь сказать, что для меня, как для врача, профессора, немыслимо лечить пациента и никогда по этому поводу не высказываться. Что стоит за этим - возможно, врачи не осмелились... Но для меня это немыслимо. Я бы этого не принял", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что не знает имени ни одного из лечащих врачей Навального.
"Я не знаю ни одного имени", - подчеркнул Цимпфер.
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Омские врачи лично регулярно общались с представителями прессы, когда Навальный находился в их клинике. При этом все заявления берлинской клиники Charite по состоянию Навального проступают в виде обезличенных пресс-релизов, из которых неясно, кто конкретно из профессиональных медиков приходит к тому или иному выводу.
Австрийский профессор также провел параллель с молчанием британских медиков в деле Скрипалей,

"Я часто бывал в Солсбери по личным делам, и если вы меня спросите, в случае со Скрипалями я тоже никогда не слышал врачей", - сказал Цимпфер.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование.
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ.
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163143103
Обсудить8
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйДмитрий ПесковВиктор ЮщенкоГерманияАвстрияПроисшествия
Популярные комментарии
Поскорее выздоравливай, и к нам, на суд об оскорблении ветерана
21 сентября, 14:13
ИЗИгорь Земский
4220011
Наверное им просто стыдно озвучивать, откуда они извлекли бутылку)))
21 сентября, 15:01
Иван ГрозныйИван Грозный
12240011
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