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https://ria.ru/20200921/navalnyy-1577526781.html
В томском отеле рассказали, как сотрудники ФБК* попали в номер Навального
Одна из администраторов Xander Hotel рассказала РИА Новости, что сотрудникам ФБК* разрешили подняться в номер Алексея Навального, предположив, что блогер мог... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T03:06
2020-09-21T03:14
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
швеция
москва
берлин (город)
происшествия
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<strong>ТОМСК, 21 сен — РИА Новости.</strong> Одна из администраторов Xander Hotel рассказала РИА Новости, что сотрудникам ФБК* разрешили подняться в номер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, предположив, что блогер мог отравиться чем-то из мини-бара.Ранее в официальном аккаунте Навального в Instagram появилось заявление, что яд "Новичок", которым его якобы отравили, нашли на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel. Также в сообщении утверждалось, что после того как соратники блогера узнали о его госпитализации, то вызвали адвоката, зашли в номер и начали фиксировать, описывать и упаковывать все обнаруженное, включая бутылки из-под гостиничной воды.На вопрос РИА Новости, как посторонние люди попали в бывший номер Навального, администратор гостиницы в <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томске</a> сообщила, что сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_FBK/" target="_blank" data-auto="true">ФБК*</a> и штаба Навального рассказали ей об инциденте с блогером в самолете, и после совещания с руководством отеля им показали комнату."Мы пошли навстречу, решили показать. Вдруг это пищевое отравление чем-то из мини-бара. Все бывает в жизни, никогда такого не было. Мы показали в моем присутствии", — сообщила собеседница агентства.Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Самолет экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, и блогера доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже Навального перевезли в немецкую клинику "Шарите". Через несколько дней власти <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> заявили, что его якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Немецкое правительство сообщало также, что эти выводы подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, исследование по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> проводит и <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija/" target="_blank" data-auto="true">Организация по запрещению химического оружия</a>.Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Тем не менее прокуратура и полиция начали проверки еще в день госпитализации Навального.При этом один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк выразил сомнения в том, что блогера отравили именно этим веществом, — по его словам, у Навального не было соответствующих симптомов. Кроме того, известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.<em>* <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">Фонд борьбы с коррупцией</a> включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20200918/butylka-1577418763.html
https://ria.ru/20200920/navalnyy-1577508091.html
https://ria.ru/20200920/navalnyy-1577501964.html
Получается что через номер прошла толпа народу, а отравился один Навальный? Странно как то звучит.
237
пятую колонну надо обезвредить, время настало, они пошли в атаку на Россию, это очень опасно. Пятая колонна это современный "Бранденбург 800".
236
124
швеция
москва
берлин (город)
РИА Новости
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алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, швеция, москва, берлин (город), происшествия

В томском отеле рассказали, как сотрудники ФБК* попали в номер Навального

03:06 21.09.2020 (обновлено: 03:14 21.09.2020)
223824
© РИА Новости / Перейти в фотобанкГостиница Xander Hotel в Томске, где жил Алексей Навальный
Гостиница Xander Hotel в Томске, где жил Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости
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ТОМСК, 21 сен — РИА Новости. Одна из администраторов Xander Hotel рассказала РИА Новости, что сотрудникам ФБК* разрешили подняться в номер Алексея Навального, предположив, что блогер мог отравиться чем-то из мини-бара.
Ранее в официальном аккаунте Навального в Instagram появилось заявление, что яд "Новичок", которым его якобы отравили, нашли на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel. Также в сообщении утверждалось, что после того как соратники блогера узнали о его госпитализации, то вызвали адвоката, зашли в номер и начали фиксировать, описывать и упаковывать все обнаруженное, включая бутылки из-под гостиничной воды.
На вопрос РИА Новости, как посторонние люди попали в бывший номер Навального, администратор гостиницы в Томске сообщила, что сотрудники ФБК* и штаба Навального рассказали ей об инциденте с блогером в самолете, и после совещания с руководством отеля им показали комнату.
"Мы пошли навстречу, решили показать. Вдруг это пищевое отравление чем-то из мини-бара. Все бывает в жизни, никогда такого не было. Мы показали в моем присутствии", — сообщила собеседница агентства.
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Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и блогера доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.
Позже Навального перевезли в немецкую клинику "Шарите". Через несколько дней власти Германии заявили, что его якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Немецкое правительство сообщало также, что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции, исследование по запросу Берлина проводит и Организация по запрещению химического оружия.
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Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Тем не менее прокуратура и полиция начали проверки еще в день госпитализации Навального.
При этом один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк выразил сомнения в том, что блогера отравили именно этим веществом, — по его словам, у Навального не было соответствующих симптомов. Кроме того, известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
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* Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
4428187123301
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Алексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковШвецияМоскваБерлин (город)Происшествия
Популярные комментарии
Получается что через номер прошла толпа народу, а отравился один Навальный? Странно как то звучит.
21 сентября, 03:41
Eugene ZaboyEugene Zaboy
220401012
пятую колонну надо обезвредить, время настало, они пошли в атаку на Россию, это очень опасно. Пятая колонна это современный "Бранденбург 800".
21 сентября, 03:18
Геннадий SoloГеннадий Solo
207511121
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