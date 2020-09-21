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https://ria.ru/20200921/murray-1577152513.html
Человек-праздник: Биллу Мюррею — 70
Мать Форреста Гампа сравнивала жизнь с коробкой шоколадных конфет: "Никогда не знаешь, что попадется, но будет здорово". То же можно сказать и про Билла Мюррея. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T08:00
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Ольга Распопова. </strong>Мать Форреста Гампа сравнивала жизнь с коробкой шоколадных конфет: "Никогда не знаешь, что попадется, но будет здорово". То же можно сказать и про Билла Мюррея. Такой всенародной любви мало кто удостоился в Голливуде. О том, почему Мюррей из просто знаменитости стал легендой, как он пытался протащить в чемодане контрабанду и за что его укусил сурок, — в материале РИА Новости.
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знаменитости, звезды, фото, что посмотреть , кино и сериалы, уэс андерсон, киану ривз, софия коппола, билл мюррей, джим джармуш

Человек-праздник: Биллу Мюррею — 70

08:00 21.09.2020
374
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Ольга Распопова. Мать Форреста Гампа сравнивала жизнь с коробкой шоколадных конфет: "Никогда не знаешь, что попадется, но будет здорово". То же можно сказать и про Билла Мюррея. Такой всенародной любви мало кто удостоился в Голливуде. О том, почему Мюррей из просто знаменитости стал легендой, как он пытался протащить в чемодане контрабанду и за что его укусил сурок, — в материале РИА Новости.
© AP Photo / Dave Tenenbaum

“Что везете?” — вежливо поинтересовался сотрудник аэропорта у ушастого двадцатилетнего парня. Тот ответил с обезоруживающей улыбкой: “Да ничего такого”. Уже в самолете, устроившись в кресле, юноша повернулся к соседу и, подмигнув, доверительно сообщил: “У меня в чемодане смесь — просто бомба!” Пассажир юмора не оценил, а вызванная служба безопасности обнаружила в багаже молодого человека по имени Билл Мюррей почти пять (!) килограммов марихуаны. Отделался он испытательным сроком, хотя из медицинского колледжа его, конечно, выгнали. Зато с тех пор шутит Билл гораздо тоньше. 

Актер Билл Мюррей
1 из 11

“Что везете?” — вежливо поинтересовался сотрудник аэропорта у ушастого двадцатилетнего парня. Тот ответил с обезоруживающей улыбкой: “Да ничего такого”. Уже в самолете, устроившись в кресле, юноша повернулся к соседу и, подмигнув, доверительно сообщил: “У меня в чемодане смесь — просто бомба!” Пассажир юмора не оценил, а вызванная служба безопасности обнаружила в багаже молодого человека по имени Билл Мюррей почти пять (!) килограммов марихуаны. Отделался он испытательным сроком, хотя из медицинского колледжа его, конечно, выгнали. Зато с тех пор шутит Билл гораздо тоньше. 

© AP Photo / Dave Tenenbaum
© Paramount Pictures, 1988

Мюррей не сильно расстроился из-за исключения: в отличниках он никогда не числился и теперь мог заняться делом, которое увлекало еще со школы, — актерством. Эту профессию выбрали трое из пятерых его братьев, хотя на фоне Билла они, конечно, меркнут: самый известный, Джоэль, — режиссер первого эпизода сериала "Теория Большого взрыва". Вся семья появляется только в комедии "Новая рождественская сказка". Сестра Мюррея, Нэнси, монахиня-доминиканка, гастролировала по Америке и Австралии с авторским моноспектаклем о жизни Святой Екатерины Сиенской. 

Билл Мюррей в фильме Новая рождественская сказка(1988)
2 из 11

Мюррей не сильно расстроился из-за исключения: в отличниках он никогда не числился и теперь мог заняться делом, которое увлекало еще со школы, — актерством. Эту профессию выбрали трое из пятерых его братьев, хотя на фоне Билла они, конечно, меркнут: самый известный, Джоэль, — режиссер первого эпизода сериала "Теория Большого взрыва". Вся семья появляется только в комедии "Новая рождественская сказка". Сестра Мюррея, Нэнси, монахиня-доминиканка, гастролировала по Америке и Австралии с авторским моноспектаклем о жизни Святой Екатерины Сиенской. 

© Paramount Pictures, 1988
© AP Photo / Eric Risberg

Другая страсть Билла с детства — гольф. В школьные годы он даже подрабатывал кэдди — помощником игроков: у небогатых родителей не было денег на буржуазную забаву. Сейчас свое увлечение Билл монетизирует: ему принадлежат два ресторана со слоганом “Ешь, пей, будь как Мюррей” при гольф-клубах. В 2016 году компания Murray Brothers объявила о запуске линии спортивной одежды — поло и кепки с логотипом в виде фигуры актера, бросающего клюшку. А однажды Билл сыграл в гольф с тогдашним президентом США Бараком Обамой — прямо в Овальном кабинете в Белом доме. 

Актер Билл Мюррей во время игры в гольф в Калифорнии, 1997 г.
3 из 11

Другая страсть Билла с детства — гольф. В школьные годы он даже подрабатывал кэдди — помощником игроков: у небогатых родителей не было денег на буржуазную забаву. Сейчас свое увлечение Билл монетизирует: ему принадлежат два ресторана со слоганом “Ешь, пей, будь как Мюррей” при гольф-клубах. В 2016 году компания Murray Brothers объявила о запуске линии спортивной одежды — поло и кепки с логотипом в виде фигуры актера, бросающего клюшку. А однажды Билл сыграл в гольф с тогдашним президентом США Бараком Обамой — прямо в Овальном кабинете в Белом доме. 

© AP Photo / Eric Risberg
© AP Photo / CBS, John Paul Filo

Творческую карьеру Мюррей начинал как шоумен, и этот формат до сих пор ему очень близок. До кино он развлекал аудиторию популярной вечерней телепередачи Saturday Night Live вместе с Дэном Эйкройдом, другой будущей звездой “Охотников за привидениями”, и Джоном Белуши, где их и заметили голливудские продюсеры. Мюррей был первым гостем рейтингового Late Show с Дэвидом Леттерманом — и стал последним, когда в 2015-м проект закрыли. В этом году в мае по видеосвязи Билл пообщался с телеведущим Джимми Киммелом. Сидя в ванне, которая постепенно наполнялась водой, Билл в футболке и смешной шапочке невозмутимо объяснял, как трудно подобрать нужную температуру. 

Билл Мюррей и ведущий Дэвид Леттерман на съемках Позднего шоу с Дэвидом Леттерманом в Нью-Йорке, 29 августа 2013 года
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Творческую карьеру Мюррей начинал как шоумен, и этот формат до сих пор ему очень близок. До кино он развлекал аудиторию популярной вечерней телепередачи Saturday Night Live вместе с Дэном Эйкройдом, другой будущей звездой “Охотников за привидениями”, и Джоном Белуши, где их и заметили голливудские продюсеры. Мюррей был первым гостем рейтингового Late Show с Дэвидом Леттерманом — и стал последним, когда в 2015-м проект закрыли. В этом году в мае по видеосвязи Билл пообщался с телеведущим Джимми Киммелом. Сидя в ванне, которая постепенно наполнялась водой, Билл в футболке и смешной шапочке невозмутимо объяснял, как трудно подобрать нужную температуру. 

© AP Photo / CBS, John Paul Filo
© AFP 2020 / David Banks/Getty Images

Один из первых фильмов актера — “Там, где бродит бизон”. Лента основана на автобиографических романах легенды журналистики Хантера Томпсона. Готовясь к съемкам, Билл решил основательно вжиться в роль. Снял домик неподалеку от особняка знаменитого репортера и заходил к нему на чай и напитки покрепче. Однажды друзья поспорили, кто из них настоящий Гудини. Недолго думая, Томпсон привязал Билла к стулу и швырнул в бассейн. Актер не смог выпутаться и наверняка бы утонул, но Хантер в последний момент все-таки пришел на выручку горе-фокуснику. Возможно, именно после этого случая Билл увлекся скайдайвингом.

Актер Билл Мюррей после прыжка с парашютом в тандеме с парашютной командой армии США Золотые рыцари, 15 августа 2008 года
5 из 11

Один из первых фильмов актера — “Там, где бродит бизон”. Лента основана на автобиографических романах легенды журналистики Хантера Томпсона. Готовясь к съемкам, Билл решил основательно вжиться в роль. Снял домик неподалеку от особняка знаменитого репортера и заходил к нему на чай и напитки покрепче. Однажды друзья поспорили, кто из них настоящий Гудини. Недолго думая, Томпсон привязал Билла к стулу и швырнул в бассейн. Актер не смог выпутаться и наверняка бы утонул, но Хантер в последний момент все-таки пришел на выручку горе-фокуснику. Возможно, именно после этого случая Билл увлекся скайдайвингом.

© AFP 2020 / David Banks/Getty Images
© Sony Pictures Home Intertainment

Фильм “Охотники за привидениями” стал для Мюррея прорывом, но играть там он вовсе не собирался. Однако ему отчаянно понадобились деньги на ленту “Острие бритвы” — экранизацию романа Сомерсета Моэма: Билл выступил там сценаристом и впервые пробовал себя в драматической роли. Лента провалилась в прокате. Тяжело переживая неудачу, актер на четыре года оставил кино — путешествовал и учился в Сорбонне. Позже его с трудом уговорили сняться во второй части “Охотников”. Когда год назад речь зашла о третьем эпизоде Ghostbusters, Мюррей в знак протеста искромсал присланный сценарий, отправив обрывки с запиской: "Никто не пойдет на фильм, где жирный старикан ловит призраков!" Лента "Охотники за привидениями: Наследники" выйдет в марте 2021 года — и Мюррей все-таки значится в титрах. 

Билл Мюррей в фильме Охотники за привидениями(1984)
6 из 11

Фильм “Охотники за привидениями” стал для Мюррея прорывом, но играть там он вовсе не собирался. Однако ему отчаянно понадобились деньги на ленту “Острие бритвы” — экранизацию романа Сомерсета Моэма: Билл выступил там сценаристом и впервые пробовал себя в драматической роли. Лента провалилась в прокате. Тяжело переживая неудачу, актер на четыре года оставил кино — путешествовал и учился в Сорбонне. Позже его с трудом уговорили сняться во второй части “Охотников”. Когда год назад речь зашла о третьем эпизоде Ghostbusters, Мюррей в знак протеста искромсал присланный сценарий, отправив обрывки с запиской: "Никто не пойдет на фильм, где жирный старикан ловит призраков!" Лента "Охотники за привидениями: Наследники" выйдет в марте 2021 года — и Мюррей все-таки значится в титрах. 

© Sony Pictures Home Intertainment
© Columbia Pictures Corporation (1993)

Невозможно представить другого Фила Коннорса в культовой картине “День сурка”, однако изначально продюсеры рассматривали Тома Хэнкса. Но режиссер Харольд Рэмис счел его “слишком милым” для роли уставшего от жизни циника и предложил своего друга Билла. Мюррей тогда тяжело расставался с первой женой, поэтому вел себя на площадке отвратительно: перебивал, опаздывал, жаловался на погоду (хотя холод действительно стоял жуткий). Устав от конфликтов, Рэмис попросил актера для взаимодействия с группой нанять ассистента. Мюррей пришел с глухонемым, который переводил его пожелания на никому не понятный язык жестов. Такого безобразия, видимо, не выдержал даже сурок Фил — и пару раз цапнул Билла. 

Кадр из фильма День сурка
7 из 11

Невозможно представить другого Фила Коннорса в культовой картине “День сурка”, однако изначально продюсеры рассматривали Тома Хэнкса. Но режиссер Харольд Рэмис счел его “слишком милым” для роли уставшего от жизни циника и предложил своего друга Билла. Мюррей тогда тяжело расставался с первой женой, поэтому вел себя на площадке отвратительно: перебивал, опаздывал, жаловался на погоду (хотя холод действительно стоял жуткий). Устав от конфликтов, Рэмис попросил актера для взаимодействия с группой нанять ассистента. Мюррей пришел с глухонемым, который переводил его пожелания на никому не понятный язык жестов. Такого безобразия, видимо, не выдержал даже сурок Фил — и пару раз цапнул Билла. 

© Columbia Pictures Corporation (1993)
© Focus Features, 2012

С тех пор в Голливуде знают: Мюррей не подарок, с ним сработается не каждый. Его даже прозвали Murricane (Мюррей плюс ураган). Будь у вас самый гениальный сценарий, добраться до актера очень непросто: еще в 2000-м он уволил всех агентов и завел секретный телефонный номер с автоответчиком, который прослушивает нечасто.

Зато уж если Билл кого полюбит, то это навсегда. В числе счастливцев — Джим Джармуш, София Коппола и Уэс Андерсон. Снимая “Академию Рашмор”, Андерсон не смог выбить у студии 25 тысяч долларов на сцену с вертолетом — и тогда деньги предложил Билл. Причем сам согласился играть за невероятно скромный для знаменитости такого уровня гонорар — девять тысяч долларов. Теперь даже говорят: если вы видели Билла Мюррея в кино после 2000 года, то, скорее всего, у Уэса Андерсона.

Билл Мюррей в фильме Королевство полной луны(2012)
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С тех пор в Голливуде знают: Мюррей не подарок, с ним сработается не каждый. Его даже прозвали Murricane (Мюррей плюс ураган). Будь у вас самый гениальный сценарий, добраться до актера очень непросто: еще в 2000-м он уволил всех агентов и завел секретный телефонный номер с автоответчиком, который прослушивает нечасто.

Зато уж если Билл кого полюбит, то это навсегда. В числе счастливцев — Джим Джармуш, София Коппола и Уэс Андерсон. Снимая “Академию Рашмор”, Андерсон не смог выбить у студии 25 тысяч долларов на сцену с вертолетом — и тогда деньги предложил Билл. Причем сам согласился играть за невероятно скромный для знаменитости такого уровня гонорар — девять тысяч долларов. Теперь даже говорят: если вы видели Билла Мюррея в кино после 2000 года, то, скорее всего, у Уэса Андерсона.

© Focus Features, 2012
© AP Photo / Richard Shiro

У Билла шестеро сыновей. Ради свадьбы одного из них он пропустил церемонию “Эмми”, где его должны были чествовать. Мальчиками Мюррей очень дорожит. “В жизни есть несколько ситуаций, когда известность на руку: в забитом ресторане тебе всегда найдут столик, и полицейские, увидев тебя за рулем, отнесутся не слишком строго. Но в отделении детской неотложной помощи никакая слава не поможет: я многодетный отец и знаю это по опыту”, — признался он. 

Актер Билл Мюррей и его сын Джексон Уильям Мюррей на баскетбольном матче в Клемсоне, 15 февраля 2020 года
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У Билла шестеро сыновей. Ради свадьбы одного из них он пропустил церемонию “Эмми”, где его должны были чествовать. Мальчиками Мюррей очень дорожит. “В жизни есть несколько ситуаций, когда известность на руку: в забитом ресторане тебе всегда найдут столик, и полицейские, увидев тебя за рулем, отнесутся не слишком строго. Но в отделении детской неотложной помощи никакая слава не поможет: я многодетный отец и знаю это по опыту”, — признался он. 

© AP Photo / Richard Shiro
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

С 2008 года, после скандального развода со второй женой, Билл наслаждается ролью холостяка. Как-то в ресторане он присоединился к чужому мальчишнику и учил молодых жизни. “Даже если ты уверен, что встретил Ту самую, не иди простым путем — свидания, предложения, свадьба... Купи два билета и отправляйся с ней туда, куда сложно попасть, или, еще лучше, откуда трудно выбраться. Если на обратном пути в самолете ты поймешь, что все еще ее любишь, — женись прямо в аэропорту”.

Актеры Билл Мюррей и Селена Гомес на красной дорожке фильма открытия Джима Джармуша Мертвые не умирают (The Dead Don't Die) церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля.
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С 2008 года, после скандального развода со второй женой, Билл наслаждается ролью холостяка. Как-то в ресторане он присоединился к чужому мальчишнику и учил молодых жизни. “Даже если ты уверен, что встретил Ту самую, не иди простым путем — свидания, предложения, свадьба... Купи два билета и отправляйся с ней туда, куда сложно попасть, или, еще лучше, откуда трудно выбраться. Если на обратном пути в самолете ты поймешь, что все еще ее любишь, — женись прямо в аэропорту”.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Выходкам Мюррея посвящен целый сайт. Он может, например, стащить у незнакомца в кафе картошку фри со словами: "Тебе все равно никто не поверит!”, уснуть на показе собственного фильма на фестивале South By Southwest в Техасе, вклиниться в уличную фотосессию ничего не подозревающих молодоженов или устроить внезапный перформанс в глухой деревушке на Бали. Актер — почти такой же символ поп-культуры, как Элвис или Мэрилин Монро. В США продают свечи с изображением “Святого Билла Мюррея” — без разрешения звезды, но актер не собирается судиться. А главное — продолжает чудить.

“Не хочу быть парнем, который жалуется на судьбу незнакомцу в баре... Жизнь ведь чертовски короткая. Так что, ради всего святого, — делайте то, что приносит вам счастье”.

72-й Каннский кинофестиваль. День второй
11 из 11

Выходкам Мюррея посвящен целый сайт. Он может, например, стащить у незнакомца в кафе картошку фри со словами: "Тебе все равно никто не поверит!”, уснуть на показе собственного фильма на фестивале South By Southwest в Техасе, вклиниться в уличную фотосессию ничего не подозревающих молодоженов или устроить внезапный перформанс в глухой деревушке на Бали. Актер — почти такой же символ поп-культуры, как Элвис или Мэрилин Монро. В США продают свечи с изображением “Святого Билла Мюррея” — без разрешения звезды, но актер не собирается судиться. А главное — продолжает чудить.

“Не хочу быть парнем, который жалуется на судьбу незнакомцу в баре... Жизнь ведь чертовски короткая. Так что, ради всего святого, — делайте то, что приносит вам счастье”.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
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КультураЗнаменитостизвездычто посмотретьКино и сериалыУэс АндерсонКиану РивзСофия КопполаБилл МюррейДжим Джармуш
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