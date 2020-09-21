Человек-праздник: Биллу Мюррею — 70

© Focus Features, 2012

С тех пор в Голливуде знают: Мюррей не подарок, с ним сработается не каждый. Его даже прозвали Murricane (Мюррей плюс ураган). Будь у вас самый гениальный сценарий, добраться до актера очень непросто: еще в 2000-м он уволил всех агентов и завел секретный телефонный номер с автоответчиком, который прослушивает нечасто.

Зато уж если Билл кого полюбит, то это навсегда. В числе счастливцев — Джим Джармуш, София Коппола и Уэс Андерсон. Снимая “Академию Рашмор”, Андерсон не смог выбить у студии 25 тысяч долларов на сцену с вертолетом — и тогда деньги предложил Билл. Причем сам согласился играть за невероятно скромный для знаменитости такого уровня гонорар — девять тысяч долларов. Теперь даже говорят: если вы видели Билла Мюррея в кино после 2000 года, то, скорее всего, у Уэса Андерсона.