Покорение стихии на фестивале ледоколов в Санкт-Петербурге
Фестиваль ледоколов проходил в Санкт-Петербурге 19 и 20 сентября.
Фестиваль ледоколов проходил в Санкт-Петербурге 19 и 20 сентября.
Кульминацией первого дня стал вальс буксиров, ставший визитной карточкой фестиваля.
Кульминацией первого дня стал вальс буксиров, ставший визитной карточкой фестиваля.
Темой фестиваля организаторы выбрали "покорение стихии".
Темой фестиваля организаторы выбрали "покорение стихии".
Ледокольный флот символизирует мощь отечественного судостроения.
Ледокольный флот символизирует мощь отечественного судостроения.
Покорение севера — искусство, к которому на фестивале удастся прикоснуться и зрителю.
Покорение севера — искусство, к которому на фестивале удастся прикоснуться и зрителю.
На два дня ледоколы "Санкт-Петербург", "Капитан Зарубин", "Капитан Сорокин" и легендарный музей "Красин" открылись для посетителей.
На два дня ледоколы "Санкт-Петербург", "Капитан Зарубин", "Капитан Сорокин" и легендарный музей "Красин" открылись для посетителей.
Фестиваль дает возможность больше узнать об этих ледовых богатырях.
Фестиваль дает возможность больше узнать об этих ледовых богатырях.
С каждым годом посмотреть на парад ледоколов и вальс буксиров приезжает все больше туристов.
С каждым годом посмотреть на парад ледоколов и вальс буксиров приезжает все больше туристов.
В этом году фестиваль проходил с соблюдением необходимых мер безопасности из-за сложной эпидемиологической ситуации.
В этом году фестиваль проходил с соблюдением необходимых мер безопасности из-за сложной эпидемиологической ситуации.
Кроме экскурсий на ледоколы для гостей организовали концертную и выставочную программы.
Кроме экскурсий на ледоколы для гостей организовали концертную и выставочную программы.
Фестиваль завершился шоу по мотивам романа Александра Грина "Бегущая по волнам".
Фестиваль завершился шоу по мотивам романа Александра Грина "Бегущая по волнам".
Парад ледоколов в Санкт-Петербурге.