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Покорение стихии на фестивале ледоколов в Санкт-Петербурге
Зрители фестивале ледоколов, который проходил в Санкт-Петербурге уже в седьмой раз, посетили действующие суда и увидели незабываемый вальс буксиров. Праздник на РИА Новости, 21.09.2020
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санкт-петербург
фото
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Зрители фестивале ледоколов, который проходил в Санкт-Петербурге уже в седьмой раз, посетили действующие суда и увидели незабываемый вальс буксиров. Праздник на воде — в фотоленте Ria.ru.
санкт-петербург
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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353
60
санкт-петербург, фото, фото

Покорение стихии на фестивале ледоколов в Санкт-Петербурге

13:40 21.09.2020
459
Читать ria.ru в
Зрители фестивале ледоколов, который проходил в Санкт-Петербурге уже в седьмой раз, посетили действующие суда и увидели незабываемый вальс буксиров. Праздник на воде — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Фестиваль ледоколов проходил в Санкт-Петербурге 19 и 20 сентября.

Ледокол Капитан Сорокин в рамках VII фестиваля ледоколов на набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге
1 из 12

Фестиваль ледоколов проходил в Санкт-Петербурге 19 и 20 сентября.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Кульминацией первого дня стал вальс буксиров, ставший визитной карточкой фестиваля.

Вальс буксиров в рамках VII фестиваля ледоколов в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге
2 из 12

Кульминацией первого дня стал вальс буксиров, ставший визитной карточкой фестиваля.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Темой фестиваля организаторы выбрали "покорение стихии".

Учащиеся Санкт-Петербургского Морского технического колледжа им. адмирала Д. Н. Сенявина на ледоколе Капитан Сорокин во время VII фестиваля ледоколов на набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге
3 из 12

Темой фестиваля организаторы выбрали "покорение стихии".

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Ледокольный флот символизирует мощь отечественного судостроения.

Ледокол Лейтенанта Шмидта (слева) и ледокол Санкт-Петербург в рамках VII фестиваля ледоколов на набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге
4 из 12

Ледокольный флот символизирует мощь отечественного судостроения.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Покорение севера — искусство, к которому на фестивале удастся прикоснуться и зрителю.

Зрители VII фестиваля ледоколов в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге
5 из 12

Покорение севера — искусство, к которому на фестивале удастся прикоснуться и зрителю.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

На два дня ледоколы "Санкт-Петербург", "Капитан Зарубин", "Капитан Сорокин" и легендарный музей "Красин" открылись для посетителей.

Люди фотографируются на фоне ледокола Капитан Сорокин на набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге
6 из 12

На два дня ледоколы "Санкт-Петербург", "Капитан Зарубин", "Капитан Сорокин" и легендарный музей "Красин" открылись для посетителей.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Фестиваль дает возможность больше узнать об этих ледовых богатырях.

Курсанты на ледоколе Капитан Сорокин во время VII фестиваля ледоколов на набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге
7 из 12

Фестиваль дает возможность больше узнать об этих ледовых богатырях.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

С каждым годом посмотреть на парад ледоколов и вальс буксиров приезжает все больше туристов.

Девушка фотографируется на фоне ледокола Капитан Сорокин на набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге
8 из 12

С каждым годом посмотреть на парад ледоколов и вальс буксиров приезжает все больше туристов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В этом году фестиваль проходил с соблюдением необходимых мер безопасности из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Курсант на ледоколе Санкт-Петербург во время VII фестиваля ледоколов на набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге
9 из 12

В этом году фестиваль проходил с соблюдением необходимых мер безопасности из-за сложной эпидемиологической ситуации.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Кроме экскурсий на ледоколы для гостей организовали концертную и выставочную программы.

Ледокол Капитан Зарубин в рамках VII фестиваля ледоколов на набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге
10 из 12

Кроме экскурсий на ледоколы для гостей организовали концертную и выставочную программы.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Фестиваль завершился шоу по мотивам романа Александра Грина "Бегущая по волнам".

Парад ледоколов в рамках VII фестиваля ледоколов на набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге
11 из 12

Фестиваль завершился шоу по мотивам романа Александра Грина "Бегущая по волнам".

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Парад ледоколов в Санкт-Петербурге.

Девушка продает сувенирную продукцию во время VII фестиваля ледоколов на набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге
12 из 12

Парад ледоколов в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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