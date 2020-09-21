https://ria.ru/20200921/ledokoly-1577534846.html

Покорение стихии на фестивале ледоколов в Санкт-Петербурге

Зрители фестивале ледоколов, который проходил в Санкт-Петербурге уже в седьмой раз, посетили действующие суда и увидели незабываемый вальс буксиров. Праздник на РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T13:40

2020-09-21T13:40

2020-09-21T13:40

санкт-петербург

фото

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Зрители фестивале ледоколов, который проходил в Санкт-Петербурге уже в седьмой раз, посетили действующие суда и увидели незабываемый вальс буксиров. Праздник на воде — в фотоленте Ria.ru.

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, фото, фото