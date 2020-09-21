https://ria.ru/20200921/kurs-1577576851.html

Названо условие роста евро выше 90 рублей

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве, доктор экономических наук Алексей Зубец назвал причины... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T22:58

2020-09-21T22:58

2020-09-21T22:58

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Названо условие обвала курса рубля

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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. </strong>Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве, доктор экономических наук Алексей Зубец назвал причины падения курса рубля и рассказал, при каком условии оно продолжится. В беседе с "<a href="https://vm.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Вечерней Москвой</a>" эксперт отметил, что курс евро и доллара, как правило, осенью растет. "Это традиционная осенняя история с давлением на курс рубля. Бизнесу нужна валюта. К концу года нужно выплачивать дивиденды", — пояснил он.Экономист призвал ждать пика "игры на повышение" к Новому году. Зубец также рассказал, что на рубль оказывает дополнительное давление внешнеполитическая обстановка, в частности, угроза новых санкций, ситуация с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, а также вторая волна коронавируса. Есть риск, что она ударит по спросу на нефть и газ, а это, в свою очередь, снизит валютную выручку России. При этом экономист предсказал дефицит нефти в следующем году. "Если не возобновить добычу, то цены начнут расти", — сказал он.Однако экономист предупредил о долгосрочном влиянии на Россию и рубль "Зеленого пакта" <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>. Этот документ предусматривает сведение к нулю покупок энергоносителей к 2050 году.По мнению Зубца, в ближайшее время в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> вырастет спрос на топливо — на это повлияет более холодная зима. При этом экономист допустил повышение курса евро в ближайшее время. "Если спекулянты начнут играть на повышение, <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> должен вмешаться, чтобы не дать разыграться спекулянтам и заставить крупных экспортеров продавать валютную выручку", — разъяснил он. Эксперт допустил, что регулятор не станет вмешиваться, чтобы более дорогой евро создал барьер для импорта и простимулировал внутреннее производство.

https://ria.ru/20200921/neft-1577568707.html

https://ria.ru/20200919/rubl-1577471720.html

Виктор Чирков Вообще то в сентябре&октябре курс практически всегда снижается. За последние 20 лет было буквально года 3 когда курс рос в этот период. 15

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, евро, доллар, рубль, экономика