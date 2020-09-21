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https://ria.ru/20200921/kurs-1577576851.html
Названо условие роста евро выше 90 рублей
Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве, доктор экономических наук Алексей Зубец назвал причины... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T22:58
2020-09-21T22:58
динамика курсов валют
евро
доллар
рубль
экономика
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Названо условие обвала курса рубля
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. </strong>Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве, доктор экономических наук Алексей Зубец назвал причины падения курса рубля и рассказал, при каком условии оно продолжится. В беседе с "<a href="https://vm.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Вечерней Москвой</a>" эксперт отметил, что курс евро и доллара, как правило, осенью растет. "Это традиционная осенняя история с давлением на курс рубля. Бизнесу нужна валюта. К концу года нужно выплачивать дивиденды", — пояснил он.Экономист призвал ждать пика "игры на повышение" к Новому году. Зубец также рассказал, что на рубль оказывает дополнительное давление внешнеполитическая обстановка, в частности, угроза новых санкций, ситуация с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, а также вторая волна коронавируса. Есть риск, что она ударит по спросу на нефть и газ, а это, в свою очередь, снизит валютную выручку России. При этом экономист предсказал дефицит нефти в следующем году. "Если не возобновить добычу, то цены начнут расти", — сказал он.Однако экономист предупредил о долгосрочном влиянии на Россию и рубль "Зеленого пакта" <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>. Этот документ предусматривает сведение к нулю покупок энергоносителей к 2050 году.По мнению Зубца, в ближайшее время в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> вырастет спрос на топливо — на это повлияет более холодная зима. При этом экономист допустил повышение курса евро в ближайшее время. "Если спекулянты начнут играть на повышение, <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> должен вмешаться, чтобы не дать разыграться спекулянтам и заставить крупных экспортеров продавать валютную выручку", — разъяснил он. Эксперт допустил, что регулятор не станет вмешиваться, чтобы более дорогой евро создал барьер для импорта и простимулировал внутреннее производство.
https://ria.ru/20200921/neft-1577568707.html
https://ria.ru/20200919/rubl-1577471720.html
Вообще то в сентябре&октябре курс практически всегда снижается. За последние 20 лет было буквально года 3 когда курс рос в этот период.
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РИА Новости
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динамика курсов валют, евро, доллар, рубль, экономика

Названо условие роста евро выше 90 рублей

22:58 21.09.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаками доллара и евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаками доллара и евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве, доктор экономических наук Алексей Зубец назвал причины падения курса рубля и рассказал, при каком условии оно продолжится.
В беседе с "Вечерней Москвой" эксперт отметил, что курс евро и доллара, как правило, осенью растет.
"Это традиционная осенняя история с давлением на курс рубля. Бизнесу нужна валюта. К концу года нужно выплачивать дивиденды", — пояснил он.
Экономист призвал ждать пика "игры на повышение" к Новому году.
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
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Зубец также рассказал, что на рубль оказывает дополнительное давление внешнеполитическая обстановка, в частности, угроза новых санкций, ситуация с Алексеем Навальным, а также вторая волна коронавируса. Есть риск, что она ударит по спросу на нефть и газ, а это, в свою очередь, снизит валютную выручку России. При этом экономист предсказал дефицит нефти в следующем году.
"Если не возобновить добычу, то цены начнут расти", — сказал он.
Однако экономист предупредил о долгосрочном влиянии на Россию и рубль "Зеленого пакта" Евросоюза. Этот документ предусматривает сведение к нулю покупок энергоносителей к 2050 году.
По мнению Зубца, в ближайшее время в Европе вырастет спрос на топливо — на это повлияет более холодная зима.
При этом экономист допустил повышение курса евро в ближайшее время.
"Если спекулянты начнут играть на повышение, ЦБ должен вмешаться, чтобы не дать разыграться спекулянтам и заставить крупных экспортеров продавать валютную выручку", — разъяснил он.
Эксперт допустил, что регулятор не станет вмешиваться, чтобы более дорогой евро создал барьер для импорта и простимулировал внутреннее производство.
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Динамика курсов валютевродолларРубльЭкономика
Популярные комментарии
Вообще то в сентябре&октябре курс практически всегда снижается. За последние 20 лет было буквально года 3 когда курс рос в этот период.
21 сентября, 23:00
Виктор ЧирковВиктор Чирков
820014
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