https://ria.ru/20200921/krym-1577560537.html
Представителя Крыма прервали во время выступления на форуме ООН
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что его выступление на Европейском региональном форуме ООН прервали. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T16:49
2020-09-21T16:49
2020-09-21T18:37
роман чегринец
белоруссия
республика крым
севастополь
оон
политика
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости.</strong> Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма <a href="https://ria.ru/person_roman-chegrinets" target="_blank">Роман Чегринец</a> заявил, что его выступление на Европейском региональном форуме <a href="https://ria.ru/organization_OON" target="_blank">ООН</a> прервали.Собеседник агентства также подчеркнул, что, будучи белорусом по происхождению и главой Белорусской общины Крыма, в своем выступлении он планировал затронуть тему западных СМИ и различных институтов, которые, используя методики "фейк-ньюс", пытаются создать в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> русофобские настроения.Европейский региональный форум Организации Объединенных Наций посвящен противодействию разжигания вражды в социальных сетях и к меньшинствам и проходит в Женеве. Чегринец участвует в нем в режиме видеоконференцсвязи.
https://ria.ru/20200921/krym-1577531828.html
Дмитрий
Не знаю, зачем МИДу нужна твоя озабоченность, но можешь выразить. ))
334
piligrimwl
Надо МИДу скорее озабоченность выразить.
315
155
белоруссия
республика крым
севастополь
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман чегринец, белоруссия, республика крым, севастополь, оон, политика