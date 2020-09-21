https://ria.ru/20200921/krym-1577560537.html

Представителя Крыма прервали во время выступления на форуме ООН

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что его выступление на Европейском региональном форуме ООН прервали. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T16:49

2020-09-21T16:49

2020-09-21T18:37

роман чегринец

белоруссия

республика крым

севастополь

оон

политика

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости.</strong> Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма <a href="https://ria.ru/person_roman-chegrinets" target="_blank">Роман Чегринец</a> заявил, что его выступление на Европейском региональном форуме <a href="https://ria.ru/organization_OON" target="_blank">ООН</a> прервали.Собеседник агентства также подчеркнул, что, будучи белорусом по происхождению и главой Белорусской общины Крыма, в своем выступлении он планировал затронуть тему западных СМИ и различных институтов, которые, используя методики "фейк-ньюс", пытаются создать в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> русофобские настроения.Европейский региональный форум Организации Объединенных Наций посвящен противодействию разжигания вражды в социальных сетях и к меньшинствам и проходит в Женеве. Чегринец участвует в нем в режиме видеоконференцсвязи.

https://ria.ru/20200921/krym-1577531828.html

Дмитрий Не знаю, зачем МИДу нужна твоя озабоченность, но можешь выразить. )) 334

piligrimwl Надо МИДу скорее озабоченность выразить. 315

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белоруссия

республика крым

севастополь

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман чегринец, белоруссия, республика крым, севастополь, оон, политика