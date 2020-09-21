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https://ria.ru/20200921/krym-1577560537.html
Представителя Крыма прервали во время выступления на форуме ООН
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что его выступление на Европейском региональном форуме ООН прервали. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T16:49
2020-09-21T18:37
роман чегринец
белоруссия
республика крым
севастополь
оон
политика
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости.</strong> Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма <a href="https://ria.ru/person_roman-chegrinets" target="_blank">Роман Чегринец</a> заявил, что его выступление на Европейском региональном форуме <a href="https://ria.ru/organization_OON" target="_blank">ООН</a> прервали.Собеседник агентства также подчеркнул, что, будучи белорусом по происхождению и главой Белорусской общины Крыма, в своем выступлении он планировал затронуть тему западных СМИ и различных институтов, которые, используя методики "фейк-ньюс", пытаются создать в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> русофобские настроения.Европейский региональный форум Организации Объединенных Наций посвящен противодействию разжигания вражды в социальных сетях и к меньшинствам и проходит в Женеве. Чегринец участвует в нем в режиме видеоконференцсвязи.
https://ria.ru/20200921/krym-1577531828.html
Не знаю, зачем МИДу нужна твоя озабоченность, но можешь выразить. ))
334
Надо МИДу скорее озабоченность выразить.
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белоруссия
республика крым
севастополь
РИА Новости
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роман чегринец, белоруссия, республика крым, севастополь, оон, политика

Представителя Крыма прервали во время выступления на форуме ООН

16:49 21.09.2020 (обновлено: 18:37 21.09.2020)
293143
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что его выступление на Европейском региональном форуме ООН прервали.

"Модератор форума на словах "российский Крым" меня оборвала, не дав до конца озвучить свое выступление. Скорее всего, решение принято на основании жалобы от украинской стороны", — рассказал он РИА Новости.

Собеседник агентства также подчеркнул, что, будучи белорусом по происхождению и главой Белорусской общины Крыма, в своем выступлении он планировал затронуть тему западных СМИ и различных институтов, которые, используя методики "фейк-ньюс", пытаются создать в Белоруссии русофобские настроения.
Европейский региональный форум Организации Объединенных Наций посвящен противодействию разжигания вражды в социальных сетях и к меньшинствам и проходит в Женеве. Чегринец участвует в нем в режиме видеоконференцсвязи.
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Обсудить155
Роман ЧегринецБелоруссияРеспублика КрымСевастопольООНПолитика
Популярные комментарии
Не знаю, зачем МИДу нужна твоя озабоченность, но можешь выразить. ))
21 сентября, 17:19
ДмитрийДмитрий
1848031347
Надо МИДу скорее озабоченность выразить.
21 сентября, 16:52
ppiligrimwl
6252324192
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