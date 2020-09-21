https://ria.ru/20200921/krym-1577556934.html
В Крыму назвали политику Киева в отношении полуострова геноцидом
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец назвал политику Украины в отношении крымчан геноцидом. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T16:05
2020-09-21T16:05
2020-09-21T16:09
роман чегринец
женева (город)
оон
украина
в мире
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости.</strong> Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона <a href="http://ria.ru/person_roman-chegrinets/" target="_blank" data-auto="true">Роман Чегринец</a> назвал политику <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> в отношении крымчан геноцидом.Чегринец в режиме видеоконференцсвязи участвует в Европейском региональном форуме <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> по противодействию разжигания вражды в социальных сетях и к меньшинствам, который проходит в <a href="http://ria.ru/location_Geneva/" target="_blank" data-auto="true">Женеве</a>."К сожалению, уже давно и планомерно против крымчан особенно усердно проводит антигуманитарную политику геноцида власть Украины, которая пытается лишить нас всех прав человека из-за нашего выбора в 2014 году", - сказал во время выступления Чегринец.По его словам, энергетическая, торговая, водная, продуктовая блокада Крыма – это прямое нарушение Украиной своих правозащитных обязательств, закрепленных в международных документах."Особенно актуальна сейчас водная блокада. Право человека на воду – это обязательное условие для реализации требований, направленных на соблюдение человеческого достоинства, которое также неразрывно связано с правом на жизнь, обеспечение гигиены и питания", - подчеркнул Чегринец. Все блокады полуострова нарушают целый ряд международных пактов и конвенций, добавил он.
https://ria.ru/20200921/krym-1577531828.html
3
женева (город)
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман чегринец, женева (город), оон, украина, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости.
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец
назвал политику Украины
в отношении крымчан геноцидом.
Чегринец в режиме видеоконференцсвязи участвует в Европейском региональном форуме ООН
по противодействию разжигания вражды в социальных сетях и к меньшинствам, который проходит в Женеве
.
"К сожалению, уже давно и планомерно против крымчан особенно усердно проводит антигуманитарную политику геноцида власть Украины, которая пытается лишить нас всех прав человека из-за нашего выбора в 2014 году", - сказал во время выступления Чегринец.
По его словам, энергетическая, торговая, водная, продуктовая блокада Крыма – это прямое нарушение Украиной своих правозащитных обязательств, закрепленных в международных документах.
"Особенно актуальна сейчас водная блокада. Право человека на воду – это обязательное условие для реализации требований, направленных на соблюдение человеческого достоинства, которое также неразрывно связано с правом на жизнь, обеспечение гигиены и питания", - подчеркнул Чегринец. Все блокады полуострова нарушают целый ряд международных пактов и конвенций, добавил он.