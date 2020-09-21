https://ria.ru/20200921/koronavirus-1577559837.html

Власти Испании направят в Мадрид военных для борьбы с коронавирусом

Испанских военных задействуют в борьбе с эпидемией коронавируса в сообществе Мадрид, сообщили премьер-министр страны Педро Санчес и глава регионального... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T16:39

2020-09-21T16:39

2020-09-21T17:23

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

педро санчес

мадрид (город)

испания

в мире

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<strong>МАДРИД, 21 сен — РИА Новости.</strong> Испанских военных задействуют в борьбе с эпидемией коронавируса в сообществе <a href="http://ria.ru/location_Madrid/" target="_blank" data-auto="true">Мадрид</a>, сообщили премьер-министр страны <a href="http://ria.ru/person_Pedro_Sanches/" target="_blank" data-auto="true">Педро Санчес</a> и глава регионального правительства Исабель Диас Аюсо после встречи по вопросу о совместных шагах при ухудшении эпидемиологической обстановки.Как подчеркнул Санчес на пресс-конференции, "Мадриду из-за его особенностей требуется специальный план".Он уточнил, что конкретные меры, включая помощь военных медиков и полицейских, определят на заседании рабочей группы сегодня вечером.Аюсо пояснила, что военные будут помогать проверять соблюдение санитарных мер в городе и проводить дезинфекцию.Она также поставила перед испанским правительством вопрос о "проведении совместной стратегии в стратегических зонах сообщества Мадрид". Аюсо предложила проводить тестирование в аэропорту Барахас.Совместная группа по отслеживанию и регулированию ситуации с распространением COVID-19 будет собираться раз в неделю. В нее войдут министр здравоохранения, министр территориальной политики, советник по вопросам здравоохранения и заместитель председателя правительства Мадрида.На площади Пуэрта-дель-Соль, где расположено здание правительства сообщества Мадрид, во время встречи Санчеса и Аюсо прошла акция протеста против ограничительных мер.Власти Мадрида с 21 сентября ввели дополнительные ограничения из-за распространения COVID-19. В частности, в 37 зонах, где сложилась самая сложная эпидемиологическая ситуация, ограничили передвижение: покинуть эти районы можно только по уважительным причинам, например доехать на работу и учебу и обратно или до больницы.Эти меры затронули 13% населения автономного сообщества (855 тысяч человек). На районы, где ввели карантин, приходится 25% заражений, зарегистрированных в Мадриде. Власти собираются провести там массовое тестирование населения — всего около миллиона экспресс-тестов. Меры вводятся на две недели, их могут продлить в случае необходимости.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200731/1575232462.html

3

мадрид (город)

испания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, педро санчес, мадрид (город), испания, в мире