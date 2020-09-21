Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200921/koronavirus-1577559837.html
Власти Испании направят в Мадрид военных для борьбы с коронавирусом
Испанских военных задействуют в борьбе с эпидемией коронавируса в сообществе Мадрид, сообщили премьер-министр страны Педро Санчес и глава регионального... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T16:39
2020-09-21T17:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
педро санчес
мадрид (город)
испания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569743708_0:161:3072:1888_1400x0_80_0_0_12764d1a20ce7abfd8a13404b8bcf9bc.jpg
<strong>МАДРИД, 21 сен — РИА Новости.</strong> Испанских военных задействуют в борьбе с эпидемией коронавируса в сообществе <a href="http://ria.ru/location_Madrid/" target="_blank" data-auto="true">Мадрид</a>, сообщили премьер-министр страны <a href="http://ria.ru/person_Pedro_Sanches/" target="_blank" data-auto="true">Педро Санчес</a> и глава регионального правительства Исабель Диас Аюсо после встречи по вопросу о совместных шагах при ухудшении эпидемиологической обстановки.Как подчеркнул Санчес на пресс-конференции, "Мадриду из-за его особенностей требуется специальный план".Он уточнил, что конкретные меры, включая помощь военных медиков и полицейских, определят на заседании рабочей группы сегодня вечером.Аюсо пояснила, что военные будут помогать проверять соблюдение санитарных мер в городе и проводить дезинфекцию.Она также поставила перед испанским правительством вопрос о "проведении совместной стратегии в стратегических зонах сообщества Мадрид". Аюсо предложила проводить тестирование в аэропорту Барахас.Совместная группа по отслеживанию и регулированию ситуации с распространением COVID-19 будет собираться раз в неделю. В нее войдут министр здравоохранения, министр территориальной политики, советник по вопросам здравоохранения и заместитель председателя правительства Мадрида.На площади Пуэрта-дель-Соль, где расположено здание правительства сообщества Мадрид, во время встречи Санчеса и Аюсо прошла акция протеста против ограничительных мер.Власти Мадрида с 21 сентября ввели дополнительные ограничения из-за распространения COVID-19. В частности, в 37 зонах, где сложилась самая сложная эпидемиологическая ситуация, ограничили передвижение: покинуть эти районы можно только по уважительным причинам, например доехать на работу и учебу и обратно или до больницы.Эти меры затронули 13% населения автономного сообщества (855 тысяч человек). На районы, где ввели карантин, приходится 25% заражений, зарегистрированных в Мадриде. Власти собираются провести там массовое тестирование населения — всего около миллиона экспресс-тестов. Меры вводятся на две недели, их могут продлить в случае необходимости.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200731/1575232462.html
3
мадрид (город)
испания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569743708_148:0:2879:2048_1400x0_80_0_0_d9dc64c8fd83e5668fc0daf3cc278b6b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, педро санчес, мадрид (город), испания, в мире

Власти Испании направят в Мадрид военных для борьбы с коронавирусом

16:39 21.09.2020 (обновлено: 17:23 21.09.2020)
6153
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкМедицинские работники в больнице в Мадриде
Медицинские работники в больнице в Мадриде - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МАДРИД, 21 сен — РИА Новости. Испанских военных задействуют в борьбе с эпидемией коронавируса в сообществе Мадрид, сообщили премьер-министр страны Педро Санчес и глава регионального правительства Исабель Диас Аюсо после встречи по вопросу о совместных шагах при ухудшении эпидемиологической обстановки.
Как подчеркнул Санчес на пресс-конференции, "Мадриду из-за его особенностей требуется специальный план".
"Правительство может предоставить многое в этой борьбе — дополнительные средства проведения массового тестирования, средства дезинфекции, логистические средства, средства усиления возможностей больниц, юридические ресурсы в случае необходимости, полицейские ресурсы и все то, что необходимо сообществу Мадрид, чтобы перегнуть кривую", — добавил глава правительства.
Он уточнил, что конкретные меры, включая помощь военных медиков и полицейских, определят на заседании рабочей группы сегодня вечером.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Аюсо пояснила, что военные будут помогать проверять соблюдение санитарных мер в городе и проводить дезинфекцию.
Она также поставила перед испанским правительством вопрос о "проведении совместной стратегии в стратегических зонах сообщества Мадрид". Аюсо предложила проводить тестирование в аэропорту Барахас.
"Мы должны защитить себя, потому что это проблема не только в Мадриде — происходит распространение в другие части страны, поскольку есть большое количество коммерческих рейсов", — заявила она.
Совместная группа по отслеживанию и регулированию ситуации с распространением COVID-19 будет собираться раз в неделю. В нее войдут министр здравоохранения, министр территориальной политики, советник по вопросам здравоохранения и заместитель председателя правительства Мадрида.
Разработка вакцины от коронавируса - РИА Новости, 1920, 31.07.2020
31 июля, 17:49Распространение нового коронавируса
В Испании разрабатывают спрей против коронавируса
На площади Пуэрта-дель-Соль, где расположено здание правительства сообщества Мадрид, во время встречи Санчеса и Аюсо прошла акция протеста против ограничительных мер.
Власти Мадрида с 21 сентября ввели дополнительные ограничения из-за распространения COVID-19. В частности, в 37 зонах, где сложилась самая сложная эпидемиологическая ситуация, ограничили передвижение: покинуть эти районы можно только по уважительным причинам, например доехать на работу и учебу и обратно или до больницы.
Эти меры затронули 13% населения автономного сообщества (855 тысяч человек). На районы, где ввели карантин, приходится 25% заражений, зарегистрированных в Мадриде. Власти собираются провести там массовое тестирование населения — всего около миллиона экспресс-тестов. Меры вводятся на две недели, их могут продлить в случае необходимости.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
13846215
Обсудить3
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Педро СанчесМадрид (город)ИспанияВ мире
Рекомендуем
Работа нефтяных станков - качалок
Цены на нефть обрушились
Вид на город Севастополь
Представителя Крыма прервали во время выступления на форуме ООН
Момент ДТП на Остоженке, где внедорожник сбил пешеходов
В центре Москвы автомобиль сбил пешеходов на тротуаре
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
США создадут коалицию против Nord Stream 2
Князь Владимир. Портрет из Царского титулярника XVII века
В Минздраве рассказали, от чего умерли князь Владимир и Ярослав Мудрый
Алексей Навальный
Генпрокуратура хочет допросить Навального в Германии
Здание Сбербанка на улице Вавилова в Москве со снятым логотипом
Сбербанк откажется от слова "банк" в логотипе
Арепливир
Разработчик лекарства от COVID-19 объяснил его высокую стоимость
Обломки самолета Ту-154М польского президента Леха Качиньского
Польша хочет много: "гиена Европы" подтверждает свою репутацию
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Пашаевым заинтересовался Следственный комитет
Шоколад
Украинская делегация попыталась угостить российскую шоколадом
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Стало известно о взаимоотношениях Ефремова с сокамерниками
Президент РФ Владимир Путин
Путин повысил зарплаты судьям
Отдыхающие в парке Царицыно в Москве
Москвичам пообещали резкое потепление
Батальон солдат США загружается в военный самолет
"Стали мишенью": почему войска США бегут из оккупированных стран
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Эксперт рассказал, куда могут пропасть фото и документы со смартфона
02:06Назван верный способ добиться повышения зарплаты
01:41Помпео заявил о готовности США "ответить" на ситуацию с Навальным
01:21Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году
00:51Минцифры предложило запретить протоколы для обхода блокировок
00:11Жители Слюдянки сообщают об отключениях света после землетрясения
00:09Минздрав РФ разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса
23:53В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
23:51В Японии завершили испытания препарата "Авиган" от коронавируса
23:48Трамп не ответил на вопрос о том, кто виновен в "отравлении" Навального
23:48Сбивший пешеходов на Остоженке водитель оказался певцом
23:33Байден пообещал руководить США "не как демократ, а как президент"
23:14В Бурятии обследуют здания после землетрясения у озера Байкал
23:09Путин наградил врачей за борьбу с COVID-19
23:05"Будто танк проехал". Очевидцы рассказали о землетрясении в Иркутске
23:02Власти Иркутска рассказали о ситуации в городе после землетрясения
22:58Названо условие роста евро выше 90 рублей
22:49В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности
22:27Путин наградил Михаила Боярского орденом
22:21Прокуратура проверяет инцидент с танцами у Вечного огня в Кирове
Лента новостейМолния