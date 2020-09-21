https://ria.ru/20200921/koronavirus-1577533160.html
В Москве выявили 915 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 915, Санкт-Петербурге — 209, Подмосковье — 193, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T10:34
2020-09-21T10:34
2020-09-21T10:34
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коронавирус в россии
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здоровье - общество
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санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Наибольшее число новых случаев <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">COVID-19</a> зарегистрировано в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> — 915, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> — 209, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> — 193, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 915, 2. Санкт-Петербург - 209, 3. Московская область - 193", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Еврейской АО — 11, Чечне — 6, Чукотском АО — 1.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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