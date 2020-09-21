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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200921/koronavirus-1577526491.html
Названы ограничения для вакцинации от коронавируса
Ограничения по вакцинации от COVID-19 могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами (ПИД), сказал академик РАН, заведующий кафедрой клинической... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T02:01
2020-09-21T10:05
здоровье
распространение нового коронавируса
александр караулов
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
astrazeneca
российская академия наук
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости</strong>. Ограничения по вакцинации от COVID-19 могут касаться небольших групп с <a href="https://ria.ru/keyword_pervichnyjj_immunodeficit/" target="_blank">первичными иммунодефицитами</a> (ПИД), сказал академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета <a href="https://ria.ru/person_aleksandr-karaulov" target="_blank">Александр Караулов</a>.Отвечая на вопрос о совместимости вакцин от гриппа и от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, ученый дал совет прививать грипп уже сейчас.Караулов отметил, что в научном сообществе ведется дискуссия насчет сроков действия вакцины от COVID-19. При этом именно российская вакцина "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">Спутник V"</a> позволит определить обоснованные критерии грядущей вакцинации и группы риска.Первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V" Россия зарегистрировала в августе. Она разработана НИЦЭМ имени Гамалеи и производится совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>.Массовая вакцинация начнется по мере увеличения производства препарата и накопления данных от пострегистрационнных исследований.Параллельно в России проходят испытания еще четыре вакцины: разработанная центром "Вектор", институтом Чумакова, китайская Sinopharm и англо-шведская <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a>.На интернет-ресурсе <a href="http://propid.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">propid.ru</a> можно прочитать о первых признаках иммунодефицита у детей и взрослых, о том, куда обращаться, как получать лекарства.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200917/vaktsinatsiya-1577385078.html
https://ria.ru/20200916/vaktsina-1577294733.html
Не понимаю многого как можно полагаться на рекомендации нашего Мин здрава когда там одни чиновники и статисты в одном лице,избегать их необходимо как можно дальше.
86
Ничего нового. Кто ранее прививался всё это знает. Но напомнить лишним не будет. А вот, тем кто не приемлет вакцинацию надо прислушаться. Живём в 21 веке, а есть такие дремучие люди.
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здоровье, александр караулов, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , российская академия наук, общество

Названы ограничения для вакцинации от коронавируса

02:01 21.09.2020 (обновлено: 10:05 21.09.2020)
86858
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Ограничения по вакцинации от COVID-19 могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами (ПИД), сказал академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.

"Аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием", — подчеркнул он в беседе с RT.

Отвечая на вопрос о совместимости вакцин от гриппа и от коронавируса, ученый дал совет прививать грипп уже сейчас.

"Потому что уже через четыре недели можно прививать и COVID-19. Наша вакцина ("Спутник V". — Прим. ред.) предполагает две инъекции с разницей в двадцать один день. Также пневмококковую вакцину, если кто-то из этой группы риска, можно привить уже сегодня", — заявил специалист.

Караулов отметил, что в научном сообществе ведется дискуссия насчет сроков действия вакцины от COVID-19. При этом именно российская вакцина "Спутник V" позволит определить обоснованные критерии грядущей вакцинации и группы риска.
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 13:57Распространение нового коронавируса
Центр "Вектор" рассказал о сроке сохранения иммунитета после вакцинации
Первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V" Россия зарегистрировала в августе. Она разработана НИЦЭМ имени Гамалеи и производится совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Массовая вакцинация начнется по мере увеличения производства препарата и накопления данных от пострегистрационнных исследований.
Параллельно в России проходят испытания еще четыре вакцины: разработанная центром "Вектор", институтом Чумакова, китайская Sinopharm и англо-шведская AstraZeneca.
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 06:09Распространение нового коронавируса
Участникам испытаний российской вакцины от коронавируса дали рекомендации
На интернет-ресурсе propid.ru можно прочитать о первых признаках иммунодефицита у детей и взрослых, о том, куда обращаться, как получать лекарства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
1061845798
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Распространение нового коронавирусаЗдоровьеАлександр КарауловВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийAstraZenecaРоссийская академия наукОбщество
Популярные комментарии
Не понимаю многого как можно полагаться на рекомендации нашего Мин здрава когда там одни чиновники и статисты в одном лице,избегать их необходимо как можно дальше.
21 сентября, 06:52
Юра ТитовЮра Титов
58201025
Ничего нового. Кто ранее прививался всё это знает. Но напомнить лишним не будет. А вот, тем кто не приемлет вакцинацию надо прислушаться. Живём в 21 веке, а есть такие дремучие люди.
21 сентября, 08:33
Vlad IvanovVlad Ivanov
14000026
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