https://ria.ru/20200921/koronavirus-1577526491.html
Названы ограничения для вакцинации от коронавируса
Ограничения по вакцинации от COVID-19 могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами (ПИД), сказал академик РАН, заведующий кафедрой клинической... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T02:01
2020-09-21T02:01
2020-09-21T10:05
здоровье
распространение нового коронавируса
александр караулов
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
astrazeneca
российская академия наук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576980684_0:248:3072:1976_1400x0_80_0_0_86729b1decac12af5e3934ee54f525b7.jpg
<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости</strong>. Ограничения по вакцинации от COVID-19 могут касаться небольших групп с <a href="https://ria.ru/keyword_pervichnyjj_immunodeficit/" target="_blank">первичными иммунодефицитами</a> (ПИД), сказал академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета <a href="https://ria.ru/person_aleksandr-karaulov" target="_blank">Александр Караулов</a>.Отвечая на вопрос о совместимости вакцин от гриппа и от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, ученый дал совет прививать грипп уже сейчас.Караулов отметил, что в научном сообществе ведется дискуссия насчет сроков действия вакцины от COVID-19. При этом именно российская вакцина "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">Спутник V"</a> позволит определить обоснованные критерии грядущей вакцинации и группы риска.Первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V" Россия зарегистрировала в августе. Она разработана НИЦЭМ имени Гамалеи и производится совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>.Массовая вакцинация начнется по мере увеличения производства препарата и накопления данных от пострегистрационнных исследований.Параллельно в России проходят испытания еще четыре вакцины: разработанная центром "Вектор", институтом Чумакова, китайская Sinopharm и англо-шведская <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a>.На интернет-ресурсе <a href="http://propid.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">propid.ru</a> можно прочитать о первых признаках иммунодефицита у детей и взрослых, о том, куда обращаться, как получать лекарства.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200917/vaktsinatsiya-1577385078.html
https://ria.ru/20200916/vaktsina-1577294733.html
Юра Титов
Не понимаю многого как можно полагаться на рекомендации нашего Мин здрава когда там одни чиновники и статисты в одном лице,избегать их необходимо как можно дальше.
86
Vlad Ivanov
Ничего нового. Кто ранее прививался всё это знает. Но напомнить лишним не будет. А вот, тем кто не приемлет вакцинацию надо прислушаться. Живём в 21 веке, а есть такие дремучие люди.
40
6
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576980684_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_5f934590c9e1a757fb1f66b32dc9ba44.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, александр караулов, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , российская академия наук, общество