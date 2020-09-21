https://ria.ru/20200921/koronavirus-1577526491.html

Названы ограничения для вакцинации от коронавируса

Ограничения по вакцинации от COVID-19 могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами (ПИД), сказал академик РАН, заведующий кафедрой клинической... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T02:01

2020-09-21T02:01

2020-09-21T10:05

здоровье

распространение нового коронавируса

александр караулов

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

astrazeneca

российская академия наук

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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости</strong>. Ограничения по вакцинации от COVID-19 могут касаться небольших групп с <a href="https://ria.ru/keyword_pervichnyjj_immunodeficit/" target="_blank">первичными иммунодефицитами</a> (ПИД), сказал академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета <a href="https://ria.ru/person_aleksandr-karaulov" target="_blank">Александр Караулов</a>.Отвечая на вопрос о совместимости вакцин от гриппа и от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, ученый дал совет прививать грипп уже сейчас.Караулов отметил, что в научном сообществе ведется дискуссия насчет сроков действия вакцины от COVID-19. При этом именно российская вакцина "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">Спутник V"</a> позволит определить обоснованные критерии грядущей вакцинации и группы риска.Первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V" Россия зарегистрировала в августе. Она разработана НИЦЭМ имени Гамалеи и производится совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>.Массовая вакцинация начнется по мере увеличения производства препарата и накопления данных от пострегистрационнных исследований.Параллельно в России проходят испытания еще четыре вакцины: разработанная центром "Вектор", институтом Чумакова, китайская Sinopharm и англо-шведская <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a>.На интернет-ресурсе <a href="http://propid.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">propid.ru</a> можно прочитать о первых признаках иммунодефицита у детей и взрослых, о том, куда обращаться, как получать лекарства.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200917/vaktsinatsiya-1577385078.html

https://ria.ru/20200916/vaktsina-1577294733.html

Юра Титов Не понимаю многого как можно полагаться на рекомендации нашего Мин здрава когда там одни чиновники и статисты в одном лице,избегать их необходимо как можно дальше. 86

Vlad Ivanov Ничего нового. Кто ранее прививался всё это знает. Но напомнить лишним не будет. А вот, тем кто не приемлет вакцинацию надо прислушаться. Живём в 21 веке, а есть такие дремучие люди. 40

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, александр караулов, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , российская академия наук, общество