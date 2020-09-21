https://ria.ru/20200921/koma-1577554794.html
Навальный рассказал о первых ощущениях после выхода из комы
Блогер Алексей Навальный опубликовал в инстаграме пост, в котором рассказал о первых воспоминаниях после выхода из комы. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T15:33
2020-09-21T15:33
2020-09-21T15:33
госпитализация алексея навального
алексей навальный
москва
омск
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Блогер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> опубликовал в инстаграме пост, в котором рассказал о первых воспоминаниях после выхода из комы. "Вряд ли это можно назвать "воспоминание", скорее, набор самых первых ощущений и эмоций", — пояснил он. Навальный признался, что сразу после выхода из комы ничего не понимал и никого не узнавал, а также не мог говорить и даже не представлял себе, что такое речь. По его словам, он помнит только как лежал и ждал, когда придет "она" — его жена. При этом он даже не понимал, кто она и как выглядит. Он объяснил, что взгляд был расфокусирован, и даже если он что-то мог увидеть, то все равно был не в состоянии запомнить. "Она очень удобно поправляет мне подушку. У нее нет тихого сочувственного тона. Она говорит весело и смеется", — написал Навальный. Он добавил, что получал положительные эмоции во время визита супруги, что ускоряло процесс восстановления. Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Самолет экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, и блогера доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в анализах Навального не нашли.Позже блогера перевезли в клинику "Шарите" в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a>. Он пробыл в коме три недели, но 7 сентября немецкие врачи сообщили, что пациент пришел в себя. Сейчас он восстанавливается.Власти <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> утверждают, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Тем не менее прокуратура и полиция начали проверки еще в день госпитализации Навального.При этом известно, что у германской разведки BND еще с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Вещество также изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
https://ria.ru/20200921/odezhda-1577550262.html
https://ria.ru/20200921/proverka-1577528133.html
Sergej Vox
Хорошо выглядит! И Скрипалей не кажут - боятся что спрос на новичка вырастет, как на оздоравливающий эликсир!!!
96
Make Yellowstone Great Again
Пусть расскажет, как капельница с чудодейственными молодильными госдеповскими печеньками помогла.
65
16
москва
омск
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального, алексей навальный, москва, омск, берлин (город), в мире
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.
Блогер Алексей Навальный
опубликовал в инстаграме пост, в котором рассказал о первых воспоминаниях после выхода из комы.
"Вряд ли это можно назвать "воспоминание", скорее, набор самых первых ощущений и эмоций", — пояснил он.
Навальный признался, что сразу после выхода из комы ничего не понимал и никого не узнавал, а также не мог говорить и даже не представлял себе, что такое речь. По его словам, он помнит только как лежал и ждал, когда придет "она" — его жена. При этом он даже не понимал, кто она и как выглядит. Он объяснил, что взгляд был расфокусирован, и даже если он что-то мог увидеть, то все равно был не в состоянии запомнить.
"Она очень удобно поправляет мне подушку. У нее нет тихого сочувственного тона. Она говорит весело и смеется", — написал Навальный.
Он добавил, что получал положительные эмоции во время визита супруги, что ускоряло процесс восстановления.
Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска
в Москву
. Самолет экстренно сел в Омске
, и блогера доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в анализах Навального не нашли.
Позже блогера перевезли в клинику "Шарите" в Берлине
. Он пробыл в коме три недели, но 7 сентября немецкие врачи сообщили, что пациент пришел в себя. Сейчас он восстанавливается.
Власти Германии
утверждают, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Тем не менее прокуратура и полиция начали проверки еще в день госпитализации Навального.
При этом известно, что у германской разведки BND еще с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Вещество также изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.