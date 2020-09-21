Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200921/koma-1577554794.html
Навальный рассказал о первых ощущениях после выхода из комы
Блогер Алексей Навальный опубликовал в инстаграме пост, в котором рассказал о первых воспоминаниях после выхода из комы. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T15:33
2020-09-21T15:33
госпитализация алексея навального
алексей навальный
москва
омск
берлин (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577550450_0:0:1201:676_1400x0_80_0_0_85742192ebd0dbf67f040ce84f88546f.jpg
<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Блогер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> опубликовал в инстаграме пост, в котором рассказал о первых воспоминаниях после выхода из комы. "Вряд ли это можно назвать "воспоминание", скорее, набор самых первых ощущений и эмоций", — пояснил он. Навальный признался, что сразу после выхода из комы ничего не понимал и никого не узнавал, а также не мог говорить и даже не представлял себе, что такое речь. По его словам, он помнит только как лежал и ждал, когда придет "она" — его жена. При этом он даже не понимал, кто она и как выглядит. Он объяснил, что взгляд был расфокусирован, и даже если он что-то мог увидеть, то все равно был не в состоянии запомнить. "Она очень удобно поправляет мне подушку. У нее нет тихого сочувственного тона. Она говорит весело и смеется", — написал Навальный. Он добавил, что получал положительные эмоции во время визита супруги, что ускоряло процесс восстановления. Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Самолет экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, и блогера доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в анализах Навального не нашли.Позже блогера перевезли в клинику "Шарите" в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a>. Он пробыл в коме три недели, но 7 сентября немецкие врачи сообщили, что пациент пришел в себя. Сейчас он восстанавливается.Власти <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> утверждают, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Тем не менее прокуратура и полиция начали проверки еще в день госпитализации Навального.При этом известно, что у германской разведки BND еще с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Вещество также изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
https://ria.ru/20200921/odezhda-1577550262.html
https://ria.ru/20200921/proverka-1577528133.html
Хорошо выглядит! И Скрипалей не кажут - боятся что спрос на новичка вырастет, как на оздоравливающий эликсир!!!
96
Пусть расскажет, как капельница с чудодейственными молодильными госдеповскими печеньками помогла.
65
16
москва
омск
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577550450_0:0:1201:900_1400x0_80_0_0_15fe0b4fb2f596df0dd91fb2d4185c71.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального, алексей навальный, москва, омск, берлин (город), в мире

Навальный рассказал о первых ощущениях после выхода из комы

15:33 21.09.2020
35022
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social MediaАлексей Навальный в клинике "Шарите" в Берлине
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social Media
Алексей Навальный в клинике "Шарите" в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Блогер Алексей Навальный опубликовал в инстаграме пост, в котором рассказал о первых воспоминаниях после выхода из комы.
"Вряд ли это можно назвать "воспоминание", скорее, набор самых первых ощущений и эмоций", — пояснил он.
Навальный признался, что сразу после выхода из комы ничего не понимал и никого не узнавал, а также не мог говорить и даже не представлял себе, что такое речь. По его словам, он помнит только как лежал и ждал, когда придет "она" — его жена. При этом он даже не понимал, кто она и как выглядит. Он объяснил, что взгляд был расфокусирован, и даже если он что-то мог увидеть, то все равно был не в состоянии запомнить.
"Она очень удобно поправляет мне подушку. У нее нет тихого сочувственного тона. Она говорит весело и смеется", — написал Навальный.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Вчера, 14:28
Навальный потребовал вернуть изъятую у него в Омске одежду
Он добавил, что получал положительные эмоции во время визита супруги, что ускоряло процесс восстановления.
Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и блогера доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в анализах Навального не нашли.
Позже блогера перевезли в клинику "Шарите" в Берлине. Он пробыл в коме три недели, но 7 сентября немецкие врачи сообщили, что пациент пришел в себя. Сейчас он восстанавливается.
Власти Германии утверждают, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Тем не менее прокуратура и полиция начали проверки еще в день госпитализации Навального.
При этом известно, что у германской разведки BND еще с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Вещество также изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
Гостиница Xander Hotel в Томске, где жил Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Вчера, 07:26
В томском отеле рассказали о результатах проверки в номере Навального
3031852114
Обсудить16
Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйМоскваОмскБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Хорошо выглядит! И Скрипалей не кажут - боятся что спрос на новичка вырастет, как на оздоравливающий эликсир!!!
21 сентября, 15:39
Sergej VoxSergej Vox
62281005
Пусть расскажет, как капельница с чудодейственными молодильными госдеповскими печеньками помогла.
21 сентября, 15:35
MYMake Yellowstone Great Again
5360006
Рекомендуем
Участник и сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста Марш справедливости в Минске
Российский МИД прокомментировал резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии
Горбатый кит
В Австралии горбатый кит выплыл из кишащей крокодилами реки
Алексей Навальный
Омский Минздрав ответил на требование Навального вернуть его одежду
Главная улица Старого Дели
В Индии туристического гида изнасиловали в пятизвездочном отеле
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
Депутат ответил на заявление Латушко о готовности выступить в Госдуме
Актер Михаил Ефремов
Адвокат оценила шансы Ефремова на смягчение приговора
Весна в Москве
Сентябрь в Москве войдет в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений
Здание МИД России
Россия готова к любому развитию ситуации с ДСНВ, заявил Рябков
Вид на город Севастополь
Представителя Крыма прервали во время выступления на форуме ООН
Арепливир
Разработчик лекарства от COVID-19 объяснил его высокую стоимость
Фармацевт возле стеллажей с лекарствами в аптеке
Препарат от коронавируса "Арепливир" появился в московских аптеках
Шнайдер лонгрид
Цифровая энергетика для дома и бизнеса
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой Кинжал
Два российских МиГ-31 сопроводили британский самолет над Баренцевым морем
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи Русское лото Михаил Борисов
В "Столото" раскрыли обстоятельства смерти ведущего Борисова
Начальник кардиохирургического центра военного госпиталя имени А.А.Вишневского, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Александр Лищук
Александр Лищук: искусственные сердца научатся выращивать за 10 лет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Эксперт рассказал, куда могут пропасть фото и документы со смартфона
02:06Назван верный способ добиться повышения зарплаты
01:41Помпео заявил о готовности США "ответить" на ситуацию с Навальным
01:21Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году
00:51Минцифры предложило запретить протоколы для обхода блокировок
00:11Жители Слюдянки сообщают об отключениях света после землетрясения
00:09Минздрав РФ разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса
23:53В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
23:51В Японии завершили испытания препарата "Авиган" от коронавируса
23:48Трамп не ответил на вопрос о том, кто виновен в "отравлении" Навального
23:48Сбивший пешеходов на Остоженке водитель оказался певцом
23:33Байден пообещал руководить США "не как демократ, а как президент"
23:14В Бурятии обследуют здания после землетрясения у озера Байкал
23:09Путин наградил врачей за борьбу с COVID-19
23:05"Будто танк проехал". Очевидцы рассказали о землетрясении в Иркутске
23:02Власти Иркутска рассказали о ситуации в городе после землетрясения
22:58Названо условие роста евро выше 90 рублей
22:49В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности
22:27Путин наградил Михаила Боярского орденом
22:21Прокуратура проверяет инцидент с танцами у Вечного огня в Кирове
Лента новостейМолния