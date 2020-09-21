https://ria.ru/20200921/kofeynya-1577528045.html

Кофейня в Томске, где Навальный пил чай, работает в обычном режиме

Кофейня в аэропорту Томска, где пил чай блогер Алексей Навальный перед тем, как ему стало плохо на борту самолета, работает в обычном режиме, передает... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T07:18

2020-09-21T07:18

2020-09-21T07:58

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

швеция

москва

томск

берлин (город)

происшествия

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<strong>ТОМСК, 21 сен – РИА Новости.</strong> Кофейня в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a>, где пил чай блогер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> перед тем, как ему стало плохо на борту самолета, работает в обычном режиме, передает корреспондент РИА Новости из аэропорта.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Транспортная полиция ранее установила хронологию пребывания Навального в Томске. Среди мест, где он пил и ел, была кофейня в аэропорту Томска."Венская кофейня" расположена в зоне вылета, как ранее сообщали СМИ, заведение после инцидента с Навальным закрывали на неделю, вновь она открылась 28 августа.В воскресенье, 20 сентября, кофейня работала в обычном режиме, пассажиры в ожидании рейса покупали здесь чай и кофе. Сотрудники кафе отказались отвечать на вопросы корреспондента РИА Новости о том, как ситуация с Навальным отразилась на их работе, сославшись на то, что руководство заведения запретило общаться с прессой.Директор "Венской кофейни" в Томске Петр Филоненко от комментариев о работе заведения также отказался.После Омска Навального перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank">Генпрокуратуры РФ</a> от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">СК РФ</a> ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ.

https://ria.ru/20200919/evroparlament-1577461439.html

https://ria.ru/20200921/navalnyy-1577526781.html

2

швеция

москва

томск

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, швеция, москва, томск, берлин (город), происшествия