https://ria.ru/20200921/khadid-1577547368.html

Самая красивая женщина в мире снялась в откровенной пляжной фотосессии

Супермодель Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной планеты, опубликовала в Instagram откровенные фотографии. Кадры с фотосессии на берегу моря вызвали... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T13:40

2020-09-21T13:40

2020-09-21T13:40

белла хадид

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. </strong>Супермодель <a href="http://ria.ru/person_bella-khadid/" target="_blank" data-auto="true">Белла Хадид</a>, признанная самой красивой женщиной планеты, опубликовала в Instagram откровенные фотографии. Кадры с фотосессии на берегу моря вызвали восхищение у подписчиков девушки.На снимках знаменитость предстала без купальника, но в синем пляжном платье. Поклонники супермодели не смогли остаться равнодушными. "Настоящая богиня!", "О Боже, королева!", "Люблю тебя, Белла!" — оставили они в комментариях множество восторженных комплиментов. Отметим, что Белла Хадид стала <a href="https://ria.ru/20191015/1559815671.html" target="_blank">самой красивой женщиной мира</a>, потому что черты ее лица почти идеальны. По данным экспертов, они достигают показателей в определении золотого сечения на уровне 94,33%.

https://ria.ru/20200917/khadid-1577406053.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белла хадид, шоу-бизнес