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Самая красивая женщина в мире снялась в откровенной пляжной фотосессии
Супермодель Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной планеты, опубликовала в Instagram откровенные фотографии. Кадры с фотосессии на берегу моря вызвали... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T13:40
2020-09-21T13:40
белла хадид
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. </strong>Супермодель <a href="http://ria.ru/person_bella-khadid/" target="_blank" data-auto="true">Белла Хадид</a>, признанная самой красивой женщиной планеты, опубликовала в Instagram откровенные фотографии. Кадры с фотосессии на берегу моря вызвали восхищение у подписчиков девушки.На снимках знаменитость предстала без купальника, но в синем пляжном платье. Поклонники супермодели не смогли остаться равнодушными. "Настоящая богиня!", "О Боже, королева!", "Люблю тебя, Белла!" — оставили они в комментариях множество восторженных комплиментов. Отметим, что Белла Хадид стала <a href="https://ria.ru/20191015/1559815671.html" target="_blank">самой красивой женщиной мира</a>, потому что черты ее лица почти идеальны. По данным экспертов, они достигают показателей в определении золотого сечения на уровне 94,33%.
https://ria.ru/20200917/khadid-1577406053.html
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белла хадид, шоу-бизнес

Самая красивая женщина в мире снялась в откровенной пляжной фотосессии

13:40 21.09.2020
4160
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкCупермодель Белла Хадид на красной дорожке премьеры фильма "Рокетмен" (Rocketman) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
Cупермодель Белла Хадид на красной дорожке премьеры фильма Рокетмен (Rocketman) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Супермодель Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной планеты, опубликовала в Instagram откровенные фотографии. Кадры с фотосессии на берегу моря вызвали восхищение у подписчиков девушки.
На снимках знаменитость предстала без купальника, но в синем пляжном платье.
Поклонники супермодели не смогли остаться равнодушными. "Настоящая богиня!", "О Боже, королева!", "Люблю тебя, Белла!" — оставили они в комментариях множество восторженных комплиментов.
Отметим, что Белла Хадид стала самой красивой женщиной мира, потому что черты ее лица почти идеальны. По данным экспертов, они достигают показателей в определении золотого сечения на уровне 94,33%.
Американская модель и актриса Белла Хадид на красной дорожке в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 18:36
Супермодель Белла Хадид вызвала бурную реакцию фанатов снимками в бикини
1201117
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Белла ХадидШоу-бизнес
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