https://ria.ru/20200921/khadid-1577547368.html
Самая красивая женщина в мире снялась в откровенной пляжной фотосессии
Супермодель Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной планеты, опубликовала в Instagram откровенные фотографии. Кадры с фотосессии на берегу моря вызвали... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T13:40
2020-09-21T13:40
2020-09-21T13:40
белла хадид
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. </strong>Супермодель <a href="http://ria.ru/person_bella-khadid/" target="_blank" data-auto="true">Белла Хадид</a>, признанная самой красивой женщиной планеты, опубликовала в Instagram откровенные фотографии. Кадры с фотосессии на берегу моря вызвали восхищение у подписчиков девушки.На снимках знаменитость предстала без купальника, но в синем пляжном платье. Поклонники супермодели не смогли остаться равнодушными. "Настоящая богиня!", "О Боже, королева!", "Люблю тебя, Белла!" — оставили они в комментариях множество восторженных комплиментов. Отметим, что Белла Хадид стала <a href="https://ria.ru/20191015/1559815671.html" target="_blank">самой красивой женщиной мира</a>, потому что черты ее лица почти идеальны. По данным экспертов, они достигают показателей в определении золотого сечения на уровне 94,33%.
https://ria.ru/20200917/khadid-1577406053.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белла хадид, шоу-бизнес