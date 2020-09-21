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Ростуризм планирует включить в программу кешбэка гастрономические туры

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова рассказала РИА Новости, что в дальнейшем будет возможно включение "гастрономической составляющей" РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T16:36

2020-09-21T16:36

2020-09-21T16:36

кешбэк

туризм

зарина догузова

туризм

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

мурманская область

санкт-петербург

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<strong>МУРМАНСК, 21 сен — РИА Новости.</strong> Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова рассказала РИА Новости, что в дальнейшем будет возможно включение "гастрономической составляющей" в программу с кешбэком для поддержки внутреннего туризма."Эта программа должна совершенствоваться, становиться более разнообразной и удобной для путешественников и работников отрасли", — сказала она на встрече с участниками проекта "Гастрономическая карта России" в рамках форума "Доступная Арктика"."В будущем мы не исключаем включения в нее гастрономических туров. Готовы обсуждать это со всеми заинтересованными сторонами", — уточнила Догузова.Первый этап программы стимулирования турпоездок по России с возможностью кешбэка прошел с 21 по 28 августа. Туристы могли вернуть пять тысяч рублей при покупке путевки стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей, 10 тысяч рублей — при оплате тура по цене от 50 до 75 тысяч рублей и 15 тысяч рублей, если их расходы превысили 75 тысяч рублей. В рамках второго этапа программы Ростуризм планирует сделать кешбэк в размере 20 процентов от стоимости путевки, но не более 50 тысяч рублей.

https://ria.ru/20200317/1568694583.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кешбэк, зарина догузова, туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), мурманская область, санкт-петербург