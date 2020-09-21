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Туризм
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Ростуризм планирует включить в программу кешбэка гастрономические туры
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова рассказала РИА Новости, что в дальнейшем будет возможно включение "гастрономической составляющей" РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T16:36
2020-09-21T16:36
кешбэк
туризм
зарина догузова
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
мурманская область
санкт-петербург
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<strong>МУРМАНСК, 21 сен — РИА Новости.</strong> Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова рассказала РИА Новости, что в дальнейшем будет возможно включение "гастрономической составляющей" в программу с кешбэком для поддержки внутреннего туризма."Эта программа должна совершенствоваться, становиться более разнообразной и удобной для путешественников и работников отрасли", — сказала она на встрече с участниками проекта "Гастрономическая карта России" в рамках форума "Доступная Арктика"."В будущем мы не исключаем включения в нее гастрономических туров. Готовы обсуждать это со всеми заинтересованными сторонами", — уточнила Догузова.Первый этап программы стимулирования турпоездок по России с возможностью кешбэка прошел с 21 по 28 августа. Туристы могли вернуть пять тысяч рублей при покупке путевки стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей, 10 тысяч рублей — при оплате тура по цене от 50 до 75 тысяч рублей и 15 тысяч рублей, если их расходы превысили 75 тысяч рублей. В рамках второго этапа программы Ростуризм планирует сделать кешбэк в размере 20 процентов от стоимости путевки, но не более 50 тысяч рублей.
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кешбэк, зарина догузова, туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), мурманская область, санкт-петербург

Ростуризм планирует включить в программу кешбэка гастрономические туры

16:36 21.09.2020
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© Фото : Пресс-служба Федерального проекта Ростуризма "Гастрономическая карта России"Котлеты из марала, бобер в яблочном маринаде, тушенка из лося и перловая каша с лесными грибами
Котлеты из марала, бобер в яблочном маринаде, тушенка из лося и перловая каша с лесными грибами - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Фото : Пресс-служба Федерального проекта Ростуризма "Гастрономическая карта России"
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 21 сен — РИА Новости. Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова рассказала РИА Новости, что в дальнейшем будет возможно включение "гастрономической составляющей" в программу с кешбэком для поддержки внутреннего туризма.
"Эта программа должна совершенствоваться, становиться более разнообразной и удобной для путешественников и работников отрасли", — сказала она на встрече с участниками проекта "Гастрономическая карта России" в рамках форума "Доступная Арктика".
"В будущем мы не исключаем включения в нее гастрономических туров. Готовы обсуждать это со всеми заинтересованными сторонами", — уточнила Догузова.
Первый этап программы стимулирования турпоездок по России с возможностью кешбэка прошел с 21 по 28 августа. Туристы могли вернуть пять тысяч рублей при покупке путевки стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей, 10 тысяч рублей — при оплате тура по цене от 50 до 75 тысяч рублей и 15 тысяч рублей, если их расходы превысили 75 тысяч рублей. В рамках второго этапа программы Ростуризм планирует сделать кешбэк в размере 20 процентов от стоимости путевки, но не более 50 тысяч рублей.
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ТуризмКешбэкЗарина ДогузоваТуризмНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Мурманская областьСанкт-Петербург
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