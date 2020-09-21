https://ria.ru/20200921/irkutsk-1577576780.html

В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности введен в Иркутске после землетрясения, дежурные службы начали сбор информации о последствиях, сообщает администрация города. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T22:49

2020-09-21T22:49

2020-09-21T22:51

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

слюдянский район

иркутская область

иркутск

происшествия

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<strong>ИРКУТСК, 21 сен - РИА Новости.</strong> Режим повышенной готовности введен в <a href="http://ria.ru/location_Irkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Иркутске</a> после землетрясения, дежурные службы начали сбор информации о последствиях, сообщает администрация города.Ранее в ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> по <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> сообщили, что произошло землетрясение магнитудой 5,9, эпицентр - в 15 километрах от поселка Култук в <a href="http://ria.ru/location_Sljudjanskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Слюдянском районе</a>, жертв и пострадавших нет. По данным ведомства, спустя 15 минут после землетрясения произошел афтершок магнитудой 2-3."​По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова в областном центре введён режим повышенной готовности. Дежурные службы города начали сбор информации о последствиях подземных толчков. 2 экипажа аварийно-спасательной службы МКУ г. Иркутска "Безопасный город" осуществляют патрулирование на предмет возможных повреждений зданий. Жертв и разрушений не выявлено", - говорится в сообщении на сайте администрации Иркутска.Администрация города также призывает жителей соблюдать осторожность, в случае возникновения экстренных ситуаций сообщать об этом по телефонам 112, 520-112.

https://ria.ru/20200921/zemletryasenie-1577575852.html

слюдянский район

иркутская область

иркутск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), слюдянский район, иркутская область, иркутск, происшествия