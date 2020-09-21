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https://ria.ru/20200921/irkutsk-1577576780.html
В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности введен в Иркутске после землетрясения, дежурные службы начали сбор информации о последствиях, сообщает администрация города. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T22:49
2020-09-21T22:51
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
слюдянский район
иркутская область
иркутск
происшествия
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<strong>ИРКУТСК, 21 сен - РИА Новости.</strong> Режим повышенной готовности введен в <a href="http://ria.ru/location_Irkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Иркутске</a> после землетрясения, дежурные службы начали сбор информации о последствиях, сообщает администрация города.Ранее в ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> по <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> сообщили, что произошло землетрясение магнитудой 5,9, эпицентр - в 15 километрах от поселка Култук в <a href="http://ria.ru/location_Sljudjanskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Слюдянском районе</a>, жертв и пострадавших нет. По данным ведомства, спустя 15 минут после землетрясения произошел афтершок магнитудой 2-3."​По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова в областном центре введён режим повышенной готовности. Дежурные службы города начали сбор информации о последствиях подземных толчков. 2 экипажа аварийно-спасательной службы МКУ г. Иркутска "Безопасный город" осуществляют патрулирование на предмет возможных повреждений зданий. Жертв и разрушений не выявлено", - говорится в сообщении на сайте администрации Иркутска.Администрация города также призывает жителей соблюдать осторожность, в случае возникновения экстренных ситуаций сообщать об этом по телефонам 112, 520-112.
https://ria.ru/20200921/zemletryasenie-1577575852.html
слюдянский район
иркутская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), слюдянский район, иркутская область, иркутск, происшествия

В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности

22:49 21.09.2020 (обновлено: 22:51 21.09.2020)
1842
© Фото : FanzugaНижняя набережная Ангары, Иркутск
Нижняя набережная Ангары, Иркутск - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Фото : Fanzuga
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ИРКУТСК, 21 сен - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Иркутске после землетрясения, дежурные службы начали сбор информации о последствиях, сообщает администрация города.
Ранее в ГУ МЧС по Иркутской области сообщили, что произошло землетрясение магнитудой 5,9, эпицентр - в 15 километрах от поселка Култук в Слюдянском районе, жертв и пострадавших нет. По данным ведомства, спустя 15 минут после землетрясения произошел афтершок магнитудой 2-3.
"​По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова в областном центре введён режим повышенной готовности. Дежурные службы города начали сбор информации о последствиях подземных толчков. 2 экипажа аварийно-спасательной службы МКУ г. Иркутска "Безопасный город" осуществляют патрулирование на предмет возможных повреждений зданий. Жертв и разрушений не выявлено", - говорится в сообщении на сайте администрации Иркутска.
Администрация города также призывает жителей соблюдать осторожность, в случае возникновения экстренных ситуаций сообщать об этом по телефонам 112, 520-112.
Города России. Иркутск - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Слюдянский районИркутская областьИркутскПроисшествия
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