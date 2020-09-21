https://ria.ru/20200921/gretsiya-1577531310.html

В Афинах из-за распространения коронавируса вводятся новые ограничения

Новые ограничительные меры вводятся в Афинах с 21 сентября в связи с ростом числа инфицированных COVID-19. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T10:32

2020-09-21T10:32

2020-09-21T10:32

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<strong>АФИНЫ, 21 сен — РИА Новости.</strong> Новые ограничительные меры вводятся в Афинах с 21 сентября в связи с ростом числа инфицированных COVID-19.О мерах было объявлено на минувшей неделе, их перечень опубликовали в официальной правительственной газете в воскресенье. Действовать они будут во всем столичном регионе Аттика две недели, с 21 сентября по 4 октября.Предусматривается, что максимальное количество участников собраний в закрытых помещениях и на открытом пространстве должно быть не больше девяти человек. Прекращают работу кинотеатры, отменены концерты.На свадьбах, крещениях и похоронах должно быть не более 20 человек.Людям старше 65 лет предлагается избегать контактов со всеми, кроме их ближайшего семейного окружения, и воздержаться от поездок на общественном транспорте.Кроме того, в Аттике принято решение о помещении бессимптомных больных, относящихся к уязвимым группам населения, например, иммигрантов, в специальных карантинных отелях.Для защиты здоровья вводится обязательная удаленная работа для 40 процентов сотрудников частного и государственного секторов, которые выполняют офисную работу или ту, которую можно делать удаленно.Работа в государственном секторе будет начинаться в три этапа — в 7:00, 8:00 и 9:00 утра, чтобы не создавать скоплений людей по дороге.Увеличится число проверок соблюдения масочного режима. Работодателей и служащих, которые не станут носить маску на рабочем месте, будут наказывать, говорится в постановлении.Приостанавливается и работа заведений с живой музыкой — кабаре, ночных клубов, дискотек, развлекательных центров.Помимо этого, кафе, бары, рестораны будут закрыты в ночное время, с 0:00 до 7:00.С начала сентября в Греции выросло число инфицированных коронавирусом — с 10 757 до 15 142. Удвоилось количество занятых коек в реанимациях, стала выше и смертность от этого заболевания.

https://ria.ru/20200920/gretsiya-1577525130.html

https://ria.ru/20200921/belavin-1577251758.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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