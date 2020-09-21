https://ria.ru/20200921/germaniya-1577527164.html

Немецкий политик заявила об угрозах США из-за "Северного потока — 2"

Депутат ландтага Гамбурга Ольга Петерзен ("Альтернатива для Германии") рассказала "Комсомольской правде" об усилении давления на "Северный поток — 2" со стороны РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T05:16

2020-09-21T05:16

2020-09-21T09:49

россия

северный поток — 2

альтернатива для германии (партия)

гамбург (земля)

алексей навальный

москва

германия

сша

украина

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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. </strong>Депутат ландтага <a href="https://ria.ru/location_Hamburg_2" target="_blank" data-auto="true">Гамбурга</a> Ольга Петерзен ("Альтернатива для Германии") рассказала "<a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Комсомольской правде</a>" об усилении давления на "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>" со стороны <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> еще до ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>.Она уточнила, что это произошло еще в начале августа.Парламентарий считает, что отказ от "Северного потока — 2", в котором, по ее словам, заинтересована <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>, повлечет за собой негативные последствия для немецкой экономики. Она напомнила, что в реализации проекта участвуют многие немецкие и европейские компании.Петерзен также выступила за завершение строительства трубопровода и снятие антироссийских санкций.Проект "Северный поток — 2" предусматривает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийское море</a> до Германии.Против него активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> и еще некоторые страны. В конце прошлого года <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> ввел санкции против "Северного потока — 2" и потребовал от компаний, участвующих в его реализации, немедленно прекратить работы. В результате строительство приостановилось.Сейчас в Соединенных Штатах обсуждают расширение ограничительных мер против газопровода. При этом вопрос осложняется ситуацией с Навальным и поднявшейся на этом фоне волной призывов заблокировать проект. В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> не раз подчеркивали, что "Северный поток — 2" — исключительно коммерческое предприятие и реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента.

https://ria.ru/20200920/evropa-1577497676.html

https://ria.ru/20200919/gazoprovod-1577471938.html

Лысый Кучерявый Дермакратия по омерикански во всей красе. А могут и атомную бомбу на Германию скинуть. 64

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россия

гамбург (земля)

москва

германия

сша

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, альтернатива для германии (партия), гамбург (земля), алексей навальный, москва, германия, сша, украина, в мире