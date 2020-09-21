Немецкий политик заявила об угрозах США из-за "Северного потока — 2"
05:16 21.09.2020 (обновлено: 09:49 21.09.2020)
33987
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Депутат ландтага Гамбурга Ольга Петерзен ("Альтернатива для Германии") рассказала "Комсомольской правде" об усилении давления на "Северный поток — 2" со стороны США еще до ситуации с Алексеем Навальным.
Она уточнила, что это произошло еще в начале августа.
"Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом написали официальное письмо с угрозами в адрес руководства немецкого порта Мукран, который используется для строительства газопровода", — заявила Петерзен.
Парламентарий считает, что отказ от "Северного потока — 2", в котором, по ее словам, заинтересована Германия, повлечет за собой негативные последствия для немецкой экономики. Она напомнила, что в реализации проекта участвуют многие немецкие и европейские компании.
"Остановка "Северного потока — 2" немедленно повлечет для них колоссальные убытки, а в среднесрочной перспективе может означать подорожание голубого топлива для Германии", — пояснила депутат.
Петерзен также выступила за завершение строительства трубопровода и снятие антироссийских санкций.
Проект "Северный поток — 2" предусматривает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против него активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, Украина и еще некоторые страны. В конце прошлого года Вашингтон ввел санкции против "Северного потока — 2" и потребовал от компаний, участвующих в его реализации, немедленно прекратить работы. В результате строительство приостановилось.
Сейчас в Соединенных Штатах обсуждают расширение ограничительных мер против газопровода. При этом вопрос осложняется ситуацией с Навальным и поднявшейся на этом фоне волной призывов заблокировать проект. В Москве не раз подчеркивали, что "Северный поток — 2" — исключительно коммерческое предприятие и реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента.
19 сентября, 04:00Названы риски для Украины при остановке "Северного потока — 2"