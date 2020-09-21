В Казани открывается международный форум Kazan Digital Week
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© РИА Новости / Константин ЧалабовВ Казани завершился III Всероссийский форум «Добрая Казань. Благотворительность: опыт регионов»
КАЗАНЬ, 21 сен - РИА Новости. Международный форум Kazan Digital Week – 2020, который соберёт на онлайн-площадке более 260 спикеров и около 6 тысяч участников из 30 стран, стартует в Казани.
"Республика готовилась принять первый Центрально-Восточный конгресс по интеллектуальным транспортным системам, но пандемия внесла свои коррективы, и очное мероприятие перенесли на 2022 год. С учетом большой подготовительной работы, которая велась в течение года, было принято решение о проведении форума Kazan Digital Week. На форуме выступят 263 спикера из 30 стран, будет организовано 37 тематических секций", - сообщил журналистам министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин.
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В числе спикеров форума, как ожидается, заместители председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и Марат Хуснуллин, президент Татарстана Рустам Минниханов, первый зампред Центробанка РФ Ольга Скоробогатова, председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, президент компании Huawei в регионе Евразия Эйден У и другие.
Хайруллин подчеркнул, что онлайн-формат форума позволит принципиально расширить охват аудитории и увеличить количество участников. В частности ожидается подключение к форуму "цифровых" экспертов из Сингапура, Японии, Германии, Бельгии, Великобритании, Израиля, Казахстана. Всего участие подтвердили около 6 тысяч делегатов.
Работа будет идти по пяти главным тематическим направлениям: интеллектуальные транспортные системы, ситуационные центры, кибербезопасность нового времени, экосистема финтех, инновации, интегрированные в бизнес. Технологии именно в этих областях сегодня можно считать наиболее перспективными для дальнейшего развития.
Как отмечают организаторы, ключевая идея Kazan Digital Week – достижение максимального научного и экономического эффекта общения специалистов в удалённом формате. В программе форума – панельные дискуссии и круглые столы, выставка действующих образцов автономных транспортных средств, технические туры по производствам и лабораториям, экскурсионные туры по Казани, финал летней серии хакатонов Digital Superhero.
Форум проводится при поддержке правительств Российской Федерации и Татарстана. Генеральным партнёром мероприятия является компания Huawei.