https://ria.ru/20200921/forum-1577526342.html

В Казани открывается международный форум Kazan Digital Week

Международный форум Kazan Digital Week – 2020, который соберёт на онлайн-площадке более 260 спикеров и около 6 тысяч участников из 30 стран, стартует в Казани. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T01:13

2020-09-21T01:13

2020-09-21T01:13

республика татарстан

россия

дмитрий чернышенко

айрат хайруллин

евразия

аркадий дворкович

казань

общество

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<strong>КАЗАНЬ, 21 сен - РИА Новости.</strong> Международный форум Kazan Digital Week – 2020, который соберёт на онлайн-площадке более 260 спикеров и около 6 тысяч участников из 30 стран, стартует в <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a>."Республика готовилась принять первый Центрально-Восточный конгресс по интеллектуальным транспортным системам, но пандемия внесла свои коррективы, и очное мероприятие перенесли на 2022 год. С учетом большой подготовительной работы, которая велась в течение года, было принято решение о проведении форума Kazan Digital Week. На форуме выступят 263 спикера из 30 стран, будет организовано 37 тематических секций", - сообщил журналистам министр цифрового развития Татарстана <a href="http://ria.ru/person_Ajjrat_KHajjrullin/" target="_blank" data-auto="true">Айрат Хайруллин</a>.В числе спикеров форума, как ожидается, заместители председателя правительства РФ <a href="http://ria.ru/person_DmitrijjCHernyshenko/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Чернышенко</a> и <a href="http://ria.ru/person_Marat_KHusnullin/" target="_blank" data-auto="true">Марат Хуснуллин</a>, президент Татарстана <a href="http://ria.ru/person_Rustam_Minnikhanov/" target="_blank" data-auto="true">Рустам Минниханов</a>, первый зампред Центробанка РФ <a href="http://ria.ru/person_Olga_Skorobogatova/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Скоробогатова</a>, председатель фонда "Сколково" <a href="http://ria.ru/person_Arkadijj_Dvorkovich/" target="_blank" data-auto="true">Аркадий Дворкович</a>, президент компании Huawei в регионе Евразия Эйден У и другие.Хайруллин подчеркнул, что онлайн-формат форума позволит принципиально расширить охват аудитории и увеличить количество участников. В частности ожидается подключение к форуму "цифровых" экспертов из Сингапура, Японии, Германии, Бельгии, Великобритании, Израиля, Казахстана. Всего участие подтвердили около 6 тысяч делегатов.Работа будет идти по пяти главным тематическим направлениям: интеллектуальные транспортные системы, ситуационные центры, кибербезопасность нового времени, экосистема финтех, инновации, интегрированные в бизнес. Технологии именно в этих областях сегодня можно считать наиболее перспективными для дальнейшего развития.Как отмечают организаторы, ключевая идея Kazan Digital Week – достижение максимального научного и экономического эффекта общения специалистов в удалённом формате. В программе форума – панельные дискуссии и круглые столы, выставка действующих образцов автономных транспортных средств, технические туры по производствам и лабораториям, экскурсионные туры по Казани, финал летней серии хакатонов Digital Superhero.Форум проводится при поддержке правительств <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> и Татарстана. Генеральным партнёром мероприятия является компания Huawei.

https://ria.ru/20200915/kazan-1577263550.html

https://ria.ru/20200917/avtomobil-1577390320.html

россия

евразия

казань

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий чернышенко, айрат хайруллин, евразия, аркадий дворкович, казань, общество