https://ria.ru/20200921/erdogan-1577545518.html

Эрдоган подал в суд на греческую газету за оскорбительный заголовок

Адвокаты, представляющие интересы президента Турции Тайипа Эрдогана, подали в суд на греческую газету "Демократия" за опубликованную на прошлой неделе статью с... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T13:10

2020-09-21T13:10

2020-09-21T13:10

мевлют чавушоглу

греция

турция

реджеп тайип эрдоган

анкара

в мире

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<strong>АНКАРА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Адвокаты, представляющие интересы президента <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> <a href="https://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan" target="_blank">Тайипа Эрдогана</a>, подали в суд на греческую газету "Демократия" за опубликованную на прошлой неделе статью с оскорбительным заголовком в его адрес, сообщает газета <a href="https://www.yenisafak.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Yeni Safak</a>."Выражения, использованные в газете в адрес нашего президента, демонстрируют самое отвратительное падение нравственности. И если посмотреть на безмолвие греческого общества, становится понятно, что это падение вышло за границы его маргинальных слоев", - говорится в иске, поданным в суд.В нем также отмечается, что "оскорбления – это язык тех, кто не может найти других слов, и является позором того, кто их произносит, а не того, на кого они направлены".Греческая газета "Демократия" 18 сентября вышла с первой полосой, на которой крупным шрифтом на турецком языке было написано нецензурное обращение к Эрдогану. Для читателей, не владеющих турецким языком, редакция, однако, сделала пояснительную сноску с переводом на английский.В пятницу в турецкий МИД из-за оскорбительной публикации был вызван посол <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a> в <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкаре</a> Михаил-Христос Деамессис. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции <a href="http://ria.ru/person_Mevljut_CHavushoglu/" target="_blank" data-auto="true">Мевлют Чавушоглу</a>. Он также подчеркнул, что оскорбления нельзя оправдывать свободой слова.Публикацию осудил официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас, который отметил, что оскорбительные выражения идут вразрез с ценностями греческого общества.

https://ria.ru/20200829/turtsiya-1576467683.html

https://ria.ru/20200728/1575065415.html

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греция

турция

анкара

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мевлют чавушоглу, греция, турция, реджеп тайип эрдоган, анкара, в мире