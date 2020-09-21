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Эрдоган подал в суд на греческую газету за оскорбительный заголовок
Адвокаты, представляющие интересы президента Турции Тайипа Эрдогана, подали в суд на греческую газету "Демократия" за опубликованную на прошлой неделе статью с... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T13:10
2020-09-21T13:10
мевлют чавушоглу
греция
турция
реджеп тайип эрдоган
анкара
в мире
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<strong>АНКАРА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Адвокаты, представляющие интересы президента <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> <a href="https://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan" target="_blank">Тайипа Эрдогана</a>, подали в суд на греческую газету "Демократия" за опубликованную на прошлой неделе статью с оскорбительным заголовком в его адрес, сообщает газета <a href="https://www.yenisafak.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Yeni Safak</a>."Выражения, использованные в газете в адрес нашего президента, демонстрируют самое отвратительное падение нравственности. И если посмотреть на безмолвие греческого общества, становится понятно, что это падение вышло за границы его маргинальных слоев", - говорится в иске, поданным в суд.В нем также отмечается, что "оскорбления – это язык тех, кто не может найти других слов, и является позором того, кто их произносит, а не того, на кого они направлены".Греческая газета "Демократия" 18 сентября вышла с первой полосой, на которой крупным шрифтом на турецком языке было написано нецензурное обращение к Эрдогану. Для читателей, не владеющих турецким языком, редакция, однако, сделала пояснительную сноску с переводом на английский.В пятницу в турецкий МИД из-за оскорбительной публикации был вызван посол <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a> в <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкаре</a> Михаил-Христос Деамессис. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции <a href="http://ria.ru/person_Mevljut_CHavushoglu/" target="_blank" data-auto="true">Мевлют Чавушоглу</a>. Он также подчеркнул, что оскорбления нельзя оправдывать свободой слова.Публикацию осудил официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас, который отметил, что оскорбительные выражения идут вразрез с ценностями греческого общества.
https://ria.ru/20200829/turtsiya-1576467683.html
https://ria.ru/20200728/1575065415.html
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греция
турция
анкара
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мевлют чавушоглу, греция, турция, реджеп тайип эрдоган, анкара, в мире

Эрдоган подал в суд на греческую газету за оскорбительный заголовок

13:10 21.09.2020
1914
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 21 сен - РИА Новости. Адвокаты, представляющие интересы президента Турции Тайипа Эрдогана, подали в суд на греческую газету "Демократия" за опубликованную на прошлой неделе статью с оскорбительным заголовком в его адрес, сообщает газета Yeni Safak.
"Выражения, использованные в газете в адрес нашего президента, демонстрируют самое отвратительное падение нравственности. И если посмотреть на безмолвие греческого общества, становится понятно, что это падение вышло за границы его маргинальных слоев", - говорится в иске, поданным в суд.
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В нем также отмечается, что "оскорбления – это язык тех, кто не может найти других слов, и является позором того, кто их произносит, а не того, на кого они направлены".
Греческая газета "Демократия" 18 сентября вышла с первой полосой, на которой крупным шрифтом на турецком языке было написано нецензурное обращение к Эрдогану. Для читателей, не владеющих турецким языком, редакция, однако, сделала пояснительную сноску с переводом на английский.
В пятницу в турецкий МИД из-за оскорбительной публикации был вызван посол Греции в Анкаре Михаил-Христос Деамессис. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он также подчеркнул, что оскорбления нельзя оправдывать свободой слова.
Публикацию осудил официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас, который отметил, что оскорбительные выражения идут вразрез с ценностями греческого общества.
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