https://ria.ru/20200921/dopros-1577552389.html
Генпрокуратура хочет допросить Навального в Германии
Генеральная прокуратура хочет допросить Алексея Навального и узнать детали его командировки в Новосибирск и Томск, сообщил RT. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T15:01
2020-09-21T15:01
2020-09-21T15:49
томск
омск
госпитализация алексея навального
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
москва
новосибирск
германия
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генеральная прокуратура</a> хочет допросить <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> и узнать детали его командировки в Новосибирск и Томск, сообщил <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a>.Такой запрос надзорное ведомство совместно с транспортной полицией направило в Минюст Германии.Следователи намерены проверить версию об отравлении россиянина и напрямую узнать о его самочувствии.Сотрудники Генпрокуратуры хотят выяснить, кто планировал командировку Навального и кто сопровождал его в поездке — с момента вылета из <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> до госпитализации в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>. Ведомство также интересует, почему, находясь в Томске, он менял гостиничные номера.Кроме того, у немецких экспертов запросили результаты анализов и токсикологического исследования.Допрос Навального планируют провести в Германии.Минюст ФРГ получил документ и изучает его.Навального госпитализировали 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, следовавшего из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву. Лайнер приземлился в Омске, где блогеру сразу оказали необходимую медицинскую помощь.Российские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Проведенные исследования не выявили в анализах пациента ядов и их следов. Затем Навального вывезли самолетом в Германию по просьбе его родных.Впоследствии стало известно, что в Томске команда блогера меняла несколько гостиничных номеров, сам он ночевал не в том номере, который был записан на его имя. Утверждается, что в городе у Навального также была конспиративная квартира.Правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявляло, что россиянина якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок", а эти выводы подтвердили в лабораториях <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. Доказательств в пользу этой версии нет. ОЗХО начала собственное исследование.Москва неоднократно просила <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> предоставить более подробные данные по результатам анализов из берлинской лаборатории, однако ответа пока не последовало.
https://ria.ru/20200920/navalnyy-1577508091.html
https://ria.ru/20200821/khronologiya-1576110899.html
https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html
Степан Краснов
Не разрешат. Его похоже уже в живых нет. Фото которое публиковали, плохой монтаж. За него кто то что то пишет. Скрипали номер два.
60
Pups Pupsov
А зачем? Ведь, говорили, нет никакого повода для расследования.:)
55
43
томск
омск
москва
новосибирск
германия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
томск, омск, госпитализация алексея навального, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, новосибирск, германия, происшествия