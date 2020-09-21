Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200921/dopros-1577552389.html
Генпрокуратура хочет допросить Навального в Германии
Генеральная прокуратура хочет допросить Алексея Навального и узнать детали его командировки в Новосибирск и Томск, сообщил RT. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T15:01
2020-09-21T15:49
томск
омск
госпитализация алексея навального
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
москва
новосибирск
германия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577438509_0:0:3330:1873_1400x0_80_0_0_641d7a44adf29c9699c564f1e0d8ca97.jpg
<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генеральная прокуратура</a> хочет допросить <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> и узнать детали его командировки в Новосибирск и Томск, сообщил <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a>.Такой запрос надзорное ведомство совместно с транспортной полицией направило в Минюст Германии.Следователи намерены проверить версию об отравлении россиянина и напрямую узнать о его самочувствии.Сотрудники Генпрокуратуры хотят выяснить, кто планировал командировку Навального и кто сопровождал его в поездке — с момента вылета из <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> до госпитализации в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>. Ведомство также интересует, почему, находясь в Томске, он менял гостиничные номера.Кроме того, у немецких экспертов запросили результаты анализов и токсикологического исследования.Допрос Навального планируют провести в Германии.Минюст ФРГ получил документ и изучает его.Навального госпитализировали 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, следовавшего из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву. Лайнер приземлился в Омске, где блогеру сразу оказали необходимую медицинскую помощь.Российские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Проведенные исследования не выявили в анализах пациента ядов и их следов. Затем Навального вывезли самолетом в Германию по просьбе его родных.Впоследствии стало известно, что в Томске команда блогера меняла несколько гостиничных номеров, сам он ночевал не в том номере, который был записан на его имя. Утверждается, что в городе у Навального также была конспиративная квартира.Правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявляло, что россиянина якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок", а эти выводы подтвердили в лабораториях <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. Доказательств в пользу этой версии нет. ОЗХО начала собственное исследование.Москва неоднократно просила <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> предоставить более подробные данные по результатам анализов из берлинской лаборатории, однако ответа пока не последовало.
https://ria.ru/20200920/navalnyy-1577508091.html
https://ria.ru/20200821/khronologiya-1576110899.html
https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html
Не разрешат. Его похоже уже в живых нет. Фото которое публиковали, плохой монтаж. За него кто то что то пишет. Скрипали номер два.
60
А зачем? Ведь, говорили, нет никакого повода для расследования.:)
55
43
томск
омск
москва
новосибирск
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577438509_240:0:2971:2048_1400x0_80_0_0_55f1ad86630cdd3b7bb9eae356c8e81c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
томск, омск, госпитализация алексея навального, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, новосибирск, германия, происшествия

Генпрокуратура хочет допросить Навального в Германии

15:01 21.09.2020 (обновлено: 15:49 21.09.2020)
8535
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Генеральная прокуратура хочет допросить Алексея Навального и узнать детали его командировки в Новосибирск и Томск, сообщил RT.
Такой запрос надзорное ведомство совместно с транспортной полицией направило в Минюст Германии.
Председатель правления форума Петербургский диалог с немецкой стороны Рональд Пофалла - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
20 сентября, 13:50
В Германии рассказали, от чего зависит решение ситуации с Навальным
Следователи намерены проверить версию об отравлении россиянина и напрямую узнать о его самочувствии.
Сотрудники Генпрокуратуры хотят выяснить, кто планировал командировку Навального и кто сопровождал его в поездке — с момента вылета из Москвы до госпитализации в Омске. Ведомство также интересует, почему, находясь в Томске, он менял гостиничные номера.
Кроме того, у немецких экспертов запросили результаты анализов и токсикологического исследования.
Допрос Навального планируют провести в Германии.
Минюст ФРГ получил документ и изучает его.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа, 19:22
Раскрыта хронология событий перед госпитализацией Навального
Навального госпитализировали 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Лайнер приземлился в Омске, где блогеру сразу оказали необходимую медицинскую помощь.
Российские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Проведенные исследования не выявили в анализах пациента ядов и их следов. Затем Навального вывезли самолетом в Германию по просьбе его родных.
Впоследствии стало известно, что в Томске команда блогера меняла несколько гостиничных номеров, сам он ночевал не в том номере, который был записан на его имя. Утверждается, что в городе у Навального также была конспиративная квартира.
Правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявляло, что россиянина якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок", а эти выводы подтвердили в лабораториях Швеции и Франции. Доказательств в пользу этой версии нет. ОЗХО начала собственное исследование.
Москва неоднократно просила Берлин предоставить более подробные данные по результатам анализов из берлинской лаборатории, однако ответа пока не последовало.
Блогер Алексей Навальный во время общения с журналистами - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 08:00
Германия заставит замолчать Алексея Навального
3153482827
Обсудить43
ТомскОмскГоспитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФМоскваНовосибирскГерманияПроисшествия
Популярные комментарии
Не разрешат. Его похоже уже в живых нет. Фото которое публиковали, плохой монтаж. За него кто то что то пишет. Скрипали номер два.
21 сентября, 15:10
Степан КрасновСтепан Краснов
361110111
А зачем? Ведь, говорили, нет никакого повода для расследования.:)
21 сентября, 15:15
Pups PupsovPups Pupsov
11600038
Рекомендуем
Вид на город Севастополь
Представителя Крыма прервали во время выступления на форуме ООН
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Стало известно о взаимоотношениях Ефремова с сокамерниками
Арепливир
Разработчик лекарства от COVID-19 объяснил его высокую стоимость
Работа нефтяных станков - качалок
Цены на нефть обрушились
Обломки самолета Ту-154М польского президента Леха Качиньского
Польша хочет много: "гиена Европы" подтверждает свою репутацию
Производство вакцины от COVID-19
Глава европейского бюро ВОЗ уверен в успехе испытаний "Спутник V"
Здание Сбербанка на улице Вавилова в Москве со снятым логотипом
Сбербанк откажется от слова "банк" в логотипе
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков
Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
США создадут коалицию против Nord Stream 2
Батальон солдат США загружается в военный самолет
"Стали мишенью": почему войска США бегут из оккупированных стран
Офис Deutsche Bank
Deutsche Bank ответил на сообщения о "подозрительных транзакциях" россиян
Шоколад
Украинская делегация попыталась угостить российскую шоколадом
Паспорта граждан Украины
"Ни опыта, ни порядочности". Отберут ли "безвиз" у Украины
Блюдо из жареного риса
Назван продукт, снижающий риск рака и болезней сердца
Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Хендерсоне, штат Невада
Смерть открыла США дорогу к победе Трампа — или к гражданской войне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Эксперт рассказал, куда могут пропасть фото и документы со смартфона
02:06Назван верный способ добиться повышения зарплаты
01:41Помпео заявил о готовности США "ответить" на ситуацию с Навальным
01:21Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году
00:51Минцифры предложило запретить протоколы для обхода блокировок
00:11Жители Слюдянки сообщают об отключениях света после землетрясения
00:09Минздрав РФ разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса
23:53В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
23:51В Японии завершили испытания препарата "Авиган" от коронавируса
23:48Трамп не ответил на вопрос о том, кто виновен в "отравлении" Навального
23:48Сбивший пешеходов на Остоженке водитель оказался певцом
23:33Байден пообещал руководить США "не как демократ, а как президент"
23:14В Бурятии обследуют здания после землетрясения у озера Байкал
23:09Путин наградил врачей за борьбу с COVID-19
23:05"Будто танк проехал". Очевидцы рассказали о землетрясении в Иркутске
23:02Власти Иркутска рассказали о ситуации в городе после землетрясения
22:58Названо условие роста евро выше 90 рублей
22:49В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности
22:27Путин наградил Михаила Боярского орденом
22:21Прокуратура проверяет инцидент с танцами у Вечного огня в Кирове
Лента новостейМолния