Раскрыт план Киева по передаче земель в Донбассе иностранцам
14:38 21.09.2020 (обновлено: 20:46 21.09.2020)
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Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что создание в регионе свободной экономической зоны может способствовать решению конфликта.
"Что такое свободная экономическая зона? Кто точно может это сформулировать?.. Дело в том, что никто не уточнил значения этой фразы… Сейчас я с одним очень умным человеком работаю над тем, какой именно статус нужно предоставить свободной экономической зоне. Идея чрезвычайно привлекательная и реальная… Открою немного тайну. Программа, над которой я сейчас работаю вместе с автором идеи, состоит в том, чтобы, пользуясь предусмотренным еще римским правом способом так называемых суперфиций предоставлять юридическое право под юрисдикции мощных ведущих государств мира, отдавать землю, предварительно ознакомившись с программой", - заявил Фокин в эфире "Украинского радио" в понедельник.
По его словам, по такому принципу земли будут оставаться в государственной собственности, но управлять ими смогут в том числе иностранцы.
"Если иностранец пришел и говорит: я буду строить казино, развлекательные учреждения. То нет, иди гуляй дальше, тебе землю не отдадим. А другой приходит и говорит: я тут хочу построить завод или производство… Это не аренда, это именно суперфиция. Это земля, которая не теряет своей государственности, но отдается в руки человеку, который даже имеет право передавать эту землю как наследство", - сказал Фокин.
Замглавы делегации уточнил, что такая программа будет гарантировать безопасность инвестиций в Донбасс, в том числе иностранных.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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