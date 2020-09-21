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https://ria.ru/20200921/donbass-1577550798.html
Раскрыт план Киева по передаче земель в Донбассе иностранцам
Замглавы делегации Киева на переговорах в Минске Витольд Фокин заявил, что работает над программой создания свободной экономической зоны в Донбассе,... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T14:38
2020-09-21T20:46
витольд фокин
ситуация на украине
луганская народная республика
донецкая народная республика
оон
в мире
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<strong>КИЕВ, 21 сен - РИА Новости.</strong> Замглавы делегации <a href="https://ria.ru/location_Kiev" target="_blank">Киева</a> на переговорах в Минске Витольд Фокин заявил, что работает над программой создания свободной экономической зоны в <a href="https://ria.ru/location_Donbass" target="_blank">Донбассе</a>, предусматривающей право пользования землями.Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и экс-президент Украины <a href="https://ria.ru/person_Leonid_Kravchuk" target="_blank">Леонид Кравчук</a> заявил, что создание в регионе свободной экономической зоны может способствовать решению конфликта.По его словам, по такому принципу земли будут оставаться в государственной собственности, но управлять ими смогут в том числе иностранцы."Если иностранец пришел и говорит: я буду строить казино, развлекательные учреждения. То нет, иди гуляй дальше, тебе землю не отдадим. А другой приходит и говорит: я тут хочу построить завод или производство… Это не аренда, это именно суперфиция. Это земля, которая не теряет своей государственности, но отдается в руки человеку, который даже имеет право передавать эту землю как наследство", - сказал Фокин.Замглавы делегации уточнил, что такая программа будет гарантировать безопасность инвестиций в Донбасс, в том числе иностранных.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных <a href="https://ria.ru/dnr-lnr" target="_blank">ЛНР и ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="https://ria.ru/organization_OON" target="_blank">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20200919/donbass-1577491486.html
https://ria.ru/20200914/shakhty-1577105761.html
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витольд фокин, ситуация на украине, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, в мире

Раскрыт план Киева по передаче земель в Донбассе иностранцам

14:38 21.09.2020 (обновлено: 20:46 21.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНабережная в Донецке
Набережная в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Сергей Аверин
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КИЕВ, 21 сен - РИА Новости. Замглавы делегации Киева на переговорах в Минске Витольд Фокин заявил, что работает над программой создания свободной экономической зоны в Донбассе, предусматривающей право пользования землями.
Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что создание в регионе свободной экономической зоны может способствовать решению конфликта.

"Что такое свободная экономическая зона? Кто точно может это сформулировать?.. Дело в том, что никто не уточнил значения этой фразы… Сейчас я с одним очень умным человеком работаю над тем, какой именно статус нужно предоставить свободной экономической зоне. Идея чрезвычайно привлекательная и реальная… Открою немного тайну. Программа, над которой я сейчас работаю вместе с автором идеи, состоит в том, чтобы, пользуясь предусмотренным еще римским правом способом так называемых суперфиций предоставлять юридическое право под юрисдикции мощных ведущих государств мира, отдавать землю, предварительно ознакомившись с программой", - заявил Фокин в эфире "Украинского радио" в понедельник.

По его словам, по такому принципу земли будут оставаться в государственной собственности, но управлять ими смогут в том числе иностранцы.
"Если иностранец пришел и говорит: я буду строить казино, развлекательные учреждения. То нет, иди гуляй дальше, тебе землю не отдадим. А другой приходит и говорит: я тут хочу построить завод или производство… Это не аренда, это именно суперфиция. Это земля, которая не теряет своей государственности, но отдается в руки человеку, который даже имеет право передавать эту землю как наследство", - сказал Фокин.
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