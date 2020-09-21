https://ria.ru/20200921/bts-1577563798.html

Выступление BTS в проекте Tiny Desk Concert посмотрели миллионы зрителей

Группа BTS приняла участие в шоу Tiny Desk Concert на YouTube-канале NPR. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T18:57

2020-09-21T18:57

2020-09-21T18:57

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<strong>МОСКВА, 21 сен – РИА Новости</strong>. Группа BTS <a href="https://www.youtube.com/watch?v=gFYAXsa7pe8&feature=emb_title" target="_blank">приняла</a> участие в шоу Tiny Desk Concert на YouTube-канале NPR.Артисты исполнили три песни: “Dynamite”, "Save ME" и "Spring day" в музыкальном магазине VINYL&PLASTIC в Сеуле. За первые два часа ролик набрал более двух миллионов просмотров на YouTube.С марта концерты проекта Tiny Desk Concert музыканты записывают из дома, поскольку из-за пандемии у них нет возможности прийти на студию NPR.Первый выпуск шоу появился в 2008 году после того, как сотрудник NPR Боб Бойлен остался недоволен концертом певицы Лоры Гибсон, поскольку из-за шума толпы музыки не было слышно. Его коллега Стивен Томпсон в шутку предложил записать ее выступление за рабочим столом Бойлена. Через месяц состоялся импровизированный концерт в офисе радиостанции, который выложили в Сеть. С тех пор было записано больше тысячи выступлений, их в общей сложности посмотрели более двух миллиардов раз.

https://ria.ru/20200828/eilish-1576390325.html

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bts, музыка, новости культуры, шоу-бизнес, youtube, сеул