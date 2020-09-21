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https://ria.ru/20200921/bts-1577563798.html
Выступление BTS в проекте Tiny Desk Concert посмотрели миллионы зрителей
Группа BTS приняла участие в шоу Tiny Desk Concert на YouTube-канале NPR. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T18:57
2020-09-21T18:57
культура
bts
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
youtube
сеул
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<strong>МОСКВА, 21 сен – РИА Новости</strong>. Группа BTS <a href="https://www.youtube.com/watch?v=gFYAXsa7pe8&amp;feature=emb_title" target="_blank">приняла</a> участие в шоу Tiny Desk Concert на YouTube-канале NPR.Артисты исполнили три песни: “Dynamite”, "Save ME" и "Spring day" в музыкальном магазине VINYL&amp;PLASTIC в Сеуле. За первые два часа ролик набрал более двух миллионов просмотров на YouTube.С марта концерты проекта Tiny Desk Concert музыканты записывают из дома, поскольку из-за пандемии у них нет возможности прийти на студию NPR.Первый выпуск шоу появился в 2008 году после того, как сотрудник NPR Боб Бойлен остался недоволен концертом певицы Лоры Гибсон, поскольку из-за шума толпы музыки не было слышно. Его коллега Стивен Томпсон в шутку предложил записать ее выступление за рабочим столом Бойлена. Через месяц состоялся импровизированный концерт в офисе радиостанции, который выложили в Сеть. С тех пор было записано больше тысячи выступлений, их в общей сложности посмотрели более двух миллиардов раз.
https://ria.ru/20200828/eilish-1576390325.html
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Новости
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bts, музыка, новости культуры, шоу-бизнес, youtube, сеул

Выступление BTS в проекте Tiny Desk Concert посмотрели миллионы зрителей

18:57 21.09.2020
140
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Группа BTS приняла участие в шоу Tiny Desk Concert на YouTube-канале NPR.
Артисты исполнили три песни: “Dynamite”, "Save ME" и "Spring day" в музыкальном магазине VINYL&PLASTIC в Сеуле.
За первые два часа ролик набрал более двух миллионов просмотров на YouTube.
С марта концерты проекта Tiny Desk Concert музыканты записывают из дома, поскольку из-за пандемии у них нет возможности прийти на студию NPR.
Выступление Билли Айлиш в проекте Tiny Desk NPR - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 06:40Культура
Билли Айлиш из дома приняла участие в проекте Tiny Desk Concert
Первый выпуск шоу появился в 2008 году после того, как сотрудник NPR Боб Бойлен остался недоволен концертом певицы Лоры Гибсон, поскольку из-за шума толпы музыки не было слышно. Его коллега Стивен Томпсон в шутку предложил записать ее выступление за рабочим столом Бойлена. Через месяц состоялся импровизированный концерт в офисе радиостанции, который выложили в Сеть. С тех пор было записано больше тысячи выступлений, их в общей сложности посмотрели более двух миллиардов раз.
Скриншот видеоклипа BTS Dynamite - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа, 11:03Культура
Новый клип BTS за несколько часов набрал более 32 миллионов просмотров
300000
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