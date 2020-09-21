https://ria.ru/20200921/bonbon-1577569706.html

Украинская делегация попыталась угостить российскую шоколадом

Украинская делегация в составе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) принесла на переговоры шоколадные конфеты, чтобы угостить россиян, сообщает телеканал... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T18:50

2020-09-21T18:50

2020-09-21T20:17

россия

алексей резников

ситуация на украине

минск

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. </strong>Украинская делегация в составе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) принесла на переговоры шоколадные конфеты, чтобы угостить россиян, сообщает телеканал "<a href="https://ukraina24.segodnya.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Украина 24</a>". Как рассказал вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый замглавы украинской делегации в ТКГ <a href="http://ria.ru/person_aleksey-reznikov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Резников</a>, представители <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> принесли конфеты, чтобы угостить всех участников переговоров. "Из наших рук шоколад российская делегация брать отказалась", — заявил он и заверил, что шоколад "куплен в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> в магазине".По его словам, украинцы на переговорах ТКГ применяют тактику, которая "иногда напрягает" представителей России. Власти <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> обсуждается в том числе в ходе встреч в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20200919/poroshenko-1577490376.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей резников, ситуация на украине, минск, украина, в мире