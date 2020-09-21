https://ria.ru/20200921/bitva-1577437492.html

День победы русских полков в Куликовской битве

21 сентября отмечается День воинской славы России – День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T01:03

2020-09-21T01:03

2020-09-21T01:03

дмитрий донсков

"куликово поле"

сергий радонежский

справки

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21 сентября отмечается <a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/7640" target="_blank">День воинской славы России</a> – День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год), установленный Федеральным законом от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы и памятных датах России". <a href="http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=12055282@cmsArticle" target="_blank">Куликовская битва (Мамаево побоище)</a> – сражение между объединенным русским войском во главе с московским великим князем Дмитрием Ивановичем и войском темника (старинное русское название начальника татарского отряда в десять тысяч войска, "тьмы" или "тумена") Золотой Орды Мамая, состоявшееся 8 сентября 1380 года на Куликовом поле (исторической местности между реками Дон, Непрядва и Красивая Меча на юго-востоке <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульской области</a>). В результате монголо-татарских завоеваний XIII века <a href="http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=5646@morfDictionary" target="_blank">сложилось</a> монгольско-татарское феодальное государство – Золотая Орда, которое охватывало территории Западной Сибири, Северного Хорезма, Волжской Болгарии, Северного Кавказа, Крыма, степей от Волги до Дуная. Русь, раздробленная на княжества, была от Золотой Орды в вассальной зависимости. В 60-е годы XIV века произошло усиление Московского княжества и объединение вокруг него остальных земель Северо-Восточной Руси. Практически одновременно в Золотой Орде шло усиление власти темника Мамая. Он получил титул эмира и стал главой части Орды, которая располагалась к западу от Волги до Днепра и на степных просторах Крыма и Предкавказья.В 1374 году московский князь Дмитрий Иванович, обладавший ярлыком и на великое княжество Владимирское, отказался платить дань Золотой Орде. Не смирившись с этим, Мамай в 1378 году направил на Русь войско во главе с мурзой Бегичем, которое было разбито в Рязанской земле, на притоке Оки реке Воже русскими полками, возглавляемыми московским князем. Чтобы сломить все возраставшую мощь русских княжеств (особенно Московского) и подавить их стремление к независимости Мамай задумал новый поход, в который привлек вооруженные отряды из покоренных народов Поволжья и Северного Кавказа, в его войске были также тяжеловооруженные пехотинцы из генуэзских колоний в Крыму. Союзниками Орды выступили великий литовский князь Ягайло и князь рязанский Олег Иванович. Ягайло не хотел усиления ни ордынской, ни русской стороны, и в итоге на поле сражения его войска так и не появились; Олег Рязанский пошел на союз с Мамаем, опасаясь за судьбу своего пограничного княжества, но он же первым сообщил князю Дмитрию о продвижении ордынских войск и не участвовал в битве.В начале лета 1380 года Мамай начал медленное движение из своей кочевой ставки в низовьях реки Дон к его верховьям, ожидая там к началу осени встретить войска союзников для совместного похода на земли Северо-Восточной Руси. В начале августа 1380 года он <a href="https://bigenc.ru/domestic_history/text/2120490" target="_blank">достиг устья реки Воронеж</a>.Узнав о выступлении ордынских войск, великий князь московский и владимирский Дмитрий Иванович собрал в Коломне под Москвой полки и рати всего Московского княжества и союзных князей. 20 августа 1380 года войско Дмитрия <a href="https://kulpole.ru/bitva/rus-i-orda" target="_blank">отправилось из Коломны</a> вверх по Оке, следуя по ее левому берегу до устья реки Лопасни. В конце августа русские полки переправились через Оку и двинулись вдоль пограничья рязанских земель на юг <a href="https://kulpole.ru/bitva/hod-bitvy" target="_blank">на сближение с Мамаем</a>. 6 сентября русские достигли Дона в районе устья реки Непрядва и встали лагерем при устье реки Мокрая Табола. На военном совете было решено дать сражение Мамаю за Доном. В ночь на 7 сентября началась переправа главных сил через реку. Пешие войска и обозы переходили через Дон по наведенным мостам, конница – вброд. Переправа совершалась под прикрытием сильных сторожевых отрядов. Одновременно двинулись к устью Непрядвы и монголо-татары, которые находились в одном конном переходе от этого места. Местность, избранная князем Дмитрием для сражения, носила название Куликова поля. С трех сторон она была ограничена реками Доном и Непрядвой, долины которых были покрыты густым лесом, а все пространство между ними пересекалось оврагами и мелкими речками с крутыми берегами. Во многих местах поле покрывали заросли густого кустарника. Позиция, занимаемая русскими войсками, имела протяженность по фронту около восьми километров. При этом местность, пригодная для действий многочисленной конницы противника, ограничивалась всего лишь четырьмя километрами и находилась в центре позиции, что затрудняло совершение обходных маневров монголо-татарской конницы. Утром 8 сентября русская армия (70-100 тысяч человек) <a href="http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=7225@morfDictionary" target="_blank">построилась в боевой порядок</a>, заняв выгодную позицию на Куликовом поле. Ее тыл был надежно прикрыт реками Дон и Непрядва. Впереди русских сил стоял сторожевой полк, за ним – передовой полк. Главные силы составили третью линию войска. В центре находился большой полк – он был поставлен под главный удар ордынцев. По флангам разместились полки правой и левой руки. Тыл передовых главных сил прикрывал резервный полк на случай прорыва. В лесном массиве <a href="http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=10364117@cmsArticle" target="_blank">скрывался отборный засадный полк</a>, который выполнял задачу общего резерва. Войско Мамая, подошедшее утром 8 сентября, насчитывало около 100-150 тысяч человек. Оно построилось напротив русских полков. Вперед был выдвинут отряд легкой конницы, за ним – главные силы (в центре – наемная генуэзская пехота, на флангах – тяжелая монголо-татарская конница, построенная в две линии). Позади, у подножия холма, находился конный резерв, а с вершины холма за полем битвы наблюдал сам ордынский хан. Куликовская битва началась с богатырского сражения. От русских в бой пошел Александр Пересвет, монах Троицкого монастыря, с ордынской стороны – монгольский богатырь Челубей (Темир-мурза). Противники встретились на конях и с такой силой ударили друг друга копьями, что оба упали замертво. После этого конница Мамая, атаковав русские войска, уничтожила сторожевой и передовой полки. В течение трех часов войско Мамая пыталось прорвать центр и правое крыло русской рати, но решительного успеха добиться не смогло. Тем не менее оно глубоко вклинилось в расположение большого полка. Тогда, Мамай сосредоточил основные усилия против русского левого крыла. В ожесточенной схватке с превосходящим противником полк левой руки понес большие потери и стал отходить. Введенный в сражение резервный отряд не смог изменить ход боя. Он лишь на короткое время сдержал яростный натиск врага, но затем вместе с остатками полка левой руки был смят. Противник прорвал левое крыло русской армии и стал выходить в тыл ее главных сил. Создалась критическая ситуация полного окружения и уничтожения всей русской рати. В этот момент в бой вступил отборный засадный полк. Его удар был настолько мощным и неожиданным, что сразу же смял и расстроил войска противника. Одновременно перешли в наступление конные и пешие воины полка правой руки и большого полка. Ордынцы обратились в бегство. Русские преследовали врага и гнали его несколько километров. Победная Куликовская битва длилась с 11 часов утра и до захода солнца, стороны понесли большие потери. Войско Золотой Орды потеряло до половины своего состава, а его остатки рассеялись. Победителям достались огромные трофеи. Потери русских – свыше 20 тысяч человек (по другим данным до 30 тысяч человек). Сам великий князь был контужен. Мамай, бросив свое разбитое войско, с горсткой соратников бежал в Кафу (Феодосия), где был убит.Восемь дней русское войско собирало и хоронило убитых воинов, а затем двинулось к Коломне. 28 сентября победители вступили в Москву. За выдающуюся победу народ прозвал великого князя Дмитрия Ивановича "Донским", а его двоюродный брат, серпуховский князь Владимир Андреевич получил прозвище "Храбрый". Битва на Куликовом поле имела огромное значение в борьбе русского народа за освобождение от чужеземного ига. Она серьезно подорвала военное могущество Золотой Орды и ускорила ее последующий распад. Победа на Куликовом поле показала возросшее стремление русского народа к национальной независимости, резко подняла роль Москвы как центра объединения всех русских земель. В русской церковной истории <a href="https://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/kulikovskaya-bitva" target="_blank">победа на Куликовом поле</a> стала со временем чествоваться одновременно с праздником Рождества Пресвятой Богородицы, отмечаемом ежегодно 21 сентября (8 сентября по старому стилю).Память о Куликовской битве сохранилась в летописных источниках ("Задонщина", "Сказание о Мамаевом побоище" и др.), народных песнях и сказаниях, в других произведениях литературы и искусства. В честь победы на Куликовом поле на Красном холме (высшей точке Куликова поля) была установлена <a href="https://kulpole.ru/places/memorial-na-krasnom-holme" target="_blank">памятная колонна Дмитрию Донскому</a> (1850), недалеко от нее построен храм-памятник во имя преподобного <a href="http://ria.ru/person_Sergijj_Radonezhskijj/" target="_blank" data-auto="true">Сергия Радонежского</a> (1917). В 1965 году на Красном холме открылся филиал Тульского областного краеведческого музея. В 1996 году постановлением правительства РФ <a href="https://kulpole.ru/about/oficialnaya-informaciya" target="_blank">на месте легендарного сражения</a> был создан Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "<a href="http://ria.ru/organization_Kulikovo_pole/" target="_blank" data-auto="true">Куликово поле</a>", в его состав входят музейно-мемориальные комплексы в селе Монастырщина и на Красном холме, поле битвы с прилегающей территорией. Куликово поле и памятники на нем является <a href="https://kulpole.ru/about/oficialnaya-informaciya#block_3" target="_blank">объектом исторического и культурного наследия</a> федерального (общероссийского) значения.В 2010 году храм Сергия Радонежского был передан в полное ведение Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, и музей на Красном холме прекратил свою работу. В том же году правительством Российской Федерации было принято решение о строительстве на Куликовом поле нового музейного комплекса. 8 ноября 2011 года недалеко от Красного холма у бывшей деревни Моховое был установлен закладной камень, а в 2016 году в новом комплексе была открыта <a href="https://kulpole.ru/about/istoriya-muzeya" target="_blank">первая выставка</a>.В селе Монастырщина, где по преданию захоронены русские воины, павшие в Куликовской битве, в 2002 году была заложена Аллея памяти. Здесь представлены <a href="https://ria.ru/20020921/229462.html" target="_blank">памятные знаки</a> от различных земель России.В третью неделю сентября по инициативе музея на берегу реки Дон вблизи деревни Татинки, где по преданию переправлялись русские ратники, направляясь к месту сражения, ежегодно с 1997 года проводится международный <a href="https://kulpole.ru/bitva/festival-voenno-istoricheskoj-rekonstrukcii" target="_blank">военно-исторический фестиваль</a> "Поле Куликово".<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em><em>(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Председатель Главной редакционной комиссии С.Б. Иванов. Воениздат. Москва. В 8 томах. 2004 г.)</em>

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дмитрий донсков, "куликово поле", сергий радонежский, справки