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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200921/belorussiya-1577559430.html
Оппозиция поддержала разработку "плана Маршалла" для экономики Белоруссии
Оппозиция в Белоруссии поддерживает разработку "плана Маршалла" для восстановления экономики республики, но его должна поддержать вся Европа, а также США,... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T16:33
2020-09-21T16:33
протесты в белоруссии
павел латушко
светлана тихановская
европарламент
матеуш моравецкий
белоруссия
европа
сша
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 21 сен - РИА Новости.</strong> Оппозиция в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> поддерживает разработку "плана Маршалла" для восстановления экономики республики, но его должна поддержать вся <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европа</a>, а также <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канада</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>, заявил член координационного совета белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a>.О намерении разработать "план Маршалла" для восстановления белорусской экономики ранее заявил премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> <a href="http://ria.ru/person_Mateush_Moraveckijj/" target="_blank" data-auto="true">Матеуш Моравецкий</a>."Мы приветствуем разработку плана Маршалла для Белоруссии, но его должны поддержать вся Европа и страны-партнеры, в том числе США, и Канада, и Великобритания", - сказал Латушко, выступая по видеосвязи на заседании комитета <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a> по иностранным делам.По его словам, координационный совет разрабатывает антикризисную программу. "Совет представит антикризисную программу для нашей страны, которая будет осуществляться одновременно с реформой государственного управления и местного самоуправления", - сказал Латушко, выразив мнение, что Белоруссия "находится на краю экономической пропасти".Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали КС по транзиту власти. Они считают избранным лидером <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a>, требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени пять из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская, по инициативе которой создан КС, после выборов выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a> в целях безопасности.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200921/tikhanovskaya-1577554597.html
https://ria.ru/20200921/belorussiya-1577534112.html
Сейчас лапши навешают, а как к власти придут, всю экономику опустят.
20
Супер план!!!!!!Заживем а посля как на незалежнай!!!
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белоруссия
европа
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павел латушко, светлана тихановская, европарламент, матеуш моравецкий, белоруссия, европа, сша, в мире

Оппозиция поддержала разработку "плана Маршалла" для экономики Белоруссии

16:33 21.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПавел Латушко
Павел Латушко - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Павел Латушко. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Оппозиция в Белоруссии поддерживает разработку "плана Маршалла" для восстановления экономики республики, но его должна поддержать вся Европа, а также США, Канада и Великобритания, заявил член координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко.
О намерении разработать "план Маршалла" для восстановления белорусской экономики ранее заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"Мы приветствуем разработку плана Маршалла для Белоруссии, но его должны поддержать вся Европа и страны-партнеры, в том числе США, и Канада, и Великобритания", - сказал Латушко, выступая по видеосвязи на заседании комитета Европарламента по иностранным делам.
По его словам, координационный совет разрабатывает антикризисную программу. "Совет представит антикризисную программу для нашей страны, которая будет осуществляться одновременно с реформой государственного управления и местного самоуправления", - сказал Латушко, выразив мнение, что Белоруссия "находится на краю экономической пропасти".
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Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали КС по транзиту власти. Они считают избранным лидером Светлану Тихановскую, требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени пять из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская, по инициативе которой создан КС, после выборов выехала в Литву в целях безопасности.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
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Протесты в БелоруссииПавел ЛатушкоСветлана ТихановскаяЕвропарламентМатеуш МоравецкийБелоруссияЕвропаСШАВ мире
Популярные комментарии
Сейчас лапши навешают, а как к власти придут, всю экономику опустят.
21 сентября, 16:39
Sergej KlassenSergej Klassen
1900010
Супер план!!!!!!Заживем а посля как на незалежнай!!!
21 сентября, 16:56
Alexandr LazerkoAlexandr Lazerko
930010
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