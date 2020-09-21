https://ria.ru/20200921/belorussiya-1577559430.html

Оппозиция поддержала разработку "плана Маршалла" для экономики Белоруссии

Оппозиция в Белоруссии поддерживает разработку "плана Маршалла" для восстановления экономики республики, но его должна поддержать вся Европа, а также США,... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T16:33

2020-09-21T16:33

2020-09-21T16:33

протесты в белоруссии

павел латушко

светлана тихановская

европарламент

матеуш моравецкий

белоруссия

европа

сша

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 21 сен - РИА Новости.</strong> Оппозиция в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> поддерживает разработку "плана Маршалла" для восстановления экономики республики, но его должна поддержать вся <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европа</a>, а также <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канада</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>, заявил член координационного совета белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a>.О намерении разработать "план Маршалла" для восстановления белорусской экономики ранее заявил премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> <a href="http://ria.ru/person_Mateush_Moraveckijj/" target="_blank" data-auto="true">Матеуш Моравецкий</a>."Мы приветствуем разработку плана Маршалла для Белоруссии, но его должны поддержать вся Европа и страны-партнеры, в том числе США, и Канада, и Великобритания", - сказал Латушко, выступая по видеосвязи на заседании комитета <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a> по иностранным делам.По его словам, координационный совет разрабатывает антикризисную программу. "Совет представит антикризисную программу для нашей страны, которая будет осуществляться одновременно с реформой государственного управления и местного самоуправления", - сказал Латушко, выразив мнение, что Белоруссия "находится на краю экономической пропасти".Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали КС по транзиту власти. Они считают избранным лидером <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a>, требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени пять из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская, по инициативе которой создан КС, после выборов выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a> в целях безопасности.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200921/tikhanovskaya-1577554597.html

https://ria.ru/20200921/belorussiya-1577534112.html

Sergej Klassen Сейчас лапши навешают, а как к власти придут, всю экономику опустят. 20

Alexandr Lazerko Супер план!!!!!!Заживем а посля как на незалежнай!!! 13

10

белоруссия

европа

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел латушко, светлана тихановская, европарламент, матеуш моравецкий, белоруссия, европа, сша, в мире