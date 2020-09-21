https://ria.ru/20200921/bank-1577549323.html
Представитель Ротенберга опроверг данные СМИ о счетах в британском банке
Обнародованные данные о якобы проводившихся бизнесменами Аркадием и Борисом Ротенбергами подозрительных транзакциях через британский банк Barclays не... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T14:17
2020-09-21T14:17
2020-09-21T14:25
борис ротенберг
министерство финансов сша
аркадий ротенберг
barclays
экономика
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Обнародованные данные о якобы проводившихся бизнесменами Аркадием и <a href="http://ria.ru/person_Boris_Rotenberg1/" target="_blank" data-auto="true">Борисом Ротенбергами</a> подозрительных транзакциях через британский банк <a href="http://ria.ru/organization_Barclays_Plc/" target="_blank" data-auto="true">Barclays</a> не соответствуют действительности, заявил РИА Новости представитель <a href="http://ria.ru/person_Arkadijj_Rotenberg/" target="_blank" data-auto="true">Аркадия Ротенберга</a>.На минувших выходных было опубликовано расследование Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), основанное на "отчетах о подозрительных операциях" (SAR), которые банки предоставляли <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">минфину США</a>. Утверждается, что крупнейшие банки с 1999 по 2017 год провели множество подозрительных транзакций, посодействовав отмыванию свыше 2 триллионов долларов. В том числе упоминается, что Barclays счел компанию Ayrton Development Limited принадлежащей находящемуся под санкциями Аркадию Ротенбергу и отнес к подозрительным ряд ее операций.Представитель Аркадия Ротенберга в ответ на запрос РИА Новости назвал эту информацию "бредом". Представители других членов семьи Ротенбергов заявили, что они "не владели прямо или косвенно Ayrton и не вели расчетов через английские банки".
https://ria.ru/20200825/forbes-1576269095.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борис ротенберг, министерство финансов сша, аркадий ротенберг, barclays , экономика