https://ria.ru/20200921/bank-1577549323.html

Представитель Ротенберга опроверг данные СМИ о счетах в британском банке

Обнародованные данные о якобы проводившихся бизнесменами Аркадием и Борисом Ротенбергами подозрительных транзакциях через британский банк Barclays не... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T14:17

2020-09-21T14:17

2020-09-21T14:25

борис ротенберг

министерство финансов сша

аркадий ротенберг

barclays

экономика

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Обнародованные данные о якобы проводившихся бизнесменами Аркадием и <a href="http://ria.ru/person_Boris_Rotenberg1/" target="_blank" data-auto="true">Борисом Ротенбергами</a> подозрительных транзакциях через британский банк <a href="http://ria.ru/organization_Barclays_Plc/" target="_blank" data-auto="true">Barclays</a> не соответствуют действительности, заявил РИА Новости представитель <a href="http://ria.ru/person_Arkadijj_Rotenberg/" target="_blank" data-auto="true">Аркадия Ротенберга</a>.На минувших выходных было опубликовано расследование Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), основанное на "отчетах о подозрительных операциях" (SAR), которые банки предоставляли <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">минфину США</a>. Утверждается, что крупнейшие банки с 1999 по 2017 год провели множество подозрительных транзакций, посодействовав отмыванию свыше 2 триллионов долларов. В том числе упоминается, что Barclays счел компанию Ayrton Development Limited принадлежащей находящемуся под санкциями Аркадию Ротенбергу и отнес к подозрительным ряд ее операций.Представитель Аркадия Ротенберга в ответ на запрос РИА Новости назвал эту информацию "бредом". Представители других членов семьи Ротенбергов заявили, что они "не владели прямо или косвенно Ayrton и не вели расчетов через английские банки".

https://ria.ru/20200825/forbes-1576269095.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис ротенберг, министерство финансов сша, аркадий ротенберг, barclays , экономика