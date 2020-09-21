Более 160 политиков из разных стран подписали письмо в защиту Ассанжа
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсОфицеры полиции перед плакатом с фотографией Джулиана Ассанжа возле Вестминстерского мирового суда в Лондоне
ЛОНДОН, 21 сен – РИА Новости, Мария Табак. Более 160 бывших и нынешних глав государств, министров, парламентариев и юристов подписали письмо к британским властям в защиту основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.
"Мы призываем вас поступить в соответствии с национальным и международным законодательством, правами человека и принципом верховенства закона, положив конец ведущимся сейчас слушаниям по делу об экстрадиции и дав господину Ассанжу свободу, которую он давно уже должен был получить – свободу от пыток, самовольного удержания и заточения, а также от политического преследования", - говорится в тексте письма, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Послание адресовано британским премьер-министру, министру юстиции, министрам иностранных и внутренних дел Борису Джонсону, Роберту Бакланду, Доминику Раабу и Прити Пател.
В письме приводятся аргументы в пользу утверждений, что в США Ассанжа ждет несправедливый суд, что его преследуют по политическим мотивам, что в случае экстрадиции он может подвергнуться в США пыткам. Также авторы письма указывают на нарушения различных прав человека в деле основателя Wikileaks.
Среди подписантов письма – бывший премьер Испании Хосе Запатеро, нынешний президент Аргентины Альберто Фернандес, экс-президент Бразилии Луис Лула да Силва, бывший премьер Австралии Кевин Радд.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
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