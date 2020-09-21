https://ria.ru/20200921/assanzh-1577551176.html

Более 160 политиков из разных стран подписали письмо в защиту Ассанжа

Более 160 бывших и нынешних глав государств, министров, парламентариев и юристов подписали письмо к британским властям в защиту основателя Wikileaks Джулиана... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T14:45

2020-09-21T14:45

2020-09-21T14:45

альберто фернандес

доминик рааб

борис джонсон

кевин радд

wikileaks

джулиан ассанж

сша

в мире

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<strong>ЛОНДОН, 21 сен – РИА Новости, Мария Табак.</strong> Более 160 бывших и нынешних глав государств, министров, парламентариев и юристов подписали письмо к британским властям в защиту основателя Wikileaks <a href="https://ria.ru/person_Dzhulian_Assanzh" target="_blank">Джулиана Ассанжа</a>.Послание адресовано британским премьер-министру, министру юстиции, министрам иностранных и внутренних дел <a href="https://ria.ru/person_Boris_Dzhonson" target="_blank">Борису Джонсону</a>, Роберту Бакланду, <a href="https://ria.ru/person_dominik-raab" target="_blank">Доминику Раабу</a> и Прити Пател.В письме приводятся аргументы в пользу утверждений, что в <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> Ассанжа ждет несправедливый суд, что его преследуют по политическим мотивам, что в случае экстрадиции он может подвергнуться в США пыткам. Также авторы письма указывают на нарушения различных прав человека в деле основателя Wikileaks.Среди подписантов письма – бывший премьер Испании Хосе Запатеро, нынешний президент Аргентины <a href="https://ria.ru/person_alberto-fernandes" target="_blank">Альберто Фернандес</a>, экс-президент Бразилии <a href="https://ria.ru/person_Luis_Inasiu_Lula_la_Silva" target="_blank">Луис Лула да Силва</a>, бывший премьер Австралии <a href="https://ria.ru/person_Kevin_Radd" target="_blank">Кевин Радд</a>.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

https://ria.ru/20200918/assanzh-1577449707.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

альберто фернандес, доминик рааб, борис джонсон, кевин радд, wikileaks, джулиан ассанж, сша, в мире