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https://ria.ru/20200921/assanzh-1577551176.html
Более 160 политиков из разных стран подписали письмо в защиту Ассанжа
Более 160 бывших и нынешних глав государств, министров, парламентариев и юристов подписали письмо к британским властям в защиту основателя Wikileaks Джулиана... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T14:45
2020-09-21T14:45
альберто фернандес
доминик рааб
борис джонсон
кевин радд
wikileaks
джулиан ассанж
сша
в мире
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<strong>ЛОНДОН, 21 сен – РИА Новости, Мария Табак.</strong> Более 160 бывших и нынешних глав государств, министров, парламентариев и юристов подписали письмо к британским властям в защиту основателя Wikileaks <a href="https://ria.ru/person_Dzhulian_Assanzh" target="_blank">Джулиана Ассанжа</a>.Послание адресовано британским премьер-министру, министру юстиции, министрам иностранных и внутренних дел <a href="https://ria.ru/person_Boris_Dzhonson" target="_blank">Борису Джонсону</a>, Роберту Бакланду, <a href="https://ria.ru/person_dominik-raab" target="_blank">Доминику Раабу</a> и Прити Пател.В письме приводятся аргументы в пользу утверждений, что в <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> Ассанжа ждет несправедливый суд, что его преследуют по политическим мотивам, что в случае экстрадиции он может подвергнуться в США пыткам. Также авторы письма указывают на нарушения различных прав человека в деле основателя Wikileaks.Среди подписантов письма – бывший премьер Испании Хосе Запатеро, нынешний президент Аргентины <a href="https://ria.ru/person_alberto-fernandes" target="_blank">Альберто Фернандес</a>, экс-президент Бразилии <a href="https://ria.ru/person_Luis_Inasiu_Lula_la_Silva" target="_blank">Луис Лула да Силва</a>, бывший премьер Австралии <a href="https://ria.ru/person_Kevin_Radd" target="_blank">Кевин Радд</a>.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
https://ria.ru/20200918/assanzh-1577449707.html
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РИА Новости
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альберто фернандес, доминик рааб, борис джонсон, кевин радд, wikileaks, джулиан ассанж, сша, в мире

Более 160 политиков из разных стран подписали письмо в защиту Ассанжа

14:45 21.09.2020
468
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсОфицеры полиции перед плакатом с фотографией Джулиана Ассанжа возле Вестминстерского мирового суда в Лондоне
Офицеры полиции перед плакатом с фотографией Джулиана Ассанжа возле Вестминстерского мирового суда в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ЛОНДОН, 21 сен – РИА Новости, Мария Табак. Более 160 бывших и нынешних глав государств, министров, парламентариев и юристов подписали письмо к британским властям в защиту основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.

"Мы призываем вас поступить в соответствии с национальным и международным законодательством, правами человека и принципом верховенства закона, положив конец ведущимся сейчас слушаниям по делу об экстрадиции и дав господину Ассанжу свободу, которую он давно уже должен был получить – свободу от пыток, самовольного удержания и заточения, а также от политического преследования", - говорится в тексте письма, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Послание адресовано британским премьер-министру, министру юстиции, министрам иностранных и внутренних дел Борису Джонсону, Роберту Бакланду, Доминику Раабу и Прити Пател.
В письме приводятся аргументы в пользу утверждений, что в США Ассанжа ждет несправедливый суд, что его преследуют по политическим мотивам, что в случае экстрадиции он может подвергнуться в США пыткам. Также авторы письма указывают на нарушения различных прав человека в деле основателя Wikileaks.
Среди подписантов письма – бывший премьер Испании Хосе Запатеро, нынешний президент Аргентины Альберто Фернандес, экс-президент Бразилии Луис Лула да Силва, бывший премьер Австралии Кевин Радд.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
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Альберто ФернандесДоминик РаабБорис ДжонсонКевин РаддWikiLeaksДжулиан АссанжСШАВ мире
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