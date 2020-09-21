https://ria.ru/20200921/areplivir-1577549139.html

В Петербурге пытались продать онлайн препарат от COVID-19 "Арепливир"

Объявление об оптовой и розничной продаже препарата против коронавируса "Арепливир", которого пока нет в аптеках Петербурга, появилось на интернет-ресурсе... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T14:13

2020-09-21T14:13

2020-09-21T14:13

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577458530_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_4137504b2836d6b0328af963f6673020.jpg

<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен – РИА Новости</strong>. Объявление об оптовой и розничной продаже препарата против коронавируса "Арепливир", которого пока нет в аптеках <a href="https://ria.ru/location_Sankt_Peterburg" target="_blank">Петербурга</a>, появилось на интернет-ресурсе бесплатных объявлений, но было удалено днем в понедельник.Как сообщил продавец, к которому корреспондент РИА Новости обратился в качестве потенциального покупателя, розничная цена упаковки "Арепливира" – 12320 рублей. При этом при покупке оптовой партии от 30 упаковок препарат предлагался за 10 тысяч рублей за каждую, от 60 до 150 упаковок – по 8 тысяч рублей."Все препараты поступят к вам с сертификатом подлинности", - пообещал продавец.По его словам, это "сертификат производителя". Оплатить покупку продавец предложил либо через "безопасную сделку" сервиса "Авито", либо наличными при условии предоплаты. Откуда у него "Арепливир", он не уточнил, добавив, что препарат "от производителя".Днем в понедельник объявление о продаже препарата, которое было размещено в подкатегории "биологически активные добавки" в разделе "красота и здоровье", было удалено.В конце июня препарат для лечения коронавируса "Арепливир" на основе фавипиравира фармацевтической компании "Промомед" получил одобрение <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija" target="_blank">Минздрава РФ</a>. Препарат применялся только в условиях стационара.Как сообщал РИА Новости гендиректор компании "Промомед" <a href="https://ria.ru/person_andrey-mladentsev" target="_blank">Андрей Младенцев</a>, "Арепливир" поступит в региональные аптеки к концу недели. В справочной аптечной организации "Столички" РИА Новости в понедельник сообщали, что в аптеках Москвы препарат уже есть.Стоимость "Арепливира" - 12320 рублей, препарат отпускается по рецепту.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200918/onischenko-1577458180.html

2

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), санкт-петербург, общество