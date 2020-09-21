https://ria.ru/20200921/areplivir-1577549139.html
В Петербурге пытались продать онлайн препарат от COVID-19 "Арепливир"
Объявление об оптовой и розничной продаже препарата против коронавируса "Арепливир", которого пока нет в аптеках Петербурга, появилось на интернет-ресурсе... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T14:13
2020-09-21T14:13
2020-09-21T14:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
санкт-петербург
общество
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https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577458530_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_4137504b2836d6b0328af963f6673020.jpg
<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен – РИА Новости</strong>. Объявление об оптовой и розничной продаже препарата против коронавируса "Арепливир", которого пока нет в аптеках <a href="https://ria.ru/location_Sankt_Peterburg" target="_blank">Петербурга</a>, появилось на интернет-ресурсе бесплатных объявлений, но было удалено днем в понедельник.Как сообщил продавец, к которому корреспондент РИА Новости обратился в качестве потенциального покупателя, розничная цена упаковки "Арепливира" – 12320 рублей. При этом при покупке оптовой партии от 30 упаковок препарат предлагался за 10 тысяч рублей за каждую, от 60 до 150 упаковок – по 8 тысяч рублей."Все препараты поступят к вам с сертификатом подлинности", - пообещал продавец.По его словам, это "сертификат производителя". Оплатить покупку продавец предложил либо через "безопасную сделку" сервиса "Авито", либо наличными при условии предоплаты. Откуда у него "Арепливир", он не уточнил, добавив, что препарат "от производителя".Днем в понедельник объявление о продаже препарата, которое было размещено в подкатегории "биологически активные добавки" в разделе "красота и здоровье", было удалено.В конце июня препарат для лечения коронавируса "Арепливир" на основе фавипиравира фармацевтической компании "Промомед" получил одобрение <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija" target="_blank">Минздрава РФ</a>. Препарат применялся только в условиях стационара.Как сообщал РИА Новости гендиректор компании "Промомед" <a href="https://ria.ru/person_andrey-mladentsev" target="_blank">Андрей Младенцев</a>, "Арепливир" поступит в региональные аптеки к концу недели. В справочной аптечной организации "Столички" РИА Новости в понедельник сообщали, что в аптеках Москвы препарат уже есть.Стоимость "Арепливира" - 12320 рублей, препарат отпускается по рецепту.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200918/onischenko-1577458180.html
2
санкт-петербург
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен – РИА Новости
. Объявление об оптовой и розничной продаже препарата против коронавируса "Арепливир", которого пока нет в аптеках Петербурга
, появилось на интернет-ресурсе бесплатных объявлений, но было удалено днем в понедельник.
Как сообщил продавец, к которому корреспондент РИА Новости обратился в качестве потенциального покупателя, розничная цена упаковки "Арепливира" – 12320 рублей. При этом при покупке оптовой партии от 30 упаковок препарат предлагался за 10 тысяч рублей за каждую, от 60 до 150 упаковок – по 8 тысяч рублей.
"Все препараты поступят к вам с сертификатом подлинности", - пообещал продавец.
По его словам, это "сертификат производителя". Оплатить покупку продавец предложил либо через "безопасную сделку" сервиса "Авито", либо наличными при условии предоплаты. Откуда у него "Арепливир", он не уточнил, добавив, что препарат "от производителя".
Днем в понедельник объявление о продаже препарата, которое было размещено в подкатегории "биологически активные добавки" в разделе "красота и здоровье", было удалено.
В конце июня препарат для лечения коронавируса "Арепливир" на основе фавипиравира фармацевтической компании "Промомед" получил одобрение Минздрава РФ
. Препарат применялся только в условиях стационара.
Как сообщал РИА Новости гендиректор компании "Промомед" Андрей Младенцев
, "Арепливир" поступит в региональные аптеки к концу недели. В справочной аптечной организации "Столички" РИА Новости в понедельник сообщали, что в аптеках Москвы препарат уже есть.
Стоимость "Арепливира" - 12320 рублей, препарат отпускается по рецепту.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.