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Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера
Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера (World Alzheimer's Day), начиная с 1994 года, ежегодно отмечается 21 сентября по инициативе Международной... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T01:32
2020-09-21T01:32
всемирный день борьбы с болезнью альцгеймера
справки
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<a href="http://www.alz.co.uk/world-alzheimers-month/about" target="_blank">Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера</a> (World Alzheimer's Day), начиная с 1994 года, ежегодно отмечается 21 сентября по инициативе Международной организации по борьбе с <a href="https://ria.ru/keyword_bolezn_Alcgejjmera" target="_blank">болезнью Альцгеймера</a> (Alzheimer's Disease International – ADI). С 2012 года ежегодно в поддержку дня в сентябре организация проводит месячник по борьбе болезнью. В эти дни <a href="https://www.alz.co.uk/global-solutions" target="_blank">проходит международная кампания </a>по повышению осведомленности о болезни Альцгеймера и ее влиянии на семьи. <a href="https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/2078" target="_blank">Болезнь Альцгеймера</a> – разновидность старческого слабоумия, проявляющаяся тотальной деменцией с прогрессирующим распадом памяти и корковыми очаговыми расстройствами. В основе заболевания лежит диффузная атрофия головного мозга, преимущественно его коры, характеризующаяся большей очаговостью, чем при других разновидностях старческого слабоумия. Болезнь названа по имени немецкого врача Алоиса Альцгеймера (Alois Alzheimer), впервые ее описавшего.Согласно <a href="https://ria.ru/20150130/1044990421.html" target="_blank">статистике</a>, в среднем после диагностирования болезни Альцгеймера человек живет около семи лет, и только 3% преодолевают 14-летний рубеж. <a href="http://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/dementia" target="_blank">Ранняя стадия деменции </a>часто остается незамеченной, так как развивается постепенно. Общие симптомы болезни включают забывчивость, потерю счета времени, нарушение ориентации в знакомой местности. Для средней стадии по мере прогрессирования деменции признаки и симптомы становятся более явными. Они характеризуются забывчивостью в отношении недавних событий и имен людей, нарушением ориентации дома, возрастающими трудностями в общении, потребностью в помощи для ухода за собой, поведенческими трудностями, включающими бесцельное хождение и задавание одних и тех же вопросов. На поздней стадии деменции развивается почти полная зависимость и пассивность. Нарушения памяти становятся значительными, а физические признаки и симптомы более очевидными. Симптомы на этой стадии включают потерю ориентации во времени и пространстве, трудности в узнавании родственников и друзей, возрастающую потребность в помощи для ухода за собой, трудности в передвижении, поведенческие изменения, которые могут усугубляться и включать агрессивность. По <a href="https://sn.ria.ru/20180711/1524365907.html" target="_blank">данным</a> Alzheimer’s Disease International (ADI), ведущей международной волонтерской организации в области ухода и поддержки людей с болезнью Альцгеймера, каждые три секунды в мире диагностируется новый случай заболевания деменцией. <a href="https://ria.ru/20200824/1576093964.html" target="_blank">По оценкам Всемирной организации здравоохранения</a>, во всем мире насчитывается около 50 миллионов людей с деменцией, причем более половины (почти 60%) из них живут в странах с низким и средним уровнем дохода. В 60-70% случаев причиной деменции была болезнь Альцгеймера. Ежегодно происходит 10 миллионов новых случаев заболевания. По оценкам, доля общего населения в возрасте 60 лет и старше с деменцией на какой-либо момент времени составляет от пяти до восьми человек на каждые 100 человек. По <a href="http://www.alz.co.uk/info/faq" target="_blank">прогнозам</a>, общее число людей с деменцией составит около 82 миллионов человек в 2030 году, а к 2050 году – 152 миллиона. Такой рост будет происходить в значительной мере за счет роста числа людей с деменцией в странах с низким и средним уровнем дохода. Деменция прежде всего поражает пожилых людей, но бывает и раннее ее наступление. До 65-летнего возраста деменция развивается только у одного человека из тысячи, у людей старше 65 лет шансы заболеть увеличиваются до одного человека из 20, среди поколения старше 80 деменция диагностируется у каждого пятого человека. <a href="https://sn.ria.ru/20130920/964666436.html" target="_blank">Ранняя форма</a> болезни Альцгеймера может начаться уже после 40 лет, чаще всего в таких случаях она носит наследственный характер, так происходит примерно у 5% пациентов. Женщины, по некоторым данным, в 6-10 раз чаще страдают от указанного заболевания, нежели мужчины. Болезнь не щадит никого. В разное время от Альцгеймера <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200809/1575484517.html" target="_blank">страдали</a> бывший президент США Рональд Рейган и бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. В России в настоящее время <a href="http://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-voprosy-mediko-sotsialnoy-reabilitatsii-v-ambulatornyh-usloviyah-patsienty-stradayuschie-dementsiey" target="_blank">насчитывается</a> от 1,3 миллиона до 1,8 миллиона человек с диагнозом "деменция". Каждый пятый россиянин сталкивался с этим явлением у своих родственников, друзей, знакомых, коллег. Генетики <a href="https://ria.ru/20171214/1510860547.html" target="_blank">выяснили</a>, что примерно каждый сотый житель России является носителем мутаций в ДНК, связанных с болезнью Альцгеймера. СМИ регулярно <a href="https://ria.ru/20180129/1513394219.html" target="_blank">информируют население</a> об успехах в борьбе с этим заболеванием, но пока полностью не ясны даже его причины. Ученые склоняются к тому, чтобы обвинить один из бета-амилоидных белков в разрушительном влиянии на клетки мозга. Есть также гипотеза о возникновении нейрофибриллярных клубков в мозге больных Альцгеймером из-за нарушений в структуре тау-белка. Не исключают и наследственный фактор. Из-за непонимания причин по которым болезнь Альцгеймера <a href="https://ria.ru/science/20170928/1505771279.html" target="_blank">развивается</a>, биологи не могут создать лекарства от нее. Современные терапевтические <a href="https://ria.ru/20200825/altsgeymer-1576275976.html" target="_blank">методы</a> направлены лишь на смягчение симптомов и не могут остановить или замедлить развитие заболевания. Так как болезнь <a href="https://ria.ru/20130920/964584721.html" target="_blank">трудно распознать</a> на ранней стадии, то способов профилактики тоже немного, все они, в основном, опираются на снижение риска развития болезни в пожилом возрасте. Большинство ученых сходится во мнении, что некоторые особенности образа жизни могут повышать или понижать этот риск.Для профилактики деменции для пожилых людей очень важно быть в обществе, работать по мере сил, общаться, посещать различные кружки или хор. Для улучшения памяти необходим полноценный сон, отдых. Прогулки, зарядка и другие легкие формы физической нагрузки <a href="https://ria.ru/20171228/1511845566.html" target="_blank">помогают пожилым людям</a> с проблемной памятью, замедляя ее дальнейшее ухудшение. Изменение жизненного уклада в позднем возрасте, перемена места проживания и обстановки, вынужденная обездвиженность, а также то или иное телесное недомогание могут заметно утяжелить течение болезни Альцгеймера. Черепно-мозговые травмы в прошлом также могут повлиять на ее развитие. Злоупотребление алкоголем, снотворным, успокаивающими препаратами с возрастом ухудшают память.Чем больше положительных эмоций, тем дольше люди сохраняют когнитивные функции, тем самым проводя профилактику болезни Альцгеймера. Оптимисты меньше подвержены этому заболеванию. Чтение литературы также способствует профилактике заболевания.Низкий уровень образованности является косвенным фактором риска для развития болезни. Чем дольше человек активен физически и умственно, тем дольше у него сохранится память, внимание и все остальные функции для противостояния болезни Альцгеймера.Кроме того, есть определенная связь между питанием и снижением риска развития болезни. Положения диеты совпадают с общими рекомендациями здорового питания – достаточное количество овощей и фруктов, сокращение потребления красного мяса и переработанных продуктов, а также контроль сахара.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
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всемирный день борьбы с болезнью альцгеймера, справки

Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера

01:32 21.09.2020
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПожилой человек в одном из парков Великого Новгорода
Пожилой человек в одном из парков Великого Новгорода - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера (World Alzheimer's Day), начиная с 1994 года, ежегодно отмечается 21 сентября по инициативе Международной организации по борьбе с болезнью Альцгеймера (Alzheimer's Disease International – ADI). С 2012 года ежегодно в поддержку дня в сентябре организация проводит месячник по борьбе болезнью. В эти дни проходит международная кампания по повышению осведомленности о болезни Альцгеймера и ее влиянии на семьи.
Болезнь Альцгеймера – разновидность старческого слабоумия, проявляющаяся тотальной деменцией с прогрессирующим распадом памяти и корковыми очаговыми расстройствами. В основе заболевания лежит диффузная атрофия головного мозга, преимущественно его коры, характеризующаяся большей очаговостью, чем при других разновидностях старческого слабоумия. Болезнь названа по имени немецкого врача Алоиса Альцгеймера (Alois Alzheimer), впервые ее описавшего.
Согласно статистике, в среднем после диагностирования болезни Альцгеймера человек живет около семи лет, и только 3% преодолевают 14-летний рубеж.
Ранняя стадия деменции часто остается незамеченной, так как развивается постепенно. Общие симптомы болезни включают забывчивость, потерю счета времени, нарушение ориентации в знакомой местности. Для средней стадии по мере прогрессирования деменции признаки и симптомы становятся более явными. Они характеризуются забывчивостью в отношении недавних событий и имен людей, нарушением ориентации дома, возрастающими трудностями в общении, потребностью в помощи для ухода за собой, поведенческими трудностями, включающими бесцельное хождение и задавание одних и тех же вопросов. На поздней стадии деменции развивается почти полная зависимость и пассивность. Нарушения памяти становятся значительными, а физические признаки и симптомы более очевидными. Симптомы на этой стадии включают потерю ориентации во времени и пространстве, трудности в узнавании родственников и друзей, возрастающую потребность в помощи для ухода за собой, трудности в передвижении, поведенческие изменения, которые могут усугубляться и включать агрессивность.
По данным Alzheimer’s Disease International (ADI), ведущей международной волонтерской организации в области ухода и поддержки людей с болезнью Альцгеймера, каждые три секунды в мире диагностируется новый случай заболевания деменцией.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, во всем мире насчитывается около 50 миллионов людей с деменцией, причем более половины (почти 60%) из них живут в странах с низким и средним уровнем дохода. В 60-70% случаев причиной деменции была болезнь Альцгеймера. Ежегодно происходит 10 миллионов новых случаев заболевания. По оценкам, доля общего населения в возрасте 60 лет и старше с деменцией на какой-либо момент времени составляет от пяти до восьми человек на каждые 100 человек.
По прогнозам, общее число людей с деменцией составит около 82 миллионов человек в 2030 году, а к 2050 году – 152 миллиона. Такой рост будет происходить в значительной мере за счет роста числа людей с деменцией в странах с низким и средним уровнем дохода.
Деменция прежде всего поражает пожилых людей, но бывает и раннее ее наступление. До 65-летнего возраста деменция развивается только у одного человека из тысячи, у людей старше 65 лет шансы заболеть увеличиваются до одного человека из 20, среди поколения старше 80 деменция диагностируется у каждого пятого человека.
Ранняя форма болезни Альцгеймера может начаться уже после 40 лет, чаще всего в таких случаях она носит наследственный характер, так происходит примерно у 5% пациентов. Женщины, по некоторым данным, в 6-10 раз чаще страдают от указанного заболевания, нежели мужчины.
Болезнь не щадит никого. В разное время от Альцгеймера страдали бывший президент США Рональд Рейган и бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер.
В России в настоящее время насчитывается от 1,3 миллиона до 1,8 миллиона человек с диагнозом "деменция". Каждый пятый россиянин сталкивался с этим явлением у своих родственников, друзей, знакомых, коллег. Генетики выяснили, что примерно каждый сотый житель России является носителем мутаций в ДНК, связанных с болезнью Альцгеймера.
СМИ регулярно информируют население об успехах в борьбе с этим заболеванием, но пока полностью не ясны даже его причины. Ученые склоняются к тому, чтобы обвинить один из бета-амилоидных белков в разрушительном влиянии на клетки мозга. Есть также гипотеза о возникновении нейрофибриллярных клубков в мозге больных Альцгеймером из-за нарушений в структуре тау-белка. Не исключают и наследственный фактор.
Из-за непонимания причин по которым болезнь Альцгеймера развивается, биологи не могут создать лекарства от нее. Современные терапевтические методы направлены лишь на смягчение симптомов и не могут остановить или замедлить развитие заболевания.
Так как болезнь трудно распознать на ранней стадии, то способов профилактики тоже немного, все они, в основном, опираются на снижение риска развития болезни в пожилом возрасте. Большинство ученых сходится во мнении, что некоторые особенности образа жизни могут повышать или понижать этот риск.
Для профилактики деменции для пожилых людей очень важно быть в обществе, работать по мере сил, общаться, посещать различные кружки или хор. Для улучшения памяти необходим полноценный сон, отдых.
Прогулки, зарядка и другие легкие формы физической нагрузки помогают пожилым людям с проблемной памятью, замедляя ее дальнейшее ухудшение.
Изменение жизненного уклада в позднем возрасте, перемена места проживания и обстановки, вынужденная обездвиженность, а также то или иное телесное недомогание могут заметно утяжелить течение болезни Альцгеймера. Черепно-мозговые травмы в прошлом также могут повлиять на ее развитие.
Злоупотребление алкоголем, снотворным, успокаивающими препаратами с возрастом ухудшают память.
Чем больше положительных эмоций, тем дольше люди сохраняют когнитивные функции, тем самым проводя профилактику болезни Альцгеймера. Оптимисты меньше подвержены этому заболеванию. Чтение литературы также способствует профилактике заболевания.
Низкий уровень образованности является косвенным фактором риска для развития болезни. Чем дольше человек активен физически и умственно, тем дольше у него сохранится память, внимание и все остальные функции для противостояния болезни Альцгеймера.
Кроме того, есть определенная связь между питанием и снижением риска развития болезни. Положения диеты совпадают с общими рекомендациями здорового питания – достаточное количество овощей и фруктов, сокращение потребления красного мяса и переработанных продуктов, а также контроль сахара.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Всемирный день борьбы с болезнью АльцгеймераСправки
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