https://ria.ru/20200825/altsgeymer-1576275976.html

Ученые нашли новый подход к лечению болезни Альцгеймера

Американские ученые рассмотрели возможность воздействия на нейровоспаление, вызывающее болезнь Альцгеймера, с помощью специально разработанных антител. Новый... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T11:51

2020-08-25T11:51

2020-08-25T15:06

риа наука

болезнь альцгеймера

биология

здоровье

открытия - риа наука

сша

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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Американские ученые рассмотрели возможность воздействия на нейровоспаление, вызывающее болезнь Альцгеймера, с помощью специально разработанных антител. Новый подход успешно опробовали на мышах. Результаты исследования <a href="https://jneuroinflammation.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12974-020-01915-0" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Journal of Neuroinflammation.Болезнь Альцгеймера, наиболее распространенная форма старческой деменции, пока считается неизлечимой. Заболевание проявляется в виде разрушения клеток мозга. Современные терапевтические методы направлены лишь на смягчение симптомов и не могут остановить или замедлить развитие заболевания. В связи с этим болезнь Альцгеймера становится с каждым годом все более серьезной проблемой здравоохранения в развитых странах, население которых стремительно стареет.Методы лечения заболевания обычно сосредоточены на борьбе с патологическими проявлениями — амилоидными бляшками в тканях серого вещества. Традиционно считается, что амилоидные — пептидные — бляшки вызывают патологические изменения в мозге больного, которые проявляются в образовании нейрофибриллярных клубков, нарушении синаптической передачи, гибели нейронов и возникающей вследствие этого деменции.Однако ученые из Центра по проблемам старения Сандерса-Брауна (SBCoA) при Университете Кентукки предполагают, что риск развития болезни Альцгеймера обусловлен другими факторами, такими как нейровоспаление, мембранный оборот, а также метаболизм липидов. К таким выводам они пришли в результате генетических исследований."Несколько лет назад был идентифицирован ген TREM2 — рецептор, экспрессируемый на миелоидной клетке-2, который при наличии мутации значительно увеличивает риск болезни Альцгеймера", — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования, заместителя директора SBCoA Донны Уилкок (Donna Wilcock).Исследователи полагают, что активация рецептора TREM2, улучшающего отложение бета-амилоидов, может стать эффективным методом лечения болезни Альцгеймера.В ходе работы авторы обнаружили, что терапевтическое нацеливание на TREM2 с использованием TREM2-активирующего антитела приводит к активации микроглии — резидентных макрофагов центральной нервной системы. Микроглия играет важную роль в формировании и поддержании синапсов — контактов между нервными клетками. Результаты исследования на мышах показали, что привлечение микроглии к амилоидным бляшкам привело к уменьшению отложения амилоида и в конечном итоге — к улучшению мозговой деятельности."Это первый подход, нацеленный на TREM2, способствующий активации микроглии, чтобы очистить отложения амилоида в мозге, которые считаются причиной болезни Альцгеймера", — отмечает Уилкок.В работе ученые использовали антитела, специально разработанные для данного исследования биофармацевтической компанией Alector.Авторы надеются, что успех, достигнутый ими на лабораторном этапе, позволит вывести новый метод на уровень клинических испытаний.

https://ria.ru/20200824/1576093964.html

https://ria.ru/20190809/1557359319.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

болезнь альцгеймера, биология, здоровье, открытия - риа наука, сша