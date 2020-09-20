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Туризм
https://ria.ru/20200920/transsib-1577498652.html
Испанский журналист рассказал о "бесконечном" путешествии по Транссибу
Испанский журналист Хавьер Аргельо поделился на страницах газеты Pais впечатлениями от путешествия по Транссибирской магистрали. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T05:18
2020-09-20T05:35
туризм
россия
республика бурятия
транссибирская магистраль
байкал
москва
новосибирск
иркутск
екатеринбург
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. </strong>Испанский журналист Хавьер Аргельо поделился на страницах газеты <a href="https://elpais.com/">Pais</a> впечатлениями от путешествия по <a href="https://ria.ru/product_Transsib/" target="_blank">Транссибирской магистрали</a>.Мужчина проехал на поезде восемь тысяч километров из <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> до <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекина</a>, посетив три страны: Россию, <a href="http://ria.ru/location_Mongolia/" target="_blank" data-auto="true">Монголию</a> и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>. Наибольшее впечатление на путешественника произвели сибирские просторы.Аргельо подробно описал впечатления от посещенных российских городов. По его мнению, <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирск</a> и <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбург</a> "в некотором роде считаются европейскими городами". В уральской столице он отметил места, связанные с трагической гибелью семьи последнего российского императора Николая II, а в Новосибирске — музей, посвященный строительству Транссиба, и ночную жизнь города.Путешественника впечатлили и просторы <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a>. Он указал, что территория региона в пять раз больше <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испании</a>, но проживает в нем менее трех миллионов человек. В <a href="http://ria.ru/location_Irkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Иркутске</a> же журналист обратил внимание на многонациональный состав населения. Также автор сделал предположение, что своему культурному развитию Сибирь обязана сосланным сюда в XIX веке декабристам, которые "принесли знания и образование, создали школы и библиотеки". Отдельно Аргельо отметил купание в озере <a href="http://ria.ru/location_Bajjkal_2/" target="_blank" data-auto="true">Байкал</a>, на которое путешественники ездили из Иркутска.Бурятия впечатлила путешественника своими самобытными традициями. Автор отметил как буддизм, который распространен в республике, так и сохранившиеся "шаманские традиции". Также Аргульо побывал в старообрядческой деревне.Журналиста впечатлили итоги поездки. Он отметил, что ему понадобится время, чтобы обдумать свои впечатления."Планета внезапно стала такой маленькой. Сибирь необъятна, как и впечатления от путешествия на поезде. Благодаря сдержанному очарованию этого исторического маршрута мы стали гражданами Земли", — заключил Аргельо. <strong><em>Полный текст статьи читайте</em></strong> <strong><em><a href="https://inosmi.ru/social/20200920/248154051.html" target="_blank">на сайте ИноСМИ &gt;&gt;</a></em></strong>
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республика бурятия
байкал
москва
новосибирск
иркутск
екатеринбург
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россия, республика бурятия, транссибирская магистраль, байкал, москва, новосибирск, иркутск, екатеринбург, испания, улан-удэ

Испанский журналист рассказал о "бесконечном" путешествии по Транссибу

05:18 20.09.2020 (обновлено: 05:35 20.09.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкПаровоз экскурсионного состава на участке Восточно-Сибирской железной дороги по берегу озера Байкал
Паровоз экскурсионного состава на участке Восточно-Сибирской железной дороги по берегу озера Байкал - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Испанский журналист Хавьер Аргельо поделился на страницах газеты Pais впечатлениями от путешествия по Транссибирской магистрали.
Мужчина проехал на поезде восемь тысяч километров из Москвы до Пекина, посетив три страны: Россию, Монголию и Китай. Наибольшее впечатление на путешественника произвели сибирские просторы.
"Сибирь — одно из тех немногих мест, где до сих пор сохраняется колорит неизведанных территорий. Безмерные просторы сочетаются с глубокой историей. Неизбежно путешественники оказываются в тех временах, когда русские цари и китайские императоры, как могли, защищались от устрашающих набегов монгольских татар, во времена исследований и анимизма, шаманов и завоеваний, ссылок и революций", — пишет автор.
Аргельо подробно описал впечатления от посещенных российских городов. По его мнению, Новосибирск и Екатеринбург "в некотором роде считаются европейскими городами". В уральской столице он отметил места, связанные с трагической гибелью семьи последнего российского императора Николая II, а в Новосибирске — музей, посвященный строительству Транссиба, и ночную жизнь города.
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Журналиста впечатлили итоги поездки. Он отметил, что ему понадобится время, чтобы обдумать свои впечатления.
"Планета внезапно стала такой маленькой. Сибирь необъятна, как и впечатления от путешествия на поезде. Благодаря сдержанному очарованию этого исторического маршрута мы стали гражданами Земли", — заключил Аргельо.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ТуризмРоссияРеспублика БурятияТранссибирская магистральБайкалМоскваНовосибирскИркутскЕкатеринбургИспанияУлан-Удэ
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