https://ria.ru/20200920/transsib-1577498652.html

Испанский журналист рассказал о "бесконечном" путешествии по Транссибу

Испанский журналист Хавьер Аргельо поделился на страницах газеты Pais впечатлениями от путешествия по Транссибирской магистрали. РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T05:18

2020-09-20T05:18

2020-09-20T05:35

туризм

россия

республика бурятия

транссибирская магистраль

байкал

москва

новосибирск

иркутск

екатеринбург

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. </strong>Испанский журналист Хавьер Аргельо поделился на страницах газеты <a href="https://elpais.com/">Pais</a> впечатлениями от путешествия по <a href="https://ria.ru/product_Transsib/" target="_blank">Транссибирской магистрали</a>.Мужчина проехал на поезде восемь тысяч километров из <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> до <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекина</a>, посетив три страны: Россию, <a href="http://ria.ru/location_Mongolia/" target="_blank" data-auto="true">Монголию</a> и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>. Наибольшее впечатление на путешественника произвели сибирские просторы.Аргельо подробно описал впечатления от посещенных российских городов. По его мнению, <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирск</a> и <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбург</a> "в некотором роде считаются европейскими городами". В уральской столице он отметил места, связанные с трагической гибелью семьи последнего российского императора Николая II, а в Новосибирске — музей, посвященный строительству Транссиба, и ночную жизнь города.Путешественника впечатлили и просторы <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a>. Он указал, что территория региона в пять раз больше <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испании</a>, но проживает в нем менее трех миллионов человек. В <a href="http://ria.ru/location_Irkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Иркутске</a> же журналист обратил внимание на многонациональный состав населения. Также автор сделал предположение, что своему культурному развитию Сибирь обязана сосланным сюда в XIX веке декабристам, которые "принесли знания и образование, создали школы и библиотеки". Отдельно Аргельо отметил купание в озере <a href="http://ria.ru/location_Bajjkal_2/" target="_blank" data-auto="true">Байкал</a>, на которое путешественники ездили из Иркутска.Бурятия впечатлила путешественника своими самобытными традициями. Автор отметил как буддизм, который распространен в республике, так и сохранившиеся "шаманские традиции". Также Аргульо побывал в старообрядческой деревне.Журналиста впечатлили итоги поездки. Он отметил, что ему понадобится время, чтобы обдумать свои впечатления."Планета внезапно стала такой маленькой. Сибирь необъятна, как и впечатления от путешествия на поезде. Благодаря сдержанному очарованию этого исторического маршрута мы стали гражданами Земли", — заключил Аргельо. <strong><em>Полный текст статьи читайте</em></strong> <strong><em><a href="https://inosmi.ru/social/20200920/248154051.html" target="_blank">на сайте ИноСМИ >></a></em></strong>

https://ria.ru/20181107/1532223908.html

https://ria.ru/20200527/1571672954.html

https://ria.ru/20191025/1560199222.html

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байкал

москва

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екатеринбург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика бурятия, транссибирская магистраль, байкал, москва, новосибирск, иркутск, екатеринбург, испания, улан-удэ