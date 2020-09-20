Испанский журналист рассказал о "бесконечном" путешествии по Транссибу
05:18 20.09.2020 (обновлено: 05:35 20.09.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкПаровоз экскурсионного состава на участке Восточно-Сибирской железной дороги по берегу озера Байкал
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Испанский журналист Хавьер Аргельо поделился на страницах газеты Pais впечатлениями от путешествия по Транссибирской магистрали.
"Сибирь — одно из тех немногих мест, где до сих пор сохраняется колорит неизведанных территорий. Безмерные просторы сочетаются с глубокой историей. Неизбежно путешественники оказываются в тех временах, когда русские цари и китайские императоры, как могли, защищались от устрашающих набегов монгольских татар, во времена исследований и анимизма, шаманов и завоеваний, ссылок и революций", — пишет автор.
Аргельо подробно описал впечатления от посещенных российских городов. По его мнению, Новосибирск и Екатеринбург "в некотором роде считаются европейскими городами". В уральской столице он отметил места, связанные с трагической гибелью семьи последнего российского императора Николая II, а в Новосибирске — музей, посвященный строительству Транссиба, и ночную жизнь города.
Путешественника впечатлили и просторы Красноярского края. Он указал, что территория региона в пять раз больше Испании, но проживает в нем менее трех миллионов человек. В Иркутске же журналист обратил внимание на многонациональный состав населения. Также автор сделал предположение, что своему культурному развитию Сибирь обязана сосланным сюда в XIX веке декабристам, которые "принесли знания и образование, создали школы и библиотеки". Отдельно Аргельо отметил купание в озере Байкал, на которое путешественники ездили из Иркутска.
Бурятия впечатлила путешественника своими самобытными традициями. Автор отметил как буддизм, который распространен в республике, так и сохранившиеся "шаманские традиции". Также Аргульо побывал в старообрядческой деревне.
Журналиста впечатлили итоги поездки. Он отметил, что ему понадобится время, чтобы обдумать свои впечатления.
"Планета внезапно стала такой маленькой. Сибирь необъятна, как и впечатления от путешествия на поезде. Благодаря сдержанному очарованию этого исторического маршрута мы стали гражданами Земли", — заключил Аргельо.
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