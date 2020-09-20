Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200920/puteshestviya-1577441079.html
Названы популярные маршруты для путешествий на поезде осенью
Названы самые востребованные железнодорожные маршруты для путешествий осенью, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T18:25
2020-09-20T18:25
поезда
пассажиры
санкт-петербург
адлер
симферополь
тула
владимир
иваново
сочи
туапсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155631/69/1556316959_0:214:3077:1944_1400x0_80_0_0_398a6a65822aae4cf4b86296223350e4.jpg
<strong>МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. </strong>Названы самые востребованные железнодорожные маршруты для путешествий осенью, сообщает Туту.ру.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирования билетов за период с 1 сентября по 30 ноября.Самое популярное направление с выездом из Москвы — Санкт-Петербург, каждый четвертый билет покупают на этот маршрут. Средний чек за год изменился мало – 2,8 тысячи рублей за проездной документ в одну сторону.На втором месте — Нижний Новгород, средний чек также почти не изменился —1,6 тысячи рублей.Замыкает тройку городов, вызывающих наибольший интерес для осенних поездок, Владимир. За билет туда туристы платят в среднем 950 рублей в один конец. В десятке лидеров — Брянск, Казань, Тула, Ярославль, Иваново, Воронеж и Рязань.Билеты на поезд Москва — Симферополь вошли в двадцатку самых востребованных. В прошлом году этот маршрут не был представлен в перечне, ведь поезда в Крым начали ходить только в декабре 2019 года. Средний чек по этому направлению составил пять тысяч рублей в одну сторону.Для сравнения: в аналогичном рейтинге, который аналитики компании составляли во второй половине августа, в десятку лидеров на первую половину осени входили многие курортные направления — Анапа, Симферополь, Сочи и Адлер, Туапсе, Лазаревское. Теперь же москвичи стали чаще покупать билеты в "неморские" города.
https://ria.ru/20190709/1556328919.html
https://ria.ru/20200918/matveev-1577317817.html
https://ria.ru/20200917/shtrafy-1577315809.html
санкт-петербург
адлер
симферополь
тула
владимир
иваново
сочи
туапсе
рязань
анапа
воронеж
ярославль
казань
нижний новгород
москва
брянск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155631/69/1556316959_168:0:2897:2047_1400x0_80_0_0_4ecd818a32ad750dfd2214fe66dd2995.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
поезда, пассажиры, санкт-петербург, адлер, симферополь, тула, владимир, иваново, сочи, туапсе, рязань, анапа, воронеж, ярославль, казань, туризм, туту.ру, новости - туризм, нижний новгород, москва, брянск

Названы популярные маршруты для путешествий на поезде осенью

18:25 20.09.2020
807
© Depositphotos / CandyBoxImagesДевушка читает в поезде
Девушка читает в поезде - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© Depositphotos / CandyBoxImages
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Названы самые востребованные железнодорожные маршруты для путешествий осенью, сообщает Туту.ру.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирования билетов за период с 1 сентября по 30 ноября.
Самое популярное направление с выездом из Москвы — Санкт-Петербург, каждый четвертый билет покупают на этот маршрут. Средний чек за год изменился мало – 2,8 тысячи рублей за проездной документ в одну сторону.
На втором месте — Нижний Новгород, средний чек также почти не изменился —1,6 тысячи рублей.
Замыкает тройку городов, вызывающих наибольший интерес для осенних поездок, Владимир. За билет туда туристы платят в среднем 950 рублей в один конец.
Паровоз экскурсионного состава на станции Старая Ангасолка КБЖД - РИА Новости, 1920, 09.07.2019
9 июля 2019, 08:00Туризм
Тысячи километров по Транссибу: увидеть Россию из окна поезда и полюбить
В десятке лидеров — Брянск, Казань, Тула, Ярославль, Иваново, Воронеж и Рязань.
Билеты на поезд Москва — Симферополь вошли в двадцатку самых востребованных. В прошлом году этот маршрут не был представлен в перечне, ведь поезда в Крым начали ходить только в декабре 2019 года. Средний чек по этому направлению составил пять тысяч рублей в одну сторону.
Павел Матвеев 19-9 - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 08:00Туризм
Игра воды, света, облаков. Фотограф раскрывает секреты идеального кадра
Для сравнения: в аналогичном рейтинге, который аналитики компании составляли во второй половине августа, в десятку лидеров на первую половину осени входили многие курортные направления — Анапа, Симферополь, Сочи и Адлер, Туапсе, Лазаревское. Теперь же москвичи стали чаще покупать билеты в "неморские" города.
Девушка в маске на пляже - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 08:00Туризм
Дорогая маска: ограничения и штрафы в разных странах из-за коронавируса
710002
ТуризмпоездапассажирыСанкт-ПетербургАдлерСимферопольТулаВладимирИвановоСочиТуапсеРязаньАнапаВоронежЯрославльКазаньТуризмТуту.руНовости - ТуризмНижний НовгородМоскваБрянск
Рекомендуем
Окрестности горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии
В Приэльбрусье альпинист сорвался со скалы
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с победителями конкурса Лидеры России
Путин отметил заслуги СМИ в сохранении исторической памяти России
Сотрудники милиции на площади Независимости в Минске
В центр Минска стянули водометы
Кадр из сериала Черная кошка
Умер актер Владимир Чуприков, сыгравший в фильме "Возвращение Мухтара"
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
Генсек ООН отказался рассмотреть запрос США о санкциях против Ирана
Актриса Кристина Асмус
Асмус пошутила про раздел имущества с Харламовым
Пункт пропуска Выступовичи на украинско-белорусской границе
Около тысячи автомобилей стоят в очереди на украинско-белорусской границе
Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Белавиа в международном аэропорту Внуково
"Белавиа" возобновит рейсы в Москву с первого октября
Танк, установленный в память об участниках Великой Отечественной войны, в поселке Новосмолинский. Стоп-кадр видео очевидца
В Нижегородской области задымился стоящий на постаменте танк Т-34
Предупредительный выстрел в воздух во время акции оппозиции в Бресте
В Бресте милиция сделала предупредительный выстрел в воздух на митинге
Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК Ярс
Спецпосланник Трампа выразил обеспокоенность ядерным потенциалом России
Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко
Сын Лукашенко высказался о митингах в Белоруссии
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Мать погибшего в ДТП Сергея Захарова простила Ефремова
Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Минске
В Минске на акции протеста задержали несколько человек
Верующие у иконы святой великой княгини Елизаветы Федоровны у храма Ильи Пророка в селе Ильинское в Московской области
Около 1,5 тыс человек приняли участие в Елизаветинском крестном ходе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:07Эксперт объяснил, чего нельзя писать в примечании к переводу на карту
02:01Академик РАН рассказал, кого точно нельзя прививать от коронавируса
02:00Агроном рассказал о коварстве винограда
01:57Экс-министр рассказал о "тварях", уничтожающих украинскую нацию
01:42Снят запрет на въезд авиатранспортом в Россию для граждан трех стран
01:21NBC сообщил о задержании подозреваемого в отправке яда Трампу
01:01Жириновский намерен сделать вторую часть прививки от коронавируса
00:58"Никому ничего не нужно": в Латвии закрыли очередной рыбоконсервный завод
00:35Россия прекращает все вывозные рейсы из-за рубежа
00:26Инспекторы из трех стран Европы выполнят наблюдательный полет над Россией
23:57СМИ сообщили о гибели российской туристки в Турции
23:26В Петербурге задержали напавшего на соседей с ножом мужчину
23:09Власти Китая заявили, что обнаружили COVID-19 на морепродуктах из России
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:58Греция продлила ограничения на въезд для россиян
22:30В России ответили на ультиматум Вашингтона по ДСНВ
22:07Минобороны сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии
21:55Россия и Белоруссия решат вопрос об отмене роуминга до конца 2020 года
21:27Джабаров призвал не отвечать на хамство США в ситуации с ДСНВ
21:20Рапота рассказал о деятельности по интеграции России и Белоруссии
Лента новостейМолния