https://ria.ru/20200920/puteshestviya-1577441079.html
Названы популярные маршруты для путешествий на поезде осенью
Названы самые востребованные железнодорожные маршруты для путешествий осенью, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T18:25
2020-09-20T18:25
2020-09-20T18:25
поезда
пассажиры
санкт-петербург
адлер
симферополь
тула
владимир
иваново
сочи
туапсе
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<strong>МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. </strong>Названы самые востребованные железнодорожные маршруты для путешествий осенью, сообщает Туту.ру.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирования билетов за период с 1 сентября по 30 ноября.Самое популярное направление с выездом из Москвы — Санкт-Петербург, каждый четвертый билет покупают на этот маршрут. Средний чек за год изменился мало – 2,8 тысячи рублей за проездной документ в одну сторону.На втором месте — Нижний Новгород, средний чек также почти не изменился —1,6 тысячи рублей.Замыкает тройку городов, вызывающих наибольший интерес для осенних поездок, Владимир. За билет туда туристы платят в среднем 950 рублей в один конец. В десятке лидеров — Брянск, Казань, Тула, Ярославль, Иваново, Воронеж и Рязань.Билеты на поезд Москва — Симферополь вошли в двадцатку самых востребованных. В прошлом году этот маршрут не был представлен в перечне, ведь поезда в Крым начали ходить только в декабре 2019 года. Средний чек по этому направлению составил пять тысяч рублей в одну сторону.Для сравнения: в аналогичном рейтинге, который аналитики компании составляли во второй половине августа, в десятку лидеров на первую половину осени входили многие курортные направления — Анапа, Симферополь, Сочи и Адлер, Туапсе, Лазаревское. Теперь же москвичи стали чаще покупать билеты в "неморские" города.
https://ria.ru/20190709/1556328919.html
https://ria.ru/20200918/matveev-1577317817.html
https://ria.ru/20200917/shtrafy-1577315809.html
санкт-петербург
адлер
симферополь
тула
владимир
иваново
сочи
туапсе
рязань
анапа
воронеж
ярославль
казань
нижний новгород
москва
брянск
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
поезда, пассажиры, санкт-петербург, адлер, симферополь, тула, владимир, иваново, сочи, туапсе, рязань, анапа, воронеж, ярославль, казань, туризм, туту.ру, новости - туризм, нижний новгород, москва, брянск
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Названы самые востребованные железнодорожные маршруты для путешествий осенью, сообщает Туту.ру.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирования билетов за период с 1 сентября по 30 ноября.
Самое популярное направление с выездом из Москвы — Санкт-Петербург, каждый четвертый билет покупают на этот маршрут. Средний чек за год изменился мало – 2,8 тысячи рублей за проездной документ в одну сторону.
На втором месте — Нижний Новгород, средний чек также почти не изменился —1,6 тысячи рублей.
Замыкает тройку городов, вызывающих наибольший интерес для осенних поездок, Владимир. За билет туда туристы платят в среднем 950 рублей в один конец.
В десятке лидеров — Брянск, Казань, Тула, Ярославль, Иваново, Воронеж и Рязань.
Билеты на поезд Москва — Симферополь вошли в двадцатку самых востребованных. В прошлом году этот маршрут не был представлен в перечне, ведь поезда в Крым начали ходить только в декабре 2019 года. Средний чек по этому направлению составил пять тысяч рублей в одну сторону.
Для сравнения: в аналогичном рейтинге, который аналитики компании составляли во второй половине августа, в десятку лидеров на первую половину осени входили многие курортные направления — Анапа, Симферополь, Сочи и Адлер, Туапсе, Лазаревское. Теперь же москвичи стали чаще покупать билеты в "неморские" города.