https://ria.ru/20200920/puteshestviya-1577441079.html

Названы популярные маршруты для путешествий на поезде осенью

Названы самые востребованные железнодорожные маршруты для путешествий осенью, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T18:25

2020-09-20T18:25

2020-09-20T18:25

поезда

пассажиры

санкт-петербург

адлер

симферополь

тула

владимир

иваново

сочи

туапсе

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<strong>МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. </strong>Названы самые востребованные железнодорожные маршруты для путешествий осенью, сообщает Туту.ру.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирования билетов за период с 1 сентября по 30 ноября.Самое популярное направление с выездом из Москвы — Санкт-Петербург, каждый четвертый билет покупают на этот маршрут. Средний чек за год изменился мало – 2,8 тысячи рублей за проездной документ в одну сторону.На втором месте — Нижний Новгород, средний чек также почти не изменился —1,6 тысячи рублей.Замыкает тройку городов, вызывающих наибольший интерес для осенних поездок, Владимир. За билет туда туристы платят в среднем 950 рублей в один конец. В десятке лидеров — Брянск, Казань, Тула, Ярославль, Иваново, Воронеж и Рязань.Билеты на поезд Москва — Симферополь вошли в двадцатку самых востребованных. В прошлом году этот маршрут не был представлен в перечне, ведь поезда в Крым начали ходить только в декабре 2019 года. Средний чек по этому направлению составил пять тысяч рублей в одну сторону.Для сравнения: в аналогичном рейтинге, который аналитики компании составляли во второй половине августа, в десятку лидеров на первую половину осени входили многие курортные направления — Анапа, Симферополь, Сочи и Адлер, Туапсе, Лазаревское. Теперь же москвичи стали чаще покупать билеты в "неморские" города.

https://ria.ru/20190709/1556328919.html

https://ria.ru/20200918/matveev-1577317817.html

https://ria.ru/20200917/shtrafy-1577315809.html

санкт-петербург

адлер

симферополь

тула

владимир

иваново

сочи

туапсе

рязань

анапа

воронеж

ярославль

казань

нижний новгород

москва

брянск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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