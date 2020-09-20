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Тульская область
https://ria.ru/20200920/prazdnik-1577518188.html
На Куликовом поле отмечают 640-ю годовщину битвы
Капсулы с землёй с трех полей ратной славы России - Куликовского, Бородинского и Прохоровского, впервые собрали в Тульской области в честь 640-й годовщины... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T18:47
2020-09-20T18:47
тульская область
дмитрий донсков
сретенский монастырь
алексей дюмин
"куликово поле"
тульская область
общество
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<strong>ТУЛА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Капсулы с землёй с трех полей ратной славы России - Куликовского, Бородинского и Прохоровского, впервые собрали в <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульской области</a> в честь 640-й годовщины Куликовской битвы, сообщил РИА Новости представитель правительства региона. На открытии в воскресенье на Куликовом поле праздничных мероприятий Дня воинской Славы России – 640-й годовщины Куликовской битвы губернатор Тульской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Djumin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Дюмин</a> напомнил, что победа войска <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Donskov1/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Донского</a> стала поворотной точкой в истории нашей государственности и положила начало освобождению Руси от монголо-татарского ига. На многие столетия вперёд она стала символом единства и могущества нашей державы."Мы гордимся отвагой своих предков. Их мужеством и силой духа. Для нас большая честь быть наследниками их ратных традиций. Уверен, что все последующие поколения будут чтить историю Отечества и своей малой Родины. И помнить, в каких боях и трудах рождалось государство Российское", - цитируют в правительстве слова Дюмина. По словам собеседника агентства, впервые в честь юбилейной даты прошла церемония объединения земли с ратных полей России. Музею "<a href="http://ria.ru/organization_Kulikovo_pole/" target="_blank" data-auto="true">Куликово поле</a>" передали капсулы с землей с Прохоровского, Бородинского и Куликова поля. Праздник на главной сцене у памятника-колонны Дмитрию Донскому открылся музыкально-театрализованным прологом, посвященным юбилею, концертную программу продолжили выступления хора <a href="http://ria.ru/organization_Sretenskijj_monastyr/" target="_blank" data-auto="true">Сретенского монастыря</a>, фолк-групп и оркестра министерства обороны РФ.Возле колонны Дмитрия Донского также прошло шествие участников XXIV Международного военно-исторического фестиваля "Поле Куликово". В этом году на него приехали представители 370 исторических клубов из 19 регионов. Они приняли участие в театрализованной реконструкции эпизода средневекового сражения, а также в конных соревнованиях и дефиле исторического костюма, добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20200820/1576029005.html
https://ria.ru/20200716/1574429687.html
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дмитрий донсков, сретенский монастырь, алексей дюмин, "куликово поле", тульская область, общество

На Куликовом поле отмечают 640-ю годовщину битвы

18:47 20.09.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевУчастники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в лагере реконструкторов на праздничных мероприятиях, посвященных 640 годовщине Куликовской битвы
Участники военно-исторического фестиваля Поле Куликово в лагере реконструкторов на праздничных мероприятиях, посвященных 640 годовщине Куликовской битвы - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТУЛА, 20 сен - РИА Новости. Капсулы с землёй с трех полей ратной славы России - Куликовского, Бородинского и Прохоровского, впервые собрали в Тульской области в честь 640-й годовщины Куликовской битвы, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
На открытии в воскресенье на Куликовом поле праздничных мероприятий Дня воинской Славы России – 640-й годовщины Куликовской битвы губернатор Тульской области Алексей Дюмин напомнил, что победа войска Дмитрия Донского стала поворотной точкой в истории нашей государственности и положила начало освобождению Руси от монголо-татарского ига. На многие столетия вперёд она стала символом единства и могущества нашей державы.
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"Мы гордимся отвагой своих предков. Их мужеством и силой духа. Для нас большая честь быть наследниками их ратных традиций. Уверен, что все последующие поколения будут чтить историю Отечества и своей малой Родины. И помнить, в каких боях и трудах рождалось государство Российское", - цитируют в правительстве слова Дюмина.
По словам собеседника агентства, впервые в честь юбилейной даты прошла церемония объединения земли с ратных полей России. Музею "Куликово поле" передали капсулы с землей с Прохоровского, Бородинского и Куликова поля.
Праздник на главной сцене у памятника-колонны Дмитрию Донскому открылся музыкально-театрализованным прологом, посвященным юбилею, концертную программу продолжили выступления хора Сретенского монастыря, фолк-групп и оркестра министерства обороны РФ.
Возле колонны Дмитрия Донского также прошло шествие участников XXIV Международного военно-исторического фестиваля "Поле Куликово". В этом году на него приехали представители 370 исторических клубов из 19 регионов. Они приняли участие в театрализованной реконструкции эпизода средневекового сражения, а также в конных соревнованиях и дефиле исторического костюма, добавил собеседник агентства.
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Тульская областьДмитрий ДонсковСретенский монастырьАлексей Дюмин"Куликово поле"Тульская областьОбщество
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