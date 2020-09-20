На Куликовом поле отмечают 640-ю годовщину битвы
© РИА Новости / Илья ПиталевУчастники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в лагере реконструкторов на праздничных мероприятиях, посвященных 640 годовщине Куликовской битвы
ТУЛА, 20 сен - РИА Новости. Капсулы с землёй с трех полей ратной славы России - Куликовского, Бородинского и Прохоровского, впервые собрали в Тульской области в честь 640-й годовщины Куликовской битвы, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
На открытии в воскресенье на Куликовом поле праздничных мероприятий Дня воинской Славы России – 640-й годовщины Куликовской битвы губернатор Тульской области Алексей Дюмин напомнил, что победа войска Дмитрия Донского стала поворотной точкой в истории нашей государственности и положила начало освобождению Руси от монголо-татарского ига. На многие столетия вперёд она стала символом единства и могущества нашей державы.
"Мы гордимся отвагой своих предков. Их мужеством и силой духа. Для нас большая честь быть наследниками их ратных традиций. Уверен, что все последующие поколения будут чтить историю Отечества и своей малой Родины. И помнить, в каких боях и трудах рождалось государство Российское", - цитируют в правительстве слова Дюмина.
По словам собеседника агентства, впервые в честь юбилейной даты прошла церемония объединения земли с ратных полей России. Музею "Куликово поле" передали капсулы с землей с Прохоровского, Бородинского и Куликова поля.
Праздник на главной сцене у памятника-колонны Дмитрию Донскому открылся музыкально-театрализованным прологом, посвященным юбилею, концертную программу продолжили выступления хора Сретенского монастыря, фолк-групп и оркестра министерства обороны РФ.
Возле колонны Дмитрия Донского также прошло шествие участников XXIV Международного военно-исторического фестиваля "Поле Куликово". В этом году на него приехали представители 370 исторических клубов из 19 регионов. Они приняли участие в театрализованной реконструкции эпизода средневекового сражения, а также в конных соревнованиях и дефиле исторического костюма, добавил собеседник агентства.