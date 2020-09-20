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Туризм
https://ria.ru/20200920/otdykh-1577435950.html
Туристы рассказали, как часто они отдыхают вместе с детьми
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как часто они путешествуют вместе с детьми, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T13:46
2020-09-20T13:46
туризм
туризм
новости - туризм
москва
уфа
краснодар
симферополь
сочи
минеральные воды
анапа
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<strong>МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. </strong>Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как часто они путешествуют вместе с детьми, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1560 пользователей и выяснили, что более половины из них (65 процентов), забирают детей из школы во время учебного года, чтобы отправиться в совместное путешествие.При этом почти половина (46 процентов) признаются, что младшие члены семьи хотя бы раз доставляли им дискомфорт во время отдыха. Несмотря на это, 78 процентов респондентов категорически не согласны с утверждением, что путешествовать лучше без них, а 89 процентов опрошенных отмечают, что с детьми в поездках намного веселее.Оставить ребенка с родственниками и отправиться в поездку соло или компанией взрослых пробовали 61 процент пользователей. И две трети (67 процентов) из них признались, что мучились от мысли, что ребенок может обидеться, почувствовать себя ненужным.Этим летом 14 процентов путешественников летали куда-либо с детьми, сообщают аналитики сервиса. Самые популярные направления для отдыха семьей — Москва, Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург, Анапа, Краснодар, Махачкала, Минеральные Воды, Уфа и Ростов-на-Дону.
https://ria.ru/20200917/shtrafy-1577315809.html
https://ria.ru/20200916/osen-1576598861.html
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туризм, новости - туризм, москва, уфа, краснодар, симферополь, сочи, минеральные воды, анапа, ростов-на-дону, махачкала, санкт-петербург

Туристы рассказали, как часто они отдыхают вместе с детьми

13:46 20.09.2020
308
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже "Ривьера" в Центральном районе города Сочи
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как часто они путешествуют вместе с детьми, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1560 пользователей и выяснили, что более половины из них (65 процентов), забирают детей из школы во время учебного года, чтобы отправиться в совместное путешествие.
При этом почти половина (46 процентов) признаются, что младшие члены семьи хотя бы раз доставляли им дискомфорт во время отдыха. Несмотря на это, 78 процентов респондентов категорически не согласны с утверждением, что путешествовать лучше без них, а 89 процентов опрошенных отмечают, что с детьми в поездках намного веселее.
Оставить ребенка с родственниками и отправиться в поездку соло или компанией взрослых пробовали 61 процент пользователей. И две трети (67 процентов) из них признались, что мучились от мысли, что ребенок может обидеться, почувствовать себя ненужным.
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Этим летом 14 процентов путешественников летали куда-либо с детьми, сообщают аналитики сервиса. Самые популярные направления для отдыха семьей — Москва, Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург, Анапа, Краснодар, Махачкала, Минеральные Воды, Уфа и Ростов-на-Дону.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмМоскваУфаКраснодарСимферопольСочиМинеральные ВодыАнапаРостов-на-ДонуМахачкалаСанкт-Петербург
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