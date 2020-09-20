https://ria.ru/20200920/otdykh-1577435950.html

Туристы рассказали, как часто они отдыхают вместе с детьми

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как часто они путешествуют вместе с детьми, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T13:46

2020-09-20T13:46

2020-09-20T13:46

туризм

туризм

новости - туризм

москва

уфа

краснодар

симферополь

сочи

минеральные воды

анапа

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<strong>МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. </strong>Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как часто они путешествуют вместе с детьми, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1560 пользователей и выяснили, что более половины из них (65 процентов), забирают детей из школы во время учебного года, чтобы отправиться в совместное путешествие.При этом почти половина (46 процентов) признаются, что младшие члены семьи хотя бы раз доставляли им дискомфорт во время отдыха. Несмотря на это, 78 процентов респондентов категорически не согласны с утверждением, что путешествовать лучше без них, а 89 процентов опрошенных отмечают, что с детьми в поездках намного веселее.Оставить ребенка с родственниками и отправиться в поездку соло или компанией взрослых пробовали 61 процент пользователей. И две трети (67 процентов) из них признались, что мучились от мысли, что ребенок может обидеться, почувствовать себя ненужным.Этим летом 14 процентов путешественников летали куда-либо с детьми, сообщают аналитики сервиса. Самые популярные направления для отдыха семьей — Москва, Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург, Анапа, Краснодар, Махачкала, Минеральные Воды, Уфа и Ростов-на-Дону.

https://ria.ru/20200917/shtrafy-1577315809.html

https://ria.ru/20200916/osen-1576598861.html

москва

уфа

краснодар

симферополь

сочи

минеральные воды

анапа

ростов-на-дону

махачкала

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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