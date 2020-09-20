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https://ria.ru/20200920/navalnyy-1577508091.html
В Германии рассказали, от чего зависит решение ситуации с Навальным
Сопредседатель германо-российского форума "Петербургский диалог" Рональд Пофалла на фоне ситуации с Алексеем Навальным подчеркнул значимость сохранения связей... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T13:50
2020-09-20T13:50
госпитализация алексея навального
рональд пофалла
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
швеция
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Сопредседатель германо-российского форума "Петербургский диалог" <a href="http://ria.ru/person_Ronald_Pofalla/" target="_blank" data-auto="true">Рональд Пофалла</a> на фоне ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> подчеркнул значимость сохранения связей между РФ и ФРГ и призвал "не разрушать мосты".Он отметил, что теперь от России зависит, удастся ли "раскрыть покушение на Алексея Навального".Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ.
https://ria.ru/20200919/navalnyy-1577489152.html
https://ria.ru/20200918/navalnyy-1577436956.html
"От России зависит, удастся ли раскрыть покушение на Алексея Навального" !? Ну, с немцами всё понятно: попёрли в дурь по-полной, факт. Так пора нашим лидерам об этом факте заявить Германии и всему миру. Жёстко и громко: "Действия Германии имеют все признаки спланированной провокации". Ну хватит "отсиживаться в окопах" и взывать к разуму тех, кто его отключил и включил "высшие интересы рейха".
50
США теперь выбрали Польшу вместо Германии "любимой женой", а Германию и остальной "гарем" просто будут давить по любым вопросам, по Ирану, по России, Китаю и прочим. Не дадут свободно даже дыхнуть. Ну, что ж, это их выбор, Россия предлагала "руку дружбы", а она, в отличии от США, не обманывала никогда своих партнёров. Они оттолкнули эту руку, сами виноваты.
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20
швеция
берлин (город)
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госпитализация алексея навального, рональд пофалла, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, швеция, берлин (город), в мире

В Германии рассказали, от чего зависит решение ситуации с Навальным

13:50 20.09.2020
13266
© AP Photo / Markus SchreiberПредседатель правления форума "Петербургский диалог" с немецкой стороны Рональд Пофалла
Председатель правления форума Петербургский диалог с немецкой стороны Рональд Пофалла - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© AP Photo / Markus Schreiber
Председатель правления форума "Петербургский диалог" с немецкой стороны Рональд Пофалла. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сопредседатель германо-российского форума "Петербургский диалог" Рональд Пофалла на фоне ситуации с Алексеем Навальным подчеркнул значимость сохранения связей между РФ и ФРГ и призвал "не разрушать мосты".
"Германо-российские отношения переживают один из самых серьезных кризисов. "Петербургский диалог" сейчас важнее, чем когда-либо прежде. Мы говорим об основных демократических ценностях. Мы говорим о свободе слова... Разрушение всех мостов сделает положение только хуже. Так мы накажем не тех людей. Обмен мнениями с российским гражданским обществом особенно важен, оно не ответственно за покушение на Алексея Навального", - заявил Пофалла изданию Bild.
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 18:56
Навальный рассказал о ходе своего восстановления
Он отметил, что теперь от России зависит, удастся ли "раскрыть покушение на Алексея Навального".
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 12:55
Эксперт назвал первопричину ситуации с Навальным
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ.
156614661
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Госпитализация Алексея НавальногоРональд ПофаллаАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковШвецияБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
"От России зависит, удастся ли раскрыть покушение на Алексея Навального" !? Ну, с немцами всё понятно: попёрли в дурь по-полной, факт. Так пора нашим лидерам об этом факте заявить Германии и всему миру. Жёстко и громко: "Действия Германии имеют все признаки спланированной провокации". Ну хватит "отсиживаться в окопах" и взывать к разуму тех, кто его отключил и включил "высшие интересы рейха".
20 сентября, 14:03
aalnoor1953
4510004
США теперь выбрали Польшу вместо Германии "любимой женой", а Германию и остальной "гарем" просто будут давить по любым вопросам, по Ирану, по России, Китаю и прочим. Не дадут свободно даже дыхнуть. Ну, что ж, это их выбор, Россия предлагала "руку дружбы", а она, в отличии от США, не обманывала никогда своих партнёров. Они оттолкнули эту руку, сами виноваты.
20 сентября, 14:08
Козьма ПРУТКОВ.Козьма ПРУТКОВ.
4400004
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