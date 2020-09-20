https://ria.ru/20200920/navalnyy-1577501964.html
Разработчик "Новичка" оценил извинения Мирзаянова перед Навальным
Леонид Ринк, один из разработчиков нервно-паралитического вещества "Новичок", прокомментировал заявление проживающего в США Вила Мирзаянова, которого также... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T10:00
2020-09-20T10:00
2020-09-20T19:00
госпитализация алексея навального
алексей навальный
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Леонид Ринк, один из разработчиков нервно-паралитического вещества "Новичок", прокомментировал заявление проживающего в США Вила Мирзаянова, которого также называют создателем этого вещества.Как сообщали СМИ, Мирзаянов извинился перед <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> и, в частности, отметил, что симптомы блогера очень похожи на действие "Новичка".Ринк подчеркнул, что Мирзаянов никогда не входил в группу разработчиков этого вещества."Он не имеет никакого отношения ни к биохимии, ни к чему. Обычный хроматографист. Он не в нашей группе, он занимался контролем стоков, то, что с предприятия выливается или в трубы улетает. Он к созданию "Новичка" никакого отношения не имеет", — сказал Ринк РИА Новости.Поэтому, добавил он, Мирзаянов не может знать симптомов отравления "Новичком". "Он может представлять структуры какие-то, но не биологическое действие", — считает Ринк.Он предположил, что Мирзаянов сделал заявление, выполняя чей-то заказ.При этом Ринк в очередной раз отметил, что симптомы Навального и сам факт того, что он выжил, противоречат действию "Новичка". "Я сто раз говорил, его симптомы никак не связаны с "Новичком". Он бы не выжил, если бы это был "Новичок", — заключил эксперт.Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и блогера доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже Навального перевезли в клинику "Шарите" в Берлине. Он пробыл в коме три недели, но 7 сентября немецкие врачи сообщили, что он пришел в себя. Сейчас блогер восстанавливается.Власти Германии утверждают, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Как заявляло немецкое правительство, это установила лаборатория бундесвера, а позже подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Исследование по запросу Берлина проводит и Организация по запрещению химического оружия. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Тем не менее прокуратура и полиция начали проверки еще в день госпитализации Навального. При этом известно, что у германской разведки BND еще с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Вещество также изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
https://ria.ru/20200902/novichok-1576651147.html
https://ria.ru/20200911/novichok-1577119875.html
https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html
Степан Светлаков
Что за бред, хотели бы устранить, в туалете бы утопили и сказали что с бомжом чего не поделил
972
Тимур Камалдинов
в распоряжении спецслужб есть много средств для устранения человека, но почему то они находят новичок. Потому что если сказать "новичок" то можно и не доказывать а сразу обвинить Россию. А если будет какое то другое вещество то нужно же как то обосновывать, доказывать. Логически подумать, вот стали бы спецслужбы использовать одно и тоже средство? это как один и тот же пистолет который засветился на разных преступлениях.
852
251
берлин (город)
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального, алексей навальный, берлин (город), в мире
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Леонид Ринк, один из разработчиков нервно-паралитического вещества "Новичок", прокомментировал заявление проживающего в США Вила Мирзаянова, которого также называют создателем этого вещества.
Как сообщали СМИ, Мирзаянов извинился перед Алексеем Навальным
и, в частности, отметил, что симптомы блогера очень похожи на действие "Новичка".
Ринк подчеркнул, что Мирзаянов никогда не входил в группу разработчиков этого вещества.
"Он не имеет никакого отношения ни к биохимии, ни к чему. Обычный хроматографист. Он не в нашей группе, он занимался контролем стоков, то, что с предприятия выливается или в трубы улетает. Он к созданию "Новичка" никакого отношения не имеет", — сказал Ринк РИА Новости.
Поэтому, добавил он, Мирзаянов не может знать симптомов отравления "Новичком".
"Он может представлять структуры какие-то, но не биологическое действие", — считает Ринк.
Он предположил, что Мирзаянов сделал заявление, выполняя чей-то заказ.
При этом Ринк в очередной раз отметил, что симптомы Навального и сам факт того, что он выжил, противоречат действию "Новичка".
"Я сто раз говорил, его симптомы никак не связаны с "Новичком". Он бы не выжил, если бы это был "Новичок", — заключил эксперт.
Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и блогера доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.
Позже Навального перевезли в клинику "Шарите" в Берлине. Он пробыл в коме три недели, но 7 сентября немецкие врачи сообщили, что он пришел в себя. Сейчас блогер восстанавливается.
Власти Германии утверждают, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Как заявляло немецкое правительство, это установила лаборатория бундесвера, а позже подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Исследование по запросу Берлина проводит и Организация по запрещению химического оружия.
Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Тем не менее прокуратура и полиция начали проверки еще в день госпитализации Навального.
При этом известно, что у германской разведки BND еще с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Вещество также изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.