https://ria.ru/20200920/napadenie-1577525417.html

В Петербурге задержали напавшего на соседей с ножом мужчину

Полицейские задержали вооруженного ножом мужчину в Петербурге, применив табельное оружие после его сопротивления, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T23:26

2020-09-20T23:26

2020-09-20T23:26

россия

гумвд

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155886/39/1558863992_0:0:3067:1725_1400x0_80_0_0_303ed353ae1c6c22e373ffa1b7c98e02.jpg

<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости.</strong> Полицейские задержали вооруженного ножом мужчину в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a>, применив табельное оружие после его сопротивления, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, в одной из квартир на Витебском проспекте произошел конфликт между соседями. В результате один из них получил ножевое ранение.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20200920/voditel-1577498702.html

1

россия

ленинградская область

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия