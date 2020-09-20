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В Петербурге задержали напавшего на соседей с ножом мужчину
Полицейские задержали вооруженного ножом мужчину в Петербурге, применив табельное оружие после его сопротивления, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T23:26
2020-09-20T23:26
2020-09-20T23:26
россия
гумвд
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости.</strong> Полицейские задержали вооруженного ножом мужчину в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a>, применив табельное оружие после его сопротивления, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, в одной из квартир на Витебском проспекте произошел конфликт между соседями. В результате один из них получил ножевое ранение.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20200920/voditel-1577498702.html
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ленинградская область
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия