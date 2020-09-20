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В Петербурге задержали напавшего на соседей с ножом мужчину
Полицейские задержали вооруженного ножом мужчину в Петербурге, применив табельное оружие после его сопротивления, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T23:26
2020-09-20T23:26
россия
гумвд
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости.</strong> Полицейские задержали вооруженного ножом мужчину в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a>, применив табельное оружие после его сопротивления, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, в одной из квартир на Витебском проспекте произошел конфликт между соседями. В результате один из них получил ножевое ранение.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20200920/voditel-1577498702.html
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россия
ленинградская область
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россия, гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге задержали напавшего на соседей с ножом мужчину

23:26 20.09.2020
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© Depositphotos / Nomadsoul1Задержание
Задержание - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© Depositphotos / Nomadsoul1
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Полицейские задержали вооруженного ножом мужчину в Петербурге, применив табельное оружие после его сопротивления, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Полицейские Московского района задержали мужчину, подозреваемого в причинении телесных повреждений", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в одной из квартир на Витебском проспекте произошел конфликт между соседями. В результате один из них получил ножевое ранение.

"Нападавший стал оказывать активное сопротивление и угрожать ножом прибывшим на место сотрудникам полиции. В соответствии с законом "О полиции" правоохранители применили табельное оружие. Мужчине была незамедлительно оказана медицинская помощь", - сказано в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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