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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
https://ria.ru/20200920/mest-1577499067.html
В Иране пообещали продолжать мстить США за убитого генерала Сулеймани
Удар по американским базам в Ираке не был окончательной местью за убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T06:28
2020-09-20T06:50
конфликт сша и ирана
хосейн салами
гибель иранского генерала касема сулеймани
аль-хашд аш-шааби
дональд трамп
корпус стражей исламской революции
багдад (город)
вашингтон (город)
сша
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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Удар по американским базам в <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ираке</a> не был окончательной местью за убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) <a href="http://ria.ru/person_khoseyn-salami/" target="_blank" data-auto="true">Хосейн Салами</a>.Салами отметил, что операция, в ходе которой были нанесены удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад, еще не была местью за гибель Сулеймани, она восстановила психологический баланс. Американцы, по словам командующего КСИР, должны заплатить за смерть иранского генерала, чего они пока не сделали.Командующий КСИР также отметил, что ни одна страна, в том числе <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, сейчас не может навязывать Ирану войну, а заявления американского президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> не беспокоят иранские власти.Ранее в субботу командующий <a href="http://ria.ru/organization_Korpus_strazhejj_islamskojj_revoljucii/" target="_blank" data-auto="true">Корпусом стражей исламской революции</a> заявил, что целью мести за иранского генерала Касема Сулеймани являются только те, что участвовал в его убийстве.Несмотря на неоднократные заявления иранских военных относительно гибели американских военнослужащих в результате иранского удара, командующий КСИР отметил, что американские солдаты ликвидированы не были.Ранее иранские власти выделили более 30 человек, которые, по мнению <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегерана</a>, участвовали в подготовке операции против Сулеймани. Среди них были "политические и военные деятели США и других стран", в том числе президент США Дональд Трамп.Ранее Трамп, комментируя сообщения прессы о якобы подготовке Тегераном атаки, направленной против США, заявил, что на любое нападение Ирана ответ Штатов будет "в тысячу раз более масштабным".В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта <a href="http://ria.ru/location_Baghdad/" target="_blank" data-auto="true">Багдада</a> операцию по ликвидации иранского генерала, командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя главы "<a href="http://ria.ru/organization_Al-KHashd_ash-SHaabi/" target="_blank" data-auto="true">аль-Хашд аш-Шааби</a>" Абу Махди аль-Мухандиса, которых в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке.
https://ria.ru/20200915/iran-1577241315.html
https://ria.ru/20200919/suleymani-1577476289.html
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хосейн салами, гибель иранского генерала касема сулеймани, аль-хашд аш-шааби, дональд трамп, корпус стражей исламской революции, багдад (город), вашингтон (город), сша, в мире

В Иране пообещали продолжать мстить США за убитого генерала Сулеймани

06:28 20.09.2020 (обновлено: 06:50 20.09.2020)
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© РИА Новости / Антон БыстровИзображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Антон Быстров
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Удар по американским базам в Ираке не был окончательной местью за убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Салами.

"Если американцы хотят воевать с нами, они должны быть в регионе, они не могут вести войну с нами, находясь за пределами региона. Когда они размещены в регионе, они везде находятся под нашим наблюдением и прицелом. Мы способны одновременно сжечь все их интересы и базы в регионе, мы можем захватить все американские базы. Мы можем зачистить регион", - заявил во время своего выступления Салами, слова которого приводит агентство ISNA.

Салами отметил, что операция, в ходе которой были нанесены удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад, еще не была местью за гибель Сулеймани, она восстановила психологический баланс. Американцы, по словам командующего КСИР, должны заплатить за смерть иранского генерала, чего они пока не сделали.
Командующий КСИР также отметил, что ни одна страна, в том числе США, сейчас не может навязывать Ирану войну, а заявления американского президента Дональда Трампа не беспокоят иранские власти.
Ранее в субботу командующий Корпусом стражей исламской революции заявил, что целью мести за иранского генерала Касема Сулеймани являются только те, что участвовал в его убийстве.
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Несмотря на неоднократные заявления иранских военных относительно гибели американских военнослужащих в результате иранского удара, командующий КСИР отметил, что американские солдаты ликвидированы не были.
Ранее иранские власти выделили более 30 человек, которые, по мнению Тегерана, участвовали в подготовке операции против Сулеймани. Среди них были "политические и военные деятели США и других стран", в том числе президент США Дональд Трамп.
Ранее Трамп, комментируя сообщения прессы о якобы подготовке Тегераном атаки, направленной против США, заявил, что на любое нападение Ирана ответ Штатов будет "в тысячу раз более масштабным".
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации иранского генерала, командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя главы "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке.
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020 - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 10:51Конфликт США и Ирана
В Иране рассказали, кому будут мстить за генерала Сулеймани
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Конфликт США и ИранаХосейн СаламиГибель иранского генерала Касема СулейманиАль-Хашд аш-ШаабиДональд ТрампКорпус стражей исламской революцииБагдад (город)Вашингтон (город)СШАВ мире
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