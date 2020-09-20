https://ria.ru/20200920/mest-1577499067.html

В Иране пообещали продолжать мстить США за убитого генерала Сулеймани

Удар по американским базам в Ираке не был окончательной местью за убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T06:28

2020-09-20T06:28

2020-09-20T06:50

конфликт сша и ирана

хосейн салами

гибель иранского генерала касема сулеймани

аль-хашд аш-шааби

дональд трамп

корпус стражей исламской революции

багдад (город)

вашингтон (город)

сша

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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Удар по американским базам в <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ираке</a> не был окончательной местью за убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) <a href="http://ria.ru/person_khoseyn-salami/" target="_blank" data-auto="true">Хосейн Салами</a>.Салами отметил, что операция, в ходе которой были нанесены удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад, еще не была местью за гибель Сулеймани, она восстановила психологический баланс. Американцы, по словам командующего КСИР, должны заплатить за смерть иранского генерала, чего они пока не сделали.Командующий КСИР также отметил, что ни одна страна, в том числе <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, сейчас не может навязывать Ирану войну, а заявления американского президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> не беспокоят иранские власти.Ранее в субботу командующий <a href="http://ria.ru/organization_Korpus_strazhejj_islamskojj_revoljucii/" target="_blank" data-auto="true">Корпусом стражей исламской революции</a> заявил, что целью мести за иранского генерала Касема Сулеймани являются только те, что участвовал в его убийстве.Несмотря на неоднократные заявления иранских военных относительно гибели американских военнослужащих в результате иранского удара, командующий КСИР отметил, что американские солдаты ликвидированы не были.Ранее иранские власти выделили более 30 человек, которые, по мнению <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегерана</a>, участвовали в подготовке операции против Сулеймани. Среди них были "политические и военные деятели США и других стран", в том числе президент США Дональд Трамп.Ранее Трамп, комментируя сообщения прессы о якобы подготовке Тегераном атаки, направленной против США, заявил, что на любое нападение Ирана ответ Штатов будет "в тысячу раз более масштабным".В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта <a href="http://ria.ru/location_Baghdad/" target="_blank" data-auto="true">Багдада</a> операцию по ликвидации иранского генерала, командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя главы "<a href="http://ria.ru/organization_Al-KHashd_ash-SHaabi/" target="_blank" data-auto="true">аль-Хашд аш-Шааби</a>" Абу Махди аль-Мухандиса, которых в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке.

https://ria.ru/20200915/iran-1577241315.html

https://ria.ru/20200919/suleymani-1577476289.html

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багдад (город)

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хосейн салами, гибель иранского генерала касема сулеймани, аль-хашд аш-шааби, дональд трамп, корпус стражей исламской революции, багдад (город), вашингтон (город), сша, в мире