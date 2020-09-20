Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200920/latviya-1577498246.html
В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России
Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T04:09
2020-09-20T14:01
россия
латвийская железная дорога
усть-луга
ленинградская область
латвия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/14/1577500257_19:0:981:541_1400x0_80_0_0_9b436650a477b831f7cc552df311d817.jpg
<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. </strong>Глава латвийской государственной компании "<a href="http://ria.ru/organization_LZHD_Latvijjskaja_zheleznaja_doroga/" target="_blank">Латвийская железная дорога</a>" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет <a href="https://lv.sputniknews.ru/economy/20200918/14383787/Glava-Latviyskoy-zheleznoy-dorogi-rasskazal-chego-ey-stoila-poterya-gruzov-iz-RF.html" target="_blank">Sputnik Латвия</a>.По словам Клейнбергса, компания планирует немного увеличить объем транспортировки, однако достичь показателей прежних лет не удастся.Он отметил, что в прежние годы грузы из России составляли до 70 процентов от общего грузопотока по Латвийской железной дороге. Падение произошло за счет снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и каменного угля.Кроме того, к концу года Латвийская железная дорога будет вынуждена уволить полторы тысячи сотрудников — примерно 24 процента всех работников. На сегодняшний день работу потеряли уже около тысячи человек.
https://ria.ru/20200828/latviya-1576407560.html
Кстати, на днях в латвийском городе Лиепая закрылся последний рыбоконсервный завод. так что погоняло "шпроты" для них более неактуально. Поздравляем Триболтийские Вымираты с удачной евроинтеграцией! Мы тут сидим на своей бензоколонке, кушаем российские шпроты, не клянчим деньги в долг - и от этого вам жутко завидуем!)))
2137
Классно! Гнобить латышских фашистов до конца!
1834
461
россия
усть-луга
ленинградская область
латвия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/14/1577500257_140:0:861:541_1400x0_80_0_0_b1b82d7ab92666338a80759246d4db71.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, латвийская железная дорога, усть-луга, ленинградская область, латвия, экономика

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

04:09 20.09.2020 (обновлено: 14:01 20.09.2020)
520420
© Sputnik / Сергей МелконовПеревалка грузов в порту Риги, Латвия
Перевалка грузов в порту Риги, Латвия - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© Sputnik / Сергей Мелконов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
По словам Клейнбергса, компания планирует немного увеличить объем транспортировки, однако достичь показателей прежних лет не удастся.

"В этом году планируем перевезти примерно 25 миллионов тонн грузов, это примерно в два раза меньше по сравнению с предыдущим годом. В ближайшие годы мы планируем небольшой рост. Но я не вижу возможности заместить объемы грузов из России, которые мы потеряли", — пояснил глава LDz.

Он отметил, что в прежние годы грузы из России составляли до 70 процентов от общего грузопотока по Латвийской железной дороге. Падение произошло за счет снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и каменного угля.

"Главная причина падения заключается в том, что все больше угля перегружается на терминалах в порту Усть-Луги в Ленинградской области", — подчеркнул Клейнбергс.

Кроме того, к концу года Латвийская железная дорога будет вынуждена уволить полторы тысячи сотрудников — примерно 24 процента всех работников. На сегодняшний день работу потеряли уже около тысячи человек.
Рижский порт - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 05:49
Латвийский депутат призвал использовать "ненавистный русский язык"
461939531364669
Обсудить461
РоссияЛатвийская железная дорогаУсть-ЛугаЛенинградская областьЛатвияЭкономика
Популярные комментарии
Кстати, на днях в латвийском городе Лиепая закрылся последний рыбоконсервный завод. так что погоняло "шпроты" для них более неактуально. Поздравляем Триболтийские Вымираты с удачной евроинтеграцией! Мы тут сидим на своей бензоколонке, кушаем российские шпроты, не клянчим деньги в долг - и от этого вам жутко завидуем!)))
20 сентября, 04:41
Илья ГольдманИлья Гольдман
193912025113
Классно! Гнобить латышских фашистов до конца!
20 сентября, 04:23
ОРОлег Романов
16885828317
Рекомендуем
Алексей Навальный
Разработчик "Новичка" оценил извинения Мирзаянова перед Навальным
Певица Рита Дакота
Застрявшая на отдыхе в Турции певица Дакота попросила помощи у россиян
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Вирусолог рассказал о необычности распространения коронавируса в России
Дубовый лист на траве во время утренних заморозков
Названы сроки первых серьезных похолоданий в Москве
Журналист, телеведущий и писатель Владимир Познер на презентации своей книги Прощание с иллюзиями в магазине Библио-Глобус в Москве
Познер назвал санкции против России "наказанием" за речь Путина
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Пашаев обратился к Ефремову
Первый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
Силуанов объяснил выгоду от выдачи кредита Белоруссии
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи Русское лото Михаил Борисов
Умер ведущий "Русского лото" Михаил Борисов
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи Русское лото Михаил Борисов
Сестра назвала возможную причину смерти ведущего "Русского лото" Борисова
Вид из окна российского самолета во время полета
Россия возобновила авиасообщение с четырьмя странами
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова снялась обнаженной в бане
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи Русское лото Михаил Борисов
Умер ведущий "Русского лото" Михаил Борисов
Пленарное заседание в Европейском парламенте в Брюсселе
Резолюцией по Навальному Европарламент признал "Россию будущего"
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи Русское лото Михаил Борисов
Сестра ведущего "Русского лото" опровергла сообщения о его смерти
Несанкционированная акция Марш единства в Минске
Экс-премьер Украины объяснил, зачем Европе нужна слабая Белоруссия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:07Эксперт объяснил, чего нельзя писать в примечании к переводу на карту
02:01Академик РАН рассказал, кого точно нельзя прививать от коронавируса
02:00Агроном рассказал о коварстве винограда
01:57Экс-министр рассказал о "тварях", уничтожающих украинскую нацию
01:42Снят запрет на въезд авиатранспортом в Россию для граждан трех стран
01:21NBC сообщил о задержании подозреваемого в отправке яда Трампу
01:01Жириновский намерен сделать вторую часть прививки от коронавируса
00:58"Никому ничего не нужно": в Латвии закрыли очередной рыбоконсервный завод
00:35Россия прекращает все вывозные рейсы из-за рубежа
00:26Инспекторы из трех стран Европы выполнят наблюдательный полет над Россией
23:57СМИ сообщили о гибели российской туристки в Турции
23:26В Петербурге задержали напавшего на соседей с ножом мужчину
23:09Власти Китая заявили, что обнаружили COVID-19 на морепродуктах из России
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:58Греция продлила ограничения на въезд для россиян
22:30В России ответили на ультиматум Вашингтона по ДСНВ
22:07Минобороны сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии
21:55Россия и Белоруссия решат вопрос об отмене роуминга до конца 2020 года
21:27Джабаров призвал не отвечать на хамство США в ситуации с ДСНВ
21:20Рапота рассказал о деятельности по интеграции России и Белоруссии
Лента новостейМолния