https://ria.ru/20200920/latviya-1577498246.html

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T04:09

2020-09-20T04:09

2020-09-20T14:01

россия

латвийская железная дорога

усть-луга

ленинградская область

латвия

экономика

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. </strong>Глава латвийской государственной компании "<a href="http://ria.ru/organization_LZHD_Latvijjskaja_zheleznaja_doroga/" target="_blank">Латвийская железная дорога</a>" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет <a href="https://lv.sputniknews.ru/economy/20200918/14383787/Glava-Latviyskoy-zheleznoy-dorogi-rasskazal-chego-ey-stoila-poterya-gruzov-iz-RF.html" target="_blank">Sputnik Латвия</a>.По словам Клейнбергса, компания планирует немного увеличить объем транспортировки, однако достичь показателей прежних лет не удастся.Он отметил, что в прежние годы грузы из России составляли до 70 процентов от общего грузопотока по Латвийской железной дороге. Падение произошло за счет снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и каменного угля.Кроме того, к концу года Латвийская железная дорога будет вынуждена уволить полторы тысячи сотрудников — примерно 24 процента всех работников. На сегодняшний день работу потеряли уже около тысячи человек.

https://ria.ru/20200828/latviya-1576407560.html

Илья Гольдман Кстати, на днях в латвийском городе Лиепая закрылся последний рыбоконсервный завод. так что погоняло "шпроты" для них более неактуально. Поздравляем Триболтийские Вымираты с удачной евроинтеграцией! Мы тут сидим на своей бензоколонке, кушаем российские шпроты, не клянчим деньги в долг - и от этого вам жутко завидуем!))) 2137

Олег Романов Классно! Гнобить латышских фашистов до конца! 1834

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, латвийская железная дорога, усть-луга, ленинградская область, латвия, экономика