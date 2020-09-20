https://ria.ru/20200920/feyerverki-1577496998.html

В Подмосковье состоялся фестиваль фейерверков "Ростех"

Шестой фестиваль фейерверков "Ростех" прошел в субботу впервые в формате масштабного телевизионного шоу, команды-участницы из шести регионов России приехали... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T00:39

2020-09-20T00:39

2020-09-20T00:44

россия

международный фестиваль фейерверков

патриот

ростех

москва

хабаровск

калининград

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577496441_0:1:3045:1714_1400x0_80_0_0_85d9642d8203e7e2c0e6e1de121b838a.jpg

<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости, Мария Зыбина</strong>. Шестой фестиваль фейерверков "Ростех" прошел в субботу впервые в формате масштабного телевизионного шоу, команды-участницы из шести регионов России приехали представить свои программы в парк "<a href="http://ria.ru/organization_Patriot/" target="_blank" data-auto="true">Патриот</a>" в подмосковной <a href="http://ria.ru/location_Kubinka/" target="_blank" data-auto="true">Кубинке</a>.Впервые за шесть лет в мероприятии участвовали только российские команды. За первенство боролись пиротехники из <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, Петербурга, Новосибирска, Калининграда, Хабаровска и Черкесска. Все действо из-за пандемии коронавируса временно переехало из столицы на территорию парка "Патриот" в Кубинке. Именно здесь запускают расчеты команды-участницы."Для нас это, конечно, новый опыт, была проделана большая работа... С учетом тех технологий, которые разработаны, я думаю, что, во-первых, это будет красочно и красиво, сейчас позволяют телевизоры у многих это увидеть. А, во-вторых, конечно, у нас появилась очень хорошая фишка, что специалисты будут комментировать, потому что во время фестиваля в парке "Братеево" было невозможно это сделать: музыка, грохот... А так по трансляции все комментарии будут даны по поводу каждой команды, как она стреляет, какие ошибки допускает, насколько красочно и как технически исполнено. Это самое главное, мне кажется", - рассказал журналистам помощник гендиректора "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростеха</a>", председатель совета директоров компании-организатора фестиваля "Пиротехнические технологии" Юлия Воронова.Она напомнила, что в связи с пандемией в фестивале участвуют только команды из России, поэтому в этом году он не является международным. "Здесь как раз фишка в другом. Только одна русская команда раньше принимала участие в международном фестивале фейерверков, а сейчас, представьте, каждый старается показать самое лучшее, раскрыть какие-то свои секреты. Мне кажется, это будет гораздо интереснее, чем было у нас до этого", - отметила <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Volkov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Волкова</a>.Шоу-программаТак и оказалось. Команда каждого города показала свой собственный стиль, представив свой населенный пункт. Но первым, что увидели зрители, была реконструкция салюта Победы 9 мая 1945 года. Зрители увидели кадры из хроники, а затем красочный салют на фоне храма в парке "Патриот"."Уникальные пиротехнические изделия для салюта изготовили по историческим образцам, а выстрелы производились из артиллерийских орудий ЗИС-3 выпуска 1943 года, которые были задействованы в праздничном салюте в День Победы 75 лет назад", - рассказывает ведущий мероприятия Павел Занозин.Первым из городов выступает Хабаровск. Задача каждого участника - вначале презентовать себя, показать "визитную карточку" команды и своего города на 1,5-2 минуты, а затем продемонстрировать произвольную трехминутную программу. Хабаровская команда студии "Пироэффект" участвует в таком мероприятии впервые. Небо взрывается яркими снопами искр под старые военные песни и затем под песню <a href="http://ria.ru/person_Polina_Gagarina/" target="_blank" data-auto="true">Полины Гагариной</a> "Миллион голосов"."Новичкам везет!" - говорит после выступления эксперт, руководитель компании "Пиротехнические технологии" Олег Долгов.Новосибирская команда "Большой Праздник – Сибирь" вначале показывает программу под этнические мотивы, в салютах угадываются описания гор, сибирской природы и северное сияние. Затем выступление вдруг прерывают сирены. В силу вступает тема войны, под военные песни небо озаряют салюты с цветовой гаммой новосибирского флага: белый, синий, зеленый.Как указали эксперты, программу выступления изначально рисуют на компьютере, каждая команда пытается максимально ее придерживаться.В перерывах между выступлениями команд пространство "Патриота" заполняет звук шоу трех роялей Bel Suono и красочные свето-пиротехнические спектакли. Под звуки трех роялей все пространство заиграло яркими красками светового шоу и ритмично двигалось под музыку.Третьей выступила команда "Пироком" из Черкесска и <a href="http://ria.ru/location_Stavropol/" target="_blank" data-auto="true">Ставрополя</a>. С первых же секунд зрители оказались в горах Кавказа, звучит лезгинка, яркие салюты танцуют над парком, видны очертания гор, а затем небо освещают фейерверки в цветах флага региона."Это были фейерверки с попыткой создания 3D-эффекта, когда изделия раскрывались не в плоскости, а по кругу с земли", - рассказывает Долгов.Он отметил, что эффект был достигнут с помощью нескольких снарядов, выстроенных в виде лилии на земле, оттуда вверх выходил соответствующий цветок.Как правило, все команды создают трёхъярусные композиции, где посередине цветы, сверху разрываются шары, а снизу фейерверки похожи на стрелы. Как заявили РИА Новости организаторы фестиваля, каждая команда использует не менее 12 тысяч залпов и не меньше 15 тонн пиротехники.Выступление московской команды начинается с шоу под песню "Лучший город Земли " <a href="http://ria.ru/person_Muslim_Magomaev/" target="_blank" data-auto="true">Муслима Магомаева</a>, затем часть выступления проходит под песню "Поклонимся врачам ". Залпы салюта порой напоминают падающие звезды."Таким образом команда из Москвы хочет высказать нашим героям времени - врачам, людям, которые совершают подвиги ежедневно, которые не представляют свою жизнь без помощи людям", - комментируют ведущие.Пятыми выступала команда из <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>. Фонтаны искр рисовали город и "Алые паруса", а вторая часть выступления была посвящена блокаде города.Последним свою программу представил Калининград, вначале под неофициальный гимн "Встал ты у моря янтарного, город славы и город ветров...", а затем под динамичную "Смуглянку" небо над "Патриотом" заиграло яркими красками. Финальную часть выступления команда посвятила <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийскому морю</a>.Подведение итоговКак отметило жюри, выбрать победителя было сложно, так как все команды показали невероятное шоу. Но выбор сделан и первое место единогласно заняла команда из Новосибирска "Большой праздник Сибирь". Второе место заняла команда из Санкт-Петербурга "Пиротехнические дворы Петергофа" и третье место завоевала команда "Пироэффект" из Хабаровска."Приятно сообщить, что первое место единогласным решением жюри завоевала команда Новосибирска. Все совпало: музыка, эмоции, зрелище, восхищение полное!" - сообщил председатель жюри <a href="http://ria.ru/person_Leonid_JAkubovich/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Якубович</a>.Зрители тоже могли выразить свое мнение и проголосовать за понравившуюся команду на сайте фестиваля. Обладатель приза зрительских симпатий станет известен на следующий день после шоу, когда будут подведены итоги онлайн-голосования на сайте.МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля фейерверков "Ростех".

2

россия

москва

хабаровск

калининград

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международный фестиваль фейерверков, патриот, ростех, москва, хабаровск, калининград