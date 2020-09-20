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В Подмосковье состоялся фестиваль фейерверков "Ростех"
Шестой фестиваль фейерверков "Ростех" прошел в субботу впервые в формате масштабного телевизионного шоу, команды-участницы из шести регионов России приехали... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T00:39
2020-09-20T00:44
россия
международный фестиваль фейерверков
патриот
ростех
москва
хабаровск
калининград
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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости, Мария Зыбина</strong>. Шестой фестиваль фейерверков "Ростех" прошел в субботу впервые в формате масштабного телевизионного шоу, команды-участницы из шести регионов России приехали представить свои программы в парк "<a href="http://ria.ru/organization_Patriot/" target="_blank" data-auto="true">Патриот</a>" в подмосковной <a href="http://ria.ru/location_Kubinka/" target="_blank" data-auto="true">Кубинке</a>.Впервые за шесть лет в мероприятии участвовали только российские команды. За первенство боролись пиротехники из <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, Петербурга, Новосибирска, Калининграда, Хабаровска и Черкесска. Все действо из-за пандемии коронавируса временно переехало из столицы на территорию парка "Патриот" в Кубинке. Именно здесь запускают расчеты команды-участницы."Для нас это, конечно, новый опыт, была проделана большая работа... С учетом тех технологий, которые разработаны, я думаю, что, во-первых, это будет красочно и красиво, сейчас позволяют телевизоры у многих это увидеть. А, во-вторых, конечно, у нас появилась очень хорошая фишка, что специалисты будут комментировать, потому что во время фестиваля в парке "Братеево" было невозможно это сделать: музыка, грохот... А так по трансляции все комментарии будут даны по поводу каждой команды, как она стреляет, какие ошибки допускает, насколько красочно и как технически исполнено. Это самое главное, мне кажется", - рассказал журналистам помощник гендиректора "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростеха</a>", председатель совета директоров компании-организатора фестиваля "Пиротехнические технологии" Юлия Воронова.Она напомнила, что в связи с пандемией в фестивале участвуют только команды из России, поэтому в этом году он не является международным. "Здесь как раз фишка в другом. Только одна русская команда раньше принимала участие в международном фестивале фейерверков, а сейчас, представьте, каждый старается показать самое лучшее, раскрыть какие-то свои секреты. Мне кажется, это будет гораздо интереснее, чем было у нас до этого", - отметила <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Volkov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Волкова</a>.Шоу-программаТак и оказалось. Команда каждого города показала свой собственный стиль, представив свой населенный пункт. Но первым, что увидели зрители, была реконструкция салюта Победы 9 мая 1945 года. Зрители увидели кадры из хроники, а затем красочный салют на фоне храма в парке "Патриот"."Уникальные пиротехнические изделия для салюта изготовили по историческим образцам, а выстрелы производились из артиллерийских орудий ЗИС-3 выпуска 1943 года, которые были задействованы в праздничном салюте в День Победы 75 лет назад", - рассказывает ведущий мероприятия Павел Занозин.Первым из городов выступает Хабаровск. Задача каждого участника - вначале презентовать себя, показать "визитную карточку" команды и своего города на 1,5-2 минуты, а затем продемонстрировать произвольную трехминутную программу. Хабаровская команда студии "Пироэффект" участвует в таком мероприятии впервые. Небо взрывается яркими снопами искр под старые военные песни и затем под песню <a href="http://ria.ru/person_Polina_Gagarina/" target="_blank" data-auto="true">Полины Гагариной</a> "Миллион голосов"."Новичкам везет!" - говорит после выступления эксперт, руководитель компании "Пиротехнические технологии" Олег Долгов.Новосибирская команда "Большой Праздник – Сибирь" вначале показывает программу под этнические мотивы, в салютах угадываются описания гор, сибирской природы и северное сияние. Затем выступление вдруг прерывают сирены. В силу вступает тема войны, под военные песни небо озаряют салюты с цветовой гаммой новосибирского флага: белый, синий, зеленый.Как указали эксперты, программу выступления изначально рисуют на компьютере, каждая команда пытается максимально ее придерживаться.В перерывах между выступлениями команд пространство "Патриота" заполняет звук шоу трех роялей Bel Suono и красочные свето-пиротехнические спектакли. Под звуки трех роялей все пространство заиграло яркими красками светового шоу и ритмично двигалось под музыку.Третьей выступила команда "Пироком" из Черкесска и <a href="http://ria.ru/location_Stavropol/" target="_blank" data-auto="true">Ставрополя</a>. С первых же секунд зрители оказались в горах Кавказа, звучит лезгинка, яркие салюты танцуют над парком, видны очертания гор, а затем небо освещают фейерверки в цветах флага региона."Это были фейерверки с попыткой создания 3D-эффекта, когда изделия раскрывались не в плоскости, а по кругу с земли", - рассказывает Долгов.Он отметил, что эффект был достигнут с помощью нескольких снарядов, выстроенных в виде лилии на земле, оттуда вверх выходил соответствующий цветок.Как правило, все команды создают трёхъярусные композиции, где посередине цветы, сверху разрываются шары, а снизу фейерверки похожи на стрелы. Как заявили РИА Новости организаторы фестиваля, каждая команда использует не менее 12 тысяч залпов и не меньше 15 тонн пиротехники.Выступление московской команды начинается с шоу под песню "Лучший город Земли " <a href="http://ria.ru/person_Muslim_Magomaev/" target="_blank" data-auto="true">Муслима Магомаева</a>, затем часть выступления проходит под песню "Поклонимся врачам ". Залпы салюта порой напоминают падающие звезды."Таким образом команда из Москвы хочет высказать нашим героям времени - врачам, людям, которые совершают подвиги ежедневно, которые не представляют свою жизнь без помощи людям", - комментируют ведущие.Пятыми выступала команда из <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>. Фонтаны искр рисовали город и "Алые паруса", а вторая часть выступления была посвящена блокаде города.Последним свою программу представил Калининград, вначале под неофициальный гимн "Встал ты у моря янтарного, город славы и город ветров...", а затем под динамичную "Смуглянку" небо над "Патриотом" заиграло яркими красками. Финальную часть выступления команда посвятила <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийскому морю</a>.Подведение итоговКак отметило жюри, выбрать победителя было сложно, так как все команды показали невероятное шоу. Но выбор сделан и первое место единогласно заняла команда из Новосибирска "Большой праздник Сибирь". Второе место заняла команда из Санкт-Петербурга "Пиротехнические дворы Петергофа" и третье место завоевала команда "Пироэффект" из Хабаровска."Приятно сообщить, что первое место единогласным решением жюри завоевала команда Новосибирска. Все совпало: музыка, эмоции, зрелище, восхищение полное!" - сообщил председатель жюри <a href="http://ria.ru/person_Leonid_JAkubovich/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Якубович</a>.Зрители тоже могли выразить свое мнение и проголосовать за понравившуюся команду на сайте фестиваля. Обладатель приза зрительских симпатий станет известен на следующий день после шоу, когда будут подведены итоги онлайн-голосования на сайте.МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля фейерверков "Ростех".
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россия
москва
хабаровск
калининград
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россия, международный фестиваль фейерверков, патриот, ростех, москва, хабаровск, калининград

В Подмосковье состоялся фестиваль фейерверков "Ростех"

00:39 20.09.2020 (обновлено: 00:44 20.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФестиваль фейерверков "Ростех"
Фестиваль фейерверков Ростех - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости, Мария Зыбина. Шестой фестиваль фейерверков "Ростех" прошел в субботу впервые в формате масштабного телевизионного шоу, команды-участницы из шести регионов России приехали представить свои программы в парк "Патриот" в подмосковной Кубинке.
Впервые за шесть лет в мероприятии участвовали только российские команды. За первенство боролись пиротехники из Москвы, Петербурга, Новосибирска, Калининграда, Хабаровска и Черкесска. Все действо из-за пандемии коронавируса временно переехало из столицы на территорию парка "Патриот" в Кубинке. Именно здесь запускают расчеты команды-участницы.
"Для нас это, конечно, новый опыт, была проделана большая работа... С учетом тех технологий, которые разработаны, я думаю, что, во-первых, это будет красочно и красиво, сейчас позволяют телевизоры у многих это увидеть. А, во-вторых, конечно, у нас появилась очень хорошая фишка, что специалисты будут комментировать, потому что во время фестиваля в парке "Братеево" было невозможно это сделать: музыка, грохот... А так по трансляции все комментарии будут даны по поводу каждой команды, как она стреляет, какие ошибки допускает, насколько красочно и как технически исполнено. Это самое главное, мне кажется", - рассказал журналистам помощник гендиректора "Ростеха", председатель совета директоров компании-организатора фестиваля "Пиротехнические технологии" Юлия Воронова.
Она напомнила, что в связи с пандемией в фестивале участвуют только команды из России, поэтому в этом году он не является международным. "Здесь как раз фишка в другом. Только одна русская команда раньше принимала участие в международном фестивале фейерверков, а сейчас, представьте, каждый старается показать самое лучшее, раскрыть какие-то свои секреты. Мне кажется, это будет гораздо интереснее, чем было у нас до этого", - отметила Волкова.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФестиваль фейерверков "Ростех"
Фестиваль фейерверков Ростех - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Фестиваль фейерверков "Ростех"

Шоу-программа

Так и оказалось. Команда каждого города показала свой собственный стиль, представив свой населенный пункт. Но первым, что увидели зрители, была реконструкция салюта Победы 9 мая 1945 года. Зрители увидели кадры из хроники, а затем красочный салют на фоне храма в парке "Патриот".
"Уникальные пиротехнические изделия для салюта изготовили по историческим образцам, а выстрелы производились из артиллерийских орудий ЗИС-3 выпуска 1943 года, которые были задействованы в праздничном салюте в День Победы 75 лет назад", - рассказывает ведущий мероприятия Павел Занозин.
Первым из городов выступает Хабаровск. Задача каждого участника - вначале презентовать себя, показать "визитную карточку" команды и своего города на 1,5-2 минуты, а затем продемонстрировать произвольную трехминутную программу. Хабаровская команда студии "Пироэффект" участвует в таком мероприятии впервые. Небо взрывается яркими снопами искр под старые военные песни и затем под песню Полины Гагариной "Миллион голосов".
"Новичкам везет!" - говорит после выступления эксперт, руководитель компании "Пиротехнические технологии" Олег Долгов.
Новосибирская команда "Большой Праздник – Сибирь" вначале показывает программу под этнические мотивы, в салютах угадываются описания гор, сибирской природы и северное сияние. Затем выступление вдруг прерывают сирены. В силу вступает тема войны, под военные песни небо озаряют салюты с цветовой гаммой новосибирского флага: белый, синий, зеленый.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФестиваль фейерверков "Ростех"
Фестиваль фейерверков Ростех - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Фестиваль фейерверков "Ростех"
Как указали эксперты, программу выступления изначально рисуют на компьютере, каждая команда пытается максимально ее придерживаться.
В перерывах между выступлениями команд пространство "Патриота" заполняет звук шоу трех роялей Bel Suono и красочные свето-пиротехнические спектакли. Под звуки трех роялей все пространство заиграло яркими красками светового шоу и ритмично двигалось под музыку.
Третьей выступила команда "Пироком" из Черкесска и Ставрополя. С первых же секунд зрители оказались в горах Кавказа, звучит лезгинка, яркие салюты танцуют над парком, видны очертания гор, а затем небо освещают фейерверки в цветах флага региона.
"Это были фейерверки с попыткой создания 3D-эффекта, когда изделия раскрывались не в плоскости, а по кругу с земли", - рассказывает Долгов.
Он отметил, что эффект был достигнут с помощью нескольких снарядов, выстроенных в виде лилии на земле, оттуда вверх выходил соответствующий цветок.
Как правило, все команды создают трёхъярусные композиции, где посередине цветы, сверху разрываются шары, а снизу фейерверки похожи на стрелы. Как заявили РИА Новости организаторы фестиваля, каждая команда использует не менее 12 тысяч залпов и не меньше 15 тонн пиротехники.
Выступление московской команды начинается с шоу под песню "Лучший город Земли " Муслима Магомаева, затем часть выступления проходит под песню "Поклонимся врачам ". Залпы салюта порой напоминают падающие звезды.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФестиваль фейерверков "Ростех"
Фестиваль фейерверков Ростех - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Фестиваль фейерверков "Ростех"
"Таким образом команда из Москвы хочет высказать нашим героям времени - врачам, людям, которые совершают подвиги ежедневно, которые не представляют свою жизнь без помощи людям", - комментируют ведущие.
Пятыми выступала команда из Санкт-Петербурга. Фонтаны искр рисовали город и "Алые паруса", а вторая часть выступления была посвящена блокаде города.
Последним свою программу представил Калининград, вначале под неофициальный гимн "Встал ты у моря янтарного, город славы и город ветров...", а затем под динамичную "Смуглянку" небо над "Патриотом" заиграло яркими красками. Финальную часть выступления команда посвятила Балтийскому морю.

Подведение итогов

Как отметило жюри, выбрать победителя было сложно, так как все команды показали невероятное шоу. Но выбор сделан и первое место единогласно заняла команда из Новосибирска "Большой праздник Сибирь". Второе место заняла команда из Санкт-Петербурга "Пиротехнические дворы Петергофа" и третье место завоевала команда "Пироэффект" из Хабаровска.
"Приятно сообщить, что первое место единогласным решением жюри завоевала команда Новосибирска. Все совпало: музыка, эмоции, зрелище, восхищение полное!" - сообщил председатель жюри Леонид Якубович.
Зрители тоже могли выразить свое мнение и проголосовать за понравившуюся команду на сайте фестиваля. Обладатель приза зрительских симпатий станет известен на следующий день после шоу, когда будут подведены итоги онлайн-голосования на сайте.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля фейерверков "Ростех".
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСалют на международном фестивале фейерверков "Ростех"
Салют на международном фестивале фейерверков Ростех - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Салют на международном фестивале фейерверков "Ростех"
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РоссияМеждународный фестиваль фейерверковПатриотРостехМоскваХабаровскКалининград
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